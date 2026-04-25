VietBank dự kiến lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 2.100 tỷ đồng, niêm yết trên HOSE quý II/2026

VietBank dự kiến niêm yết trên HOSE quý II/2026

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Vietbank đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, định hướng điều hành năm 2026, đồng thời trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2026 cũng như chủ trương phát hành và niêm yết trái phiếu ra công chúng.

Theo kế hoạch được thông qua, Vietbank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 17% so với đầu năm; tổng dư nợ cấp tín dụng tăng 23,6%, đạt 134.000 tỷ đồng; tổng huy động vốn tăng 23,9%, lên 155.000 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 2,5%. Lợi nhuận trước thuế năm 2026 dự kiến đạt 2.100 tỷ đồng, tăng 37,1% so với thực hiện năm 2025.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Vietbank xác định tăng vốn là ưu tiên trọng tâm nhằm đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR), điều kiện quan trọng để mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng và triển khai chiến lược phát triển trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, ngân hàng tiếp tục chú trọng nâng cao tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn (CASA), xem đây là yếu tố then chốt giúp tối ưu chi phí vốn và nâng cao hiệu quả hoạt động. Trên cơ sở đó, Vietbank sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển sản phẩm – dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng, hướng tới tăng trưởng CASA theo hướng đột phá.

Song song với đó, Vietbank định hướng thúc đẩy đổi mới sản phẩm dành cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, đặc biệt trong mảng tín dụng theo định hướng “đúng khách hàng – đúng nhu cầu”. Ngân hàng cũng đặt mục tiêu xây dựng khẩu vị rủi ro linh hoạt hơn, hình thành khung quản trị rủi ro phù hợp để chủ động nắm bắt cơ hội tại các phân khúc mới, thay vì chỉ tập trung vào các lĩnh vực truyền thống.

Một trong những nội dung được cổ đông đặc biệt quan tâm tại Đại hội là kế hoạch tăng vốn điều lệ và lộ trình niêm yết cổ phiếu trên HOSE. Đây không chỉ là bước đi nhằm gia tăng quy mô hoạt động, mà còn mang ý nghĩa nâng cao năng lực tài chính, tăng cường tính minh bạch, mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư và từng bước khẳng định vị thế của Vietbank trên thị trường vốn.

Theo tờ trình được thông qua, Vietbank dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 4.800 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ lên 15.500 tỷ đồng, thông qua 3 đợt phát hành gồm: phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với quy mô gần 1.100 tỷ đồng; chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trị giá 2.961 tỷ đồng; và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2026) với quy mô khoảng 740 tỷ đồng.

Đồng thời, ngân hàng cũng đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để niêm yết cổ phiếu trên HOSE, với mục tiêu hoàn thành trong quý II/2026, tùy theo diễn biến thị trường và quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Việc chuyển sàn sang HOSE được xem là bước đi đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Vietbank trên thị trường vốn, đồng thời được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng uy tín, củng cố mức độ minh bạch và nâng cao vị thế thương hiệu của ngân hàng trong nhóm doanh nghiệp niêm yết.

Bên cạnh đó, động thái này sẽ hỗ trợ Vietbank mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư tổ chức, quỹ đầu tư và nhà đầu tư cá nhân, qua đó gia tăng sự hiện diện trên thị trường và tạo thêm dư địa cho các kế hoạch huy động vốn trong trung và dài hạn.

Phát biểu tại Đại hội, đại diện Ban Lãnh đạo Vietbank cho biết, dù năm 2026 vẫn còn nhiều thách thức, đây cũng sẽ là thời điểm để Vietbank tạo đà tăng trưởng và bứt phá. Vietbank sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra và tiến gần hơn đến tầm nhìn dài hạn.