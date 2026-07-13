Ngân hàng - Bảo hiểm

Vietbank sắp chào sàn HOSE, tiếp tục tăng vốn để mở rộng dư địa tăng trưởng

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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17:11 | 13/07/2026
(TBTCO) - Vietbank chính thức đưa gần 1,08 tỷ cổ phiếu lên giao dịch trên HOSE từ ngày 14/7/2026 sau khi rời UPCoM. Việc chuyển sàn diễn ra trong bối cảnh Vietbank tiếp tục tăng vốn nhằm mở rộng dư địa tăng trưởng, đẩy dư nợ tín dụng tăng hơn 23% trong năm nay, dù vẫn chịu áp lực khi nợ xấu gia tăng.
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VietBank dự kiến lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 2.100 tỷ đồng, niêm yết trên HOSE quý II/2026 Nợ xấu có khả năng mất vốn áp sát 170.000 tỷ đồng, nhiều ngân hàng vẫn “lội ngược dòng” kéo giảm Ngân hàng giữ “sức khỏe” tài sản, bảo đảm an toàn cho hành trình tăng trưởng cao

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - mã CK: VBB) chính thức đưa 1.076.897.384 cổ phiếu giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) kể từ ngày 14/7/2026.

Trước đó, cổ phiếu VBB đã chính thức hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM từ ngày 30/6/2026. Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng trên sàn UPCoM, cổ phiếu VBB đạt mức 13.700 đồng/cổ phiếu, tăng 45% so với đầu năm 2026 và tăng 58% so với vùng đáy giữa tháng 3.

Trong phiên giao dịch đầu tiên trên HOSE, VBB có giá tham chiếu 13.300 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo giá tham chiếu, vốn hóa thị trường của Vietbank đạt khoảng 14.323 tỷ đồng.

Theo Vietbank, việc chuyển niêm yết sang HoSE đánh dấu bước phát triển mới trên thị trường vốn, góp phần nâng cao tính minh bạch, uy tín thương hiệu và khả năng tiếp cận các nhà đầu tư tổ chức, quỹ đầu tư cũng như nhà đầu tư cá nhân. Bước chuyển này cũng được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các kế hoạch huy động vốn trung và dài hạn của Vietbank trong thời gian tới.

Nếu hoàn tất cả 3 đợt phát hành, vốn điều lệ của Vietbank sẽ tăng lên khoảng 15.548 tỷ đồng, cao hơn gần 44,4% so với trước khi triển khai kế hoạch. Việc tăng vốn sẽ giúp nâng cao năng lực tài chính, cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR), mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng và tạo thêm nguồn lực đầu tư cho chuyển đổi số.

Ngay trước thời điểm chuyển sàn, Vietbank đã hoàn tất đợt phát hành gần 107,7 triệu cổ phiếu thưởng cho 1.817 cổ đông, theo tỷ lệ 100:10, từ nguồn vốn chủ sở hữu. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Vietbank tăng từ gần 10.769 tỷ đồng lên gần 11.846 tỷ đồng.

Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch tăng vốn năm 2026 đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Vietbank sẽ tiếp tục chào bán khoảng 296,14 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động thêm khoảng 2.961 tỷ đồng. Đợt phát hành dự kiến thực hiện trong quý III - IV/2026 và toàn bộ cổ phiếu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Bên cạnh đó, Vietbank dự kiến phát hành thêm 74 triệu cổ phiếu ESOP (phát hành cổ phiếu cho người lao động), cũng với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thu về hơn 740 tỷ đồng. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm, thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2026 đến quý I/2027.

Năm 2026, Vietbank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 230.000 tỷ đồng, tăng gần 17%; dư nợ tín dụng đạt 134.000 tỷ đồng, tăng 23,6%; huy động vốn đạt 155.000 tỷ đồng, tăng gần 24%; kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2,5% và lợi nhuận trước thuế đạt 2.100 tỷ đồng, tăng 37,1% so với năm 2025.

Vietbank sắp chào sàn HOSE, tiếp tục tăng vốn để mở rộng dư địa tăng trưởng
Nguồn: VietBank.

Kết thúc quý I/2026, lợi nhuận trước thuế của Vietbank đạt trên 167 tỷ đồng, tương đương khoảng 8% kế hoạch cả năm. Trong kỳ, ngân hàng chủ động tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, với mức trích lập gần 195 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước, qua đó ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận sau khi ghi nhận chi phí dự phòng.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Vietbank đạt 190.211 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Trong khi đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 4%, lên 109.693 tỷ đồng. Ngược lại, tiền gửi khách hàng giảm 5%, còn 96.521 tỷ đồng, phản ánh nguồn vốn huy động chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng tín dụng.

Về chất lượng tài sản, tính đến cuối quý I/2026, tổng nợ xấu (nhóm 3 - 5) của Vietbank tăng lên 3.678,5 tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ và tăng gần 608 tỷ đồng so với cuối năm 2025. Đáng chú ý, nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tiếp tục chiếm tỷ trọng rất lớn, đạt 2.302,8 tỷ đồng, tương đương 62,6% tổng nợ xấu, dù đã giảm so với mức 70,1% cuối năm 2025.

Cùng với đó, tốc độ gia tăng nợ xấu đang nhanh hơn đáng kể so với tốc độ mở rộng tín dụng. Tính đến cuối quý I/2026, dư nợ cho vay chỉ tăng 4,2% so với đầu năm, trong khi tổng nợ xấu tăng tới 19,8%. Điều này cho thấy, nợ xấu gia tăng không chỉ do quy mô cho vay mở rộng, mà chủ yếu xuất phát từ sự suy giảm chất lượng tín dụng của danh mục hiện hữu.

Tuy nhiên, việc chủ động tăng mạnh trích lập dự phòng đã góp phần củng cố bộ đệm rủi ro, nâng khả năng ứng phó với các khoản nợ tiềm ẩn và hỗ trợ kiểm soát chất lượng tài sản.

Cùng thời điểm chuẩn bị niêm yết trên HOSE, Vietbank cũng kiện toàn bộ máy điều hành. Hội đồng Quản trị Vietbank đã miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc đối với ông Lê Thanh Quý Ngọc và chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Danh theo nguyện vọng cá nhân.

Để đảm bảo hoạt động điều hành liên tục, Hội đồng Quản trị giao ông Phạm Linh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành Vietbank cho đến khi có quyết định nhân sự mới. Đây được xem là bước kiện toàn bộ máy lãnh đạo trước thời điểm Vietbank chính thức giao dịch trên HOSE./.

Ánh Tuyết
Từ khóa:
vietbank ngân hàng ngân hàng Vietbank Cổ phiếu VBB

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Cập nhật: 13/07/2026 18:30

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Cập nhật: 13/07/2026 18:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80