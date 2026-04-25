Ngân hàng - Bảo hiểm

VietBank dự kiến lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 2.100 tỷ đồng, niêm yết trên HOSE quý II/2026

Kỳ Phương

[email protected]
11:57 | 25/04/2026
(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã ck: VBB) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 15.500 tỷ đồng, mục tiêu kinh doanh năm 2026 và các định hướng phát triển dài hạn.
VietBank dự kiến niêm yết trên HOSE quý II/2026

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Vietbank đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, định hướng điều hành năm 2026, đồng thời trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2026 cũng như chủ trương phát hành và niêm yết trái phiếu ra công chúng.

Theo kế hoạch được thông qua, Vietbank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 17% so với đầu năm; tổng dư nợ cấp tín dụng tăng 23,6%, đạt 134.000 tỷ đồng; tổng huy động vốn tăng 23,9%, lên 155.000 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 2,5%. Lợi nhuận trước thuế năm 2026 dự kiến đạt 2.100 tỷ đồng, tăng 37,1% so với thực hiện năm 2025.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Vietbank xác định tăng vốn là ưu tiên trọng tâm nhằm đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR), điều kiện quan trọng để mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng và triển khai chiến lược phát triển trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, ngân hàng tiếp tục chú trọng nâng cao tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn (CASA), xem đây là yếu tố then chốt giúp tối ưu chi phí vốn và nâng cao hiệu quả hoạt động. Trên cơ sở đó, Vietbank sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển sản phẩm – dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng, hướng tới tăng trưởng CASA theo hướng đột phá.

Song song với đó, Vietbank định hướng thúc đẩy đổi mới sản phẩm dành cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, đặc biệt trong mảng tín dụng theo định hướng “đúng khách hàng – đúng nhu cầu”. Ngân hàng cũng đặt mục tiêu xây dựng khẩu vị rủi ro linh hoạt hơn, hình thành khung quản trị rủi ro phù hợp để chủ động nắm bắt cơ hội tại các phân khúc mới, thay vì chỉ tập trung vào các lĩnh vực truyền thống.

Một trong những nội dung được cổ đông đặc biệt quan tâm tại Đại hội là kế hoạch tăng vốn điều lệ và lộ trình niêm yết cổ phiếu trên HOSE. Đây không chỉ là bước đi nhằm gia tăng quy mô hoạt động, mà còn mang ý nghĩa nâng cao năng lực tài chính, tăng cường tính minh bạch, mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư và từng bước khẳng định vị thế của Vietbank trên thị trường vốn.

Theo tờ trình được thông qua, Vietbank dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 4.800 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ lên 15.500 tỷ đồng, thông qua 3 đợt phát hành gồm: phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với quy mô gần 1.100 tỷ đồng; chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trị giá 2.961 tỷ đồng; và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2026) với quy mô khoảng 740 tỷ đồng.

Đồng thời, ngân hàng cũng đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để niêm yết cổ phiếu trên HOSE, với mục tiêu hoàn thành trong quý II/2026, tùy theo diễn biến thị trường và quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Việc chuyển sàn sang HOSE được xem là bước đi đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Vietbank trên thị trường vốn, đồng thời được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng uy tín, củng cố mức độ minh bạch và nâng cao vị thế thương hiệu của ngân hàng trong nhóm doanh nghiệp niêm yết.

Bên cạnh đó, động thái này sẽ hỗ trợ Vietbank mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư tổ chức, quỹ đầu tư và nhà đầu tư cá nhân, qua đó gia tăng sự hiện diện trên thị trường và tạo thêm dư địa cho các kế hoạch huy động vốn trong trung và dài hạn.

Phát biểu tại Đại hội, đại diện Ban Lãnh đạo Vietbank cho biết, dù năm 2026 vẫn còn nhiều thách thức, đây cũng sẽ là thời điểm để Vietbank tạo đà tăng trưởng và bứt phá. Vietbank sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra và tiến gần hơn đến tầm nhìn dài hạn.

Với sự đồng thuận cao từ các cổ đông, ĐHĐCĐ năm 2026 với những nội dung được thông qua sẽ tạo nền tảng quan trọng để ngân hàng tiếp tục củng cố năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững và triển khai hiệu quả các mục tiêu chiến lược trong thời gian tới.
Kỳ Phương
(TBTCO) - Khung pháp lý mới đang mở rộng dư địa đầu tư, cùng các ưu đãi thuế tiếp tục tăng sức hấp dẫn của quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung. Kinh nghiệm từ mô hình 401(k) tại Mỹ cho thấy, quỹ hưu trí không chỉ là “tấm đệm” tài chính cho người lao động khi về hưu, mà còn là “mạch vốn” bền bỉ, tạo lực đỡ phát triển thị trường vốn.
Đại hội đồng cổ đông BIDV: Mục tiêu lọt top khu vực, dồn lực đẩy vốn điều lệ lên mốc 100.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Năm 2026, BIDV đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản 5 - 10%, kiểm soát nợ xấu dưới 1,6% và đảm bảo các chỉ tiêu an toàn, hướng tới trở thành ngân hàng lớn - mạnh - xanh hàng đầu Đông Nam Á, sớm lọt top châu Á. BIDV cũng triển khai nhiều cổ phần, đẩy mạnh tăng vốn điều lệ lên ngưỡng 100.000 tỷ đồng, cải thiện hệ số CAR.
Thị trường tiền tệ tuần 20 - 24/4: Lãi suất liên ngân hàng vượt 6%, hạ nhiệt sau bơm ròng gần 90.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Diễn biến nổi bật thị trường tiền tệ tuần qua từ ngày 20 - 24/4 cho thấy, lãi suất liên ngân hàng biến động mạnh, có thời điểm vượt 6% giữa tuần trước khi hạ nhiệt nhờ Ngân hàng Nhà nước bơm ròng khoảng 89.631,65 tỷ đồng qua OMO. Tỷ giá trung tâm tuần qua nhích tăng 11 đồng lên 25.113 VND/USD, trong khi thị trường tự do tăng 70 đồng, song được kỳ vọng hạ nhiệt dần trong nửa cuối năm.
Đại hội cổ đông HDBank 2026: Đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 41%, quy mô tiệm cận 1,2 triệu tỷ đồng

(TBTCO) - Ngày 24/4/2026, Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank; Ck: HDB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, kết hợp chương trình gặp gỡ và đối thoại nhà đầu tư, thu hút đông đảo cổ đông, các quỹ đầu tư quốc tế và nhiều định chế tài chính lớn trong và ngoài nước.
Đại hội cổ đông DBV: Tăng tốc doanh thu phí bảo hiểm gốc vượt 6.000 tỷ đồng, đặt mục tiêu bứt phá top 4

(TBTCO) - Bảo hiểm DBV hướng tới Top 4 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, với kế hoạch doanh thu bảo hiểm gốc chiếm 6.200 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 44 tỷ đồng; đồng thời, tái cấu trúc danh mục sản phẩm, đẩy mạnh chuyển đổi số và mở rộng hệ sinh thái. DBV tiếp tục giữ lại lợi nhuận, để củng cố nền tảng tài chính và phục vụ tăng trưởng dài hạn.
Đại hội đồng cổ đông TPBank: Hướng tới 600.000 tỷ đồng tổng tài sản, tiết lộ "la bàn" định hướng hoạt động

(TBTCO) - Năm 2026, TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 10.300 tỷ đồng, tăng 12%; tổng tài sản hướng mốc 600.000 tỷ đồng. Ngân hàng đồng thời mở rộng hệ sinh thái khi dự kiến thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ, đa dạng hóa nguồn thu. Lãnh đạo TPBank cũng chỉ rõ "la bàn" định hướng của ngân hàng để vượt biến động thị trường, trong bối cảnh quy mô tăng mạnh.
Đại hội đồng cổ đông MSB: Đặt kế hoạch lãi kỷ lục 8.000 tỷ đồng, bước đi chiến lược thành tập đoàn tài chính

(TBTCO) - Năm 2026, MSB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 8.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay; đồng thời, lên kế hoạch tăng trưởng tín dụng 18% và phát hành cổ phiếu 20% nâng vốn điều lệ lên 37.440 tỷ đồng. Lãnh đạo MSB nhấn mạnh chiến lược trở thành tập đoàn tài chính, chuyển đổi mô hình TNEX Finance và mở rộng sang chứng khoán, quản lý quỹ, khai thác tệp "tài nguyên quý" 8 triệu khách hàng cá nhân, cùng doanh nghiệp.
Giá vàng hôm nay ngày 24/4: Giá vàng trong nước neo ở ngưỡng 166 - 169,2 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 24/4 ghi nhận diễn biến ổn định tại nhiều doanh nghiệp lớn, mặt bằng giao dịch duy trì quanh vùng 166 - 169,2 triệu đồng/lượng.
