Chứng khoán

Hoa Sen ước lãi 568 tỷ đồng sau 9 tháng

Thu Hương

Thu Hương

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11:49 | 14/07/2026
(TBTCO) - Hoa Sen ước đạt 27.358 tỷ đồng doanh thu và 568 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế sau 9 tháng niên độ tài chính 2025 - 2026, lần lượt hoàn thành 78% kế hoạch doanh thu và vượt 14% kế hoạch lợi nhuận năm.
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Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen (mã Ck: HSG) vừa công bố ước tính kết quả kinh doanh hợp nhất quý III và lũy kế 9 tháng niên độ tài chính 2025 - 2026 (từ ngày 1/10/2025 đến ngày 30/6/2026).

Theo đó, lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp ước đạt sản lượng 1.319.545 tấn và doanh thu hợp nhất 27.358 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 75% và 78% kế hoạch niên độ theo phương án 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 568 tỷ đồng, tương đương 114% kế hoạch năm và vượt 68 tỷ đồng so với mục tiêu lợi nhuận 500 tỷ đồng.

Riêng trong quý III niên độ tài chính 2025 - 2026 (từ ngày 1/4 đến ngày 30/6/2026), Hoa Sen ước đạt sản lượng 461.739 tấn, doanh thu thuần khoảng 10.000 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 382 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ.

Theo doanh nghiệp, sau khi thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30% trong tháng 5/2026, giá trị sổ sách của Hoa Sen đạt khoảng 14.700 đồng/cổ phiếu.

Với kết quả đạt được sau 9 tháng, Hoa Sen đã hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận theo phương án 1 của niên độ tài chính 2025 - 2026, trong khi các chỉ tiêu về sản lượng và doanh thu lần lượt đạt 75% và 78% kế hoạch năm./.

Thu Hương
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