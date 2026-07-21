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Giá vàng

Giá vàng hôm nay ngày 21/7: Vàng thế giới lấy lại mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt giảm

Thu Hương

Thu Hương

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06:34 | 21/07/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới tăng gần 20 USD/ounce, lấy lại mốc 4.000 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng trong nước đồng loạt giảm tới 1,5 triệu đồng/lượng tại nhiều doanh nghiệp.
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Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao dịch mức 4.008 USD/ounce, tăng gần 20 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế và các khoản phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 128 triệu đồng/lượng.

Dù phục hồi nhẹ, giá vàng vẫn dao động quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce, vùng giá thấp nhất trong khoảng 9 tháng trở lại đây. Thị trường tiếp tục chịu tác động đan xen từ căng thẳng địa chính trị và kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang đã đẩy giá dầu thô vượt mốc 90 USD/thùng, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Giá vàng hôm nay ngày 21/7: Vàng thế giới lấy lại mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt giảm
Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Trước đó, số liệu lạm phát tháng 6 của Mỹ hạ nhiệt từng làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, doanh số bán lẻ tăng mạnh cùng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu tốt, khiến thị trường chưa kỳ vọng Fed sẽ sớm đảo chiều chính sách.

Hiện giới đầu tư vẫn nghiêng về khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 29/7, song vẫn dự báo sẽ có ít nhất một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay trong bối cảnh giá năng lượng tiếp tục leo thang.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh mức 4,57%, trong khi chỉ số USD (DXY) ở khoảng 100,87 điểm. Đồng USD mạnh và mặt bằng lãi suất cao tiếp tục tạo sức ép lên giá vàng, dù những rủi ro địa chính trị vẫn góp phần duy trì nhu cầu đối với tài sản trú ẩn.

Theo các chuyên gia, kỳ vọng Fed giảm tốc độ tăng lãi suất vốn là yếu tố hỗ trợ giá vàng, song trong bối cảnh hiện nay, tác động này chưa đủ mạnh để tạo động lực giúp kim loại quý bứt phá. Thị trường hiện tập trung theo dõi các phát biểu của Fed, triển vọng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 cũng như diễn biến vận tải qua eo biển Hormuz.

Về mặt kỹ thuật, nếu giá vàng giảm xuống dưới ngưỡng 3.982,2 USD/ounce, xu hướng giảm có thể tiếp tục được củng cố. Ngược lại, nếu vượt mốc 4.023,35 USD/ounce, áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn sẽ giảm bớt.

Giá vàng trong nước

Kết phiên ngày 21/7, giá vàng trong nước tiếp tục giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Ở phân khúc vàng miếng, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch về mức 143 - 146 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 142,4 - 146,9 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và PNJ cùng giảm 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều, giá vàng kết phiên ở ngưỡng 142,5 - 146 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, DOJI giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 142 - 146 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giảm 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, niêm yết ở mức 142,4 - 146,4 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, đưa giá về mức 141,5 - 145 triệu đồng/lượng. Cùng xu hướng, PNJ giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 141 - 145 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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Cập nhật: 21/07/2026 07:00

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Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
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