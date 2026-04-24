Thị trường tiền tệ tuần 20 - 24/4: Lãi suất liên ngân hàng vượt 6%, hạ nhiệt sau bơm ròng gần 90.000 tỷ đồng

Lãi suất liên ngân hàng vượt 6% giữa tuần, bơm mạnh “giải nhiệt” thanh khoản

Trong tuần qua từ ngày 20 - 24/4, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hút ròng thanh khoản trên kênh thị trường mở (OMO), với tổng giá trị bơm ròng khoảng 89.631,65 tỷ đồng, đảo chiều đáng kể so với mức hút ròng hơn 72.000 tỷ đồng của tuần trước.

Theo đó, tổng khối lượng trúng thầu trên kênh OMO tăng mạnh lên 109.135 tỷ đồng tại các kỳ hạn 14 ngày, 35 ngày và 56 ngày, với lãi suất duy trì ở mức 4,5%/năm. Xét theo từng phiên, khối lượng phát hành tập trung cao vào đầu và giữa tuần, với mức 35.000 tỷ đồng ngày 21/4 và 30.969,73 tỷ đồng ngày 22/4. Quy mô lưu hành trên kênh OMO tăng lên 305.711,99 tỷ đồng

Trong tuần qua, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng có xu hướng giảm nhẹ ở các kỳ hạn ngắn và biến động trái chiều ở kỳ hạn dài. Cụ thể, lãi suất qua đêm tăng nhẹ khoảng 0,4 điểm phần trăm so với cuối tuần trước, lên 4,38% ngày 23/4. Đáng chú ý, lãi suất liên ngân hàng qua đêm hai phiên giữa tuần ngày 21/4 và 22/4 biến động mạnh vượt 6%; đây cũng là thời điểm Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh phát hành trên kênh OMO, bơm ròng khoảng 30.000 tỷ đồng/phiên, nhằm hỗ trợ thanh khoản hệ thống.

“Dù lãi suất đã bắt đầu giảm nhưng chúng tôi cho rằng khó có thể trở về mức giữa năm 2025, nhất là trong bối cảnh nhu cầu vốn lớn nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng cao và tăng trưởng tín dụng 3 tháng 2026 cao hơn nhiều so với tăng trưởng huy động vốn” - nhóm phân tích Chứng khoán Yuanta nhận định.

Trong khi kỳ hạn 1 tuần giảm khoảng 0,22 điểm phần trăm xuống 4,72%, kỳ hạn 2 tuần gần như đi ngang, giảm nhẹ khoảng 0,02 điểm phần trăm còn 6,43%.

Ở kỳ hạn dài hơn, lãi suất vẫn neo cao như kỳ hạn 1 tháng tăng nhẹ khoảng 0,07 điểm phần trăm lên 7,33%, trong khi kỳ hạn 3 tháng tăng khoảng 0,33 điểm phần trăm lên 7,9%.

Về doanh số giao dịch, thanh khoản toàn thị trường có xu hướng suy giảm rõ rệt, đặc biệt ở kỳ hạn qua đêm ngày 23/4 khi giảm mạnh khoảng 209.559 tỷ đồng so với tuần trước, xuống mức thấp trên 550.000 tỷ đồng. Ngược lại, một số kỳ hạn trung bình ghi nhận cải thiện, với kỳ hạn 2 tuần tăng mạnh khoảng 54.336 tỷ đồng, vượt 60.000 tỷ đồng ngày 23/4.

Theo quan sát của Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam, áp lực thanh khoản tạm thời hạ nhiệt sau giai đoạn kết thúc quý, tuy nhiên, các kỳ hạn 1 - 3 tháng còn neo cao do nguồn cân đối vốn trung hạn chưa được giải quyết hoàn toàn và xu hướng giảm lãi suất huy động mới chỉ ở giai đoạn đầu sau chỉ đạo từ Ngân hàng Nhà nước.

Cũng theo ghi nhận của Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), sau cuộc họp ngày 09/04, mặt bằng lãi suất trong quý II/2026 nhiều khả năng sẽ ghi nhận mức giảm nhẹ từ nền cao sau cam kết đồng thuận giảm 0,5 - 1%/năm lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại. Cùng với việc Chính phủ phát đi tín hiệu sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản hệ thống, thông qua kênh OMO, hoán đổi ngoại tệ, và cho vay tái cấp vốn, lãi suất được kỳ vọng đã tạo đỉnh vào đầu quý II/2026 và sẽ có xu hướng hạ nhiệt rõ nét hơn trong nửa sau 2026.

Tỷ giá USD nhích tăng trở lại, USD tự do tăng 70 đồng tuần qua

Ngày 24/4, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.113 đồng, tăng cao hơn nhiều phiên gần đây. Tính chung trong tuần từ ngày 20 - 24/4, tỷ giá USD có xu hướng tăng nhẹ trở lại sau nhịp điều chỉnh trước đó. Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng tổng cộng 11 đồng so với đầu tuần, lên mức 25.113 VND/USD, đảo chiều so với mức giảm 3 đồng của tuần trước đó.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD phổ biến quanh 26.670 - 26.700 VND/USD, tăng vọt 100 đồng cả hai chiều. Tính chung cả tuần, thị trường tự do biến động mạnh hơn đáng kể, tăng 70 đồng hai chiều, sau khi đã giảm sâu tới 200 đồng trong tuần liền trước. Diễn biến này cho thấy áp lực tỷ giá vẫn hiện hữu, đặc biệt ở khu vực tự do, dù mặt bằng chung đang dần ổn định trở lại.

Tại các ngân hàng thương mại, trong tuần qua, tỷ giá USD tại Vietcombank tăng 11 đồng hai chiều, lên mức 26.108 - 26.368 VND/USD; tương tự tại BIDV, tỷ giá USD tăng 11 đồng, lên 26.138 - 26.368 VND/USD.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY hiện ở mức 98,67 điểm, giảm nhẹ 0,1%, cho thấy đồng USD nhìn chung vẫn trong trạng thái đi ngang với xu hướng suy yếu nhẹ. Diễn biến các cặp tỷ giá chính khá phân hóa, tỷ giá USD/EUR ở mức 0,8542, giảm 0,2%; USD/GBP ở mức 0,7409, giảm 0,23%; tỷ giá USD/JPY ở mức 159,54, giảm nhẹ 0,03%, phản ánh đà suy yếu tương đối của USD so với các đồng tiền chủ chốt. Ngược lại, tỷ giá USD/CNY tăng 0,15% lên 6,8363.

Với các ngoại tệ khác, tỷ giá EUR ghi nhận xu hướng giảm mạnh khi tại Vietcombank giảm 195,6 - 205,9 đồng, xuống 30.017,75 - 31.600,24 VND/EUR; tại BIDV, tỷ giá EUR giảm sâu hơn 238 - 246 đồng, còn 30.326 - 31.616 VND/EUR.

Đối với GBP, tỷ giá tại Vietcombank giảm 73,3 - 76,4 đồng, xuống 34.607,64 - 36.076,67 VND/GBP; tại BIDV, GBP cũng giảm 101 - 104 đồng, còn 34.927 - 36.021 VND/GBP.

Tỷ giá JPY biến động nhẹ; tỷ giá CNY tiếp tục giảm nhẹ, đơn cử tại BIDV, tỷ giá CNY giảm 5 đồng, còn 3.790 - 3.912 VND/CNY.

Theo đánh giá của nhóm phân tích Chứng khoán Yuanta, nhìn chung, tỷ giá USD/VND tiếp tục ổn định hơn với sự điều chỉnh đáng kể của tỷ giá tự do. Trong tuần này, DXY khả năng hồi phục trở lại sau đà giảm mạnh tuần trước và đàm phán Mỹ - Iran thất bại. Tỷ giá trong nước có thể chịu áp lực tăng nhẹ./.