Eximbank biến động nhân sự cấp cao trước thềm Đại hội đồng cổ đông bất thường

Bà Phạm Thị Huyền Trang sẽ tiếp tục đảm nhiệm cương vị Chủ tịch HĐQT cho đến khi ĐHĐCĐ bất thường được tổ chức. Ảnh tư liệu

Phía Eximbank cho biết, theo chương trình dự kiến đã được Hội đồng quản trị (HĐQT) phê duyệt, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường của Eximbank dự kiến tổ chức vào ngày 24/7/2026 sẽ xem xét công tác nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát theo quy định.

Trong quá trình chuẩn bị các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường, Eximbank đã tiếp nhận đơn đề nghị thôi tham gia HĐQT của các ông: Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Trí Trung và Nguyễn Trọng Hiền.

Đồng thời, Eximbank cũng thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bà Phạm Thị Huyền Trang thôi đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT độc lập theo quy định và sẽ trình các nội dung nhân sự liên quan để ĐHĐCĐ bất thường xem xét theo thẩm quyền.

Bà Phạm Thị Huyền Trang tiếp tục đảm nhiệm cương vị Chủ tịch HĐQT cho đến khi ĐHĐCĐ bất thường được tổ chức và tiếp tục đồng hành cùng Eximbank trong quá trình triển khai các định hướng chiến lược, các chương trình chuyển đổi trọng tâm cũng như mục tiêu phát triển của Eximbank trong giai đoạn tiếp theo.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, cổ đông Eximbank đã thông qua Khung quản trị theo chuẩn quốc tế nhằm nâng cao hiệu lực quản trị, tăng cường tính minh bạch, tính độc lập và hiệu quả hoạt động của các cấp quản trị trong Ngân hàng. Các nội dung nhân sự dự kiến trình ĐHĐCĐ bất thường là một phần trong quá trình triển khai các định hướng đã được cổ đông thông qua.

Trong thông cáo báo chí, phía Eximbank khẳng định, hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và toàn hệ thống được duy trì ổn định, liên tục và thông suốt. Các chương trình trọng tâm của Eximbank đang được triển khai theo kế hoạch đã đề ra.