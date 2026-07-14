Giá vàng hôm nay ngày 14/7: Vàng thế giới mất mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước vẫn giảm sâu tới 1,6 - 1,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao dịch quanh mức 3.998 USD/ounce, giảm hơn 83 USD/oune so với ngày hom qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế và các khoản phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 127,4 triệu đồng/lượng. So với giá vàng miếng trong nước, chênh lệch hiện ở mức khoảng 21 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Giá vàng thế giới nối dài đà giảm sang phiên thứ hai liên tiếp trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang. Thị trường lo ngại xung đột có thể làm gia tăng áp lực lạm phát, qua đó củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 tại Mỹ giảm 1,1%, xuống 4.069,6 USD/ounce.

Diễn biến mới nhất cho thấy Mỹ và Iran tiếp tục đáp trả lẫn nhau bằng các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái, trong khi Tehran phát tín hiệu có thể đóng cửa eo biển Hormuz. Thông tin này đã đẩy giá dầu tăng hơn 3%.

Theo ông Ole Hansen - Chuyên gia phân tích của Saxo Bank, nguy cơ xung đột lan rộng tại vùng Vịnh làm gia tăng lo ngại về lạm phát, kéo theo khả năng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Điều này gây áp lực lên giá vàng thông qua lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng và đồng USD mạnh lên. Ông cũng cho rằng căng thẳng địa chính trị, giá dầu tăng cùng thanh khoản thị trường suy giảm trong kỳ nghỉ hè là những yếu tố có thể khiến giá vàng biến động mạnh hơn trong vùng 3.900 - 4.200 USD/ounce.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện dự báo khoảng 69% khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, cao hơn mức 63% của tuần trước.

Trong tuần này, giới đầu tư sẽ theo dõi loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá sản xuất (PPI), doanh số bán lẻ và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Bên cạnh đó, thị trường cũng chờ bài điều trần đầu tiên của Kevin Warsh trước Quốc hội trên cương vị Chủ tịch Fed để tìm thêm tín hiệu về triển vọng kinh tế, lạm phát và định hướng chính sách tiền tệ.

Giá vàng trong nước

Mở cửa phiên giao dịch ngày 14/7, giá vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng. Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch về 143,8 - 146,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên giá, niêm yết ở mức 143 - 148,4 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, xuống còn 143,3 - 146,8 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, DOJI giữ nguyên giá mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giao dịch tại 143 - 146,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên giá mua vào nhưng tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 143 - 148,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải không điều chỉnh giá, tiếp tục giao dịch ở 143 - 146,8 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá về 142,5 - 146 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ giảm 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, niêm yết tại 142,5 - 146,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại thời điểm mở cửa phiên ngày 14/7. Nguồn: PV tổng hợp.

Trước đó, kết phiên giao dịch ngày 13/7, giá vàng trong nước giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, giá giao dịch được điều chỉnh về 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết tại 143 - 148,4 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giao dịch ở mức 145 - 148,4 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giá được điều chỉnh về 143 - 146,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết tại 143 - 147 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, giao dịch ở mức 143,5 - 147 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ giảm 2,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết tại 143,2 - 146,9 triệu đồng/lượng./.