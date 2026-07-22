Eximbank sắp bầu bổ sung dàn lãnh đạo mới tại Đại hội đồng cổ đông bất thường

5 ứng viên độc lập Hội đồng Quản trị

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - mã CK: EIB) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 vào ngày 24/7 tới đây tại Hà Nội. Đại hội dự kiến xem xét nhiều nội dung liên quan đến công tác nhân sự Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát.

Theo tờ trình của HĐQT, 4 thành viên HĐQT nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) đã đồng loạt gửi đơn xin từ nhiệm, cùng đề ngày 8/6/2026, gồm 2 thành viên độc lập HĐQT là bà Phạm Thị Huyền Trang, ông Nguyễn Trọng Hiền và 2 thành viên HĐQT là ông Phạm Tuấn Anh, ông Nguyễn Trí Trung. Trên cơ sở các đơn từ nhiệm này, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm đối với cả 4 thành viên.

Nguồn: Eximbank.

Cùng với việc miễn nhiệm, Eximbank đã nhận được Công văn số 6340/NHNN-QLGS đề ngày 17/7/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận nhân sự dự kiến làm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Eximbank.

Danh sách dự kiến bầu vào HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) gồm 6 nhân sự, trong đó có 5 ứng viên thành viên độc lập HĐQT và một ứng viên thành viên Ban Kiểm soát.

Ứng viên thứ nhất là ông Quocanh Nguyenle, sinh năm 1966. Theo tài liệu của Eximbank, ông Quocanh Nguyenle có hơn 30 năm kinh nghiệm và từng được giao phụ trách các vị trí cao cấp như Tổng Giám đốc Techcombank, Giám đốc Chiến lược đầu tư, Giám đốc Phát triển dự án tại T-Mobile US, Wells Fargo Bank, Nissan USA, Fortress Investment/Transmarket Group và McKinsey & Company.

Ông Quocanh Nguyenle có học vị tiến sĩ ngành Kỹ thuật hạt nhân tại Đại học Purdue và thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế lượng tại Đại học bang California, East Bay. Hiện ông là Giám đốc điều hành Công ty One Globe Consulting Group. Tài liệu của Eximbank ghi nhận, ông không có lợi ích liên quan tới Eximbank và các bên có liên quan của ngân hàng.

Nguồn: Eximbank.

Ứng viên thứ hai là bà Richa Goswami, sinh năm 1972, có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, tiếp thị, chuyển đổi số và quản trị trải nghiệm khách hàng.

Bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại HSBC, Standard Chartered Bank, Johnson & Johnson và Fidelity International, phụ trách chiến lược khách hàng, ngân hàng số, thanh toán, tiếp thị và chuyển đổi số toàn cầu. Hiện bà là thành viên HĐQT không điều hành tại EQT AB và MMA Global khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ứng viên thứ ba là bà Ooi Huey Tyng, sinh năm 1967. Bà có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thanh toán số và dịch vụ tài chính; từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao tại Procter & Gamble, Citibank, United Overseas Bank, DBS Bank, Visa và Grab Financial Group.

Theo hồ sơ, bà Ooi Huey Tyng hiện là thành viên HĐQT độc lập tại Công ty TNHH Bảo hiểm AIG châu Á - Thái Bình Dương và Maxis Berhad. Bà từng giữ vai trò chủ tịch hoặc thành viên các ủy ban rủi ro, kiểm toán, đề cử và thù lao tại nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong khu vực.

Ứng viên thứ tư là ông Michael Richard Harte, sinh năm 1965, có hơn 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, công nghệ và chuyển đổi số. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại Citigroup, PNC Financial Services, Commonwealth Bank of Australia, Barclays và Banco Santander. Hiện ông là đồng sáng lập CaptureNow, chuyên gia nghiên cứu ngành công nghiệp tại Viện Công nghệ Massachusetts, đồng thời là đối tác nghiên cứu và cố vấn về công nghệ tài chính, quản trị rủi ro.

Ứng viên thứ năm là ông Chua Teck Huat Bill, sinh năm 1953, có hơn 45 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và quản trị doanh nghiệp quốc tế.

Ông Chua Teck Huat Bill từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại Citibank và United Overseas Bank, phụ trách quản trị rủi ro, ngân hàng doanh nghiệp, vận hành, thị trường toàn cầu và định chế tài chính. Ông cũng từng giữ vị trí thành viên HĐQT độc lập, chủ tịch các ủy ban kiểm toán, rủi ro và đề cử tại nhiều tổ chức, doanh nghiệp lớn ở Singapore và khu vực.

Hiện ông Chua Teck Huat Bill là thành viên HĐQT độc lập của Viện Giáo dục Đại học Newcastle tại Australia.

Đề cử 1 ứng viên vào Ban Kiểm soát

Nhân sự dự kiến được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Eximbank là ông Nguyễn Quốc Hùng, sinh năm 1960, tiến sĩ Kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Theo Eximbank, ông Nguyễn Quốc Hùng có hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, với quá trình công tác gắn bó cùng Agribank, nơi ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí từ cán bộ tín dụng đến Giám đốc Chi nhánh Hà Nội và Phó Tổng Giám đốc.

Ông cũng từng giữ các vị trí lãnh đạo tại Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Hiện ông là giảng viên tại Trường Đại học Intracom.

Tài liệu công bố cho biết, ông Nguyễn Quốc Hùng không giữ chức danh quản lý tại tổ chức khác và không có lợi ích liên quan tới Eximbank cùng các bên có liên quan của ngân hàng.

Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2026, hoạt động kinh doanh cốt lõi của Eximbank tiếp tục duy trì ổn định. Thu nhập lãi thuần đạt khoảng 1.380 tỷ đồng, tăng gần 2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu nhập hoạt động đạt khoảng 1.528 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ, chủ yếu do biến động từ các nguồn thu ngoài lãi.

Trong kỳ, Eximbank chủ động trích lập dự phòng rủi ro tín dụng khoảng 319 tỷ đồng, qua đó lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 338,4 tỷ đồng. Theo Eximbank, kết quả này phản ánh tác động từ biến động của một số nguồn thu ngoài lãi, kết quả thu hồi, xử lý nợ chưa cao ngay trong quý I, cùng với định hướng thận trọng trong việc tăng cường trích lập dự phòng.

Đến cuối quý I/2026, dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 190 nghìn tỷ đồng, tăng 2,8% so với đầu năm.

Năm 2026, Eximbank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt khoảng 310.000 tỷ đồng, tăng 13,4% so với năm 2025. Ngân hàng định hướng tăng trưởng huy động vốn và tín dụng phù hợp với năng lực quản trị rủi ro; lợi nhuận trước thuế khoảng 1.500 tỷ đồng, tương đương mức thực hiện năm 2025, đồng thời kiểm soát tỷ lệ nợ xấu ở khoảng 2,5%./.