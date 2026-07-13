Chứng khoán

Khối ngoại chỉ bán ròng nhẹ trong phiên điều chỉnh mạnh, Vinhomes vẫn là điểm đến của tiền ngoại

Tùng Linh

Tùng Linh

18:02 | 13/07/2026
(TBTCO) - Trong phiên hôm nay (13/7), nhà đầu tư nước ngoài trở lại trạng thái bán ròng gần 260 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán. Dù vậy, dòng vốn ngoại vẫn chọn lọc giải ngân, với lựa chọn hàng đầu là cổ phiếu Vinhomes (VHM).
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Hôm nay (13/7), VN-Index giảm điểm từ đầu phiên, điều chỉnh về quanh 1.780 điểm và phục hồi nhẹ trở lại. Đóng cửa, VN-Index chỉ còn giảm 27,8 điểm (-1,52%) về mức 1.800,54 điểm. Áp lực bán tăng mạnh hơn trong phiên chiều với thanh khoản cao, trong đó, các nhà đầu tư nước ngoài cũng đẩy mạnh giao dịch.

Trên sàn HOSE, các nhà đầu tư nước ngoài giải ngân 1.860,4 tỷ đồng, nhưng bán ròng 2.118,4 tỷ đồng. Giá trị bán ròng trên sàn HOSE đạt 258 tỷ đồng. Tính chung trên cả 3 sàn, khối ngoại bán ròng với giá trị khoảng 260 tỷ đồng.

VHM là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất (129,2 tỷ đồng). Dù VHM giảm 2,72%, xuống 143.000 đồng/cổ phiếu, lực mua của nhà đầu tư nước ngoài cho thấy, dòng vốn ngoại vẫn tranh thủ tích lũy khi thị giá điều chỉnh. Đây cũng là cổ phiếu duy nhất được mua ròng với quy mô trên 100 tỷ đồng trong phiên.

Theo sau là MBB được mua ròng gần 82 tỷ đồng, HDB (58,9 tỷ đồng), GMD (56,6 tỷ đồng), VIC (49,6 tỷ đồng) và TCB (48,7 tỷ đồng). VHM và VIC cùng xuất hiện trong top 5 cổ phiếu được khối ngoại mua ròng.

Vốn ngoại vẫn chưa rời khỏi nhóm cổ phiếu “họ Vin”, dù diễn biến giá ngắn hạn chịu áp lực điều chỉnh. Dòng tiền của khối ngoại vẫn ưu tiên giải ngân vào Vinhomes và một số cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup, phản ánh kỳ vọng dài hạn đối với nhóm doanh nghiệp này.

Khối ngoại chỉ bán ròng nhẹ trong phiên điều chỉnh mạnh, Vinhomes vẫn là điểm đến của tiền ngoại
Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại phiên 13/7. Nguồn: DStock

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Có tới 3 cổ phiếu bị bán ròng trên 100 tỷ đồng trong phiên. CTG dẫn đầu với giá trị bán ròng 120,1 tỷ đồng, tiếp đến là HPG (109,1 tỷ đồng) và VPB (100,6 tỷ đồng).

Một số cổ phiếu khác như VCB bị bán ròng 92,3 tỷ đồng, FPT (76,4 tỷ đồng), SSI (62,4 tỷ đồng), VIB (49,7 tỷ đồng) và PNJ (46,4 tỷ đồng) cũng ghi nhận áp lực rút vốn, nhưng quy mô thấp hơn đáng kể.

Với cổ phiếu PNJ, giao dịch của khối ngoại không hoàn toàn nghiêng về bên bán như tuần trước. Trong khi một nhóm nhà đầu tư nước ngoài bán ra với giá trị 124,5 tỷ đồng, vẫn có lực mua hơn 77 tỷ đồng từ nhóm này. Giá trị bán ròng do đó chưa đến 50 tỷ đồng./.

Tùng Linh
Từ khóa:
khối ngoại vn-index vinhomes vic

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