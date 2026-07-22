Bảo hiểm PVI được vinh danh tại 4 hạng mục của InsuranceAsia News Country Awards for Excellence 2026

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InsuranceAsia News Country Awards for Excellence là chương trình giải thưởng thường niên nhằm xác định và tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích nổi bật tại từng thị trường bảo hiểm trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Giải thưởng tạo ra một khuôn khổ để các doanh nghiệp đánh giá năng lực hoạt động so với các đơn vị cùng ngành; kết quả được lựa chọn thông qua quy trình đánh giá nhiều vòng của hội đồng giám khảo và đội ngũ biên tập InsuranceAsia News.

Thành tích năm 2026 tiếp nối kết quả Bảo hiểm PVI đạt được tại Country Awards for Excellence 2025. Năm trước, Bảo hiểm PVI là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ duy nhất tại Việt Nam được trao đồng thời 3 giải thưởng gồm Best General Insurer, Best Digital Insurer of the Year và Outstanding Claims Management.

Việc duy trì cả 3 danh hiệu trong hai năm liên tiếp, đồng thời được trao thêm giải Outstanding CEO trong năm 2026, cho thấy những kết quả của Bảo hiểm PVI không chỉ tập trung ở một lĩnh vực riêng lẻ. Sự ghi nhận trải rộng từ năng lực tài chính, hiệu quả kinh doanh, chuyển đổi số, chất lượng bồi thường đến công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp.

Trong 4 hạng mục được trao năm 2026, Best General Insurer là giải thưởng ghi nhận doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có kết quả nổi bật về năng lực tài chính, hiệu quả kinh doanh, chất lượng dịch vụ và vị thế trên thị trường. Việc tiếp tục được vinh danh tại hạng mục này phản ánh nền tảng hoạt động vững chắc, năng lực quản trị rủi ro và khả năng thích ứng của Bảo hiểm PVI trong bối cảnh thị trường bảo hiểm ngày càng cạnh tranh và xuất hiện nhiều loại hình rủi ro mới.

Cùng với hiệu quả kinh doanh, chuyển đổi số là một trong những lĩnh vực tạo dấu ấn rõ nét của Bảo hiểm PVI. Giải thưởng Best Digital Insurer ghi nhận những bước tiến của doanh nghiệp trong ứng dụng công nghệ, số hóa quy trình nghiệp vụ và phát triển các kênh phân phối, dịch vụ trực tuyến. Thông qua việc tăng cường khai thác dữ liệu, tự động hóa một số quy trình và kết nối với các nền tảng số, Bảo hiểm PVI từng bước nâng cao hiệu quả vận hành, rút ngắn thời gian xử lý và tạo thêm sự thuận tiện cho khách hàng. Chuyển đổi số không chỉ được triển khai như một công cụ hỗ trợ hoạt động kinh doanh, mà ngày càng trở thành một phần trong chiến lược nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Ở lĩnh vực giải quyết quyền lợi bảo hiểm, giải thưởng Outstanding Claims Management tiếp tục tôn vinh năng lực quản trị bồi thường chuyên nghiệp, hiệu quả của Bảo hiểm PVI. Đây là một trong những khâu quan trọng nhất của hoạt động bảo hiểm, thể hiện trực tiếp khả năng thực hiện trách nhiệm và đồng hành cùng khách hàng khi xảy ra tổn thất. Bảo hiểm PVI chú trọng chuẩn hóa quy trình tiếp nhận, giám định và giải quyết hồ sơ; tăng cường phối hợp giữa các bộ phận nghiệp vụ; đồng thời ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao tốc độ, tính chính xác và minh bạch trong hoạt động bồi thường. Năng lực này đặc biệt có ý nghĩa đối với những vụ tổn thất lớn, phức tạp và các khách hàng hoạt động trong những ngành nghề đòi hỏi chuyên môn bảo hiểm chuyên sâu.

Bên cạnh các giải thưởng dành cho doanh nghiệp, ông Phạm Anh Đức – Tổng Giám đốc Bảo hiểm PVI được trao giải Outstanding CEO. Giải thưởng ghi nhận những đóng góp nổi bật trong công tác quản trị, điều hành và định hướng phát triển doanh nghiệp. Dưới sự điều hành của Ban lãnh đạo, Bảo hiểm PVI tiếp tục củng cố nền tảng tài chính, nâng cao hiệu quả kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số và từng bước mở rộng hoạt động trên thị trường quốc tế. Việc một lãnh đạo doanh nghiệp được vinh danh cùng các giải thưởng về kinh doanh, công nghệ và bồi thường cho thấy sự ghi nhận mang tính tương đối toàn diện đối với định hướng phát triển và năng lực vận hành của Bảo hiểm PVI.

Các giải thưởng lần này cũng tiếp tục nối dài chuỗi thành tích quốc tế của Bảo hiểm PVI trong năm 2026. Trước đó, ngày 17/7/2026, tạp chí tài chính World Finance có trụ sở tại Vương quốc Anh đã công bố Bảo hiểm PVI giành giải Best Non-Life Insurance Company – Vietnam 2026 tại World Finance Insurance Awards.

Việc liên tiếp được các tổ chức chuyên ngành quốc tế ghi nhận là kết quả của quá trình Bảo hiểm PVI kiên định theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, nâng cao năng lực quản trị, đổi mới công nghệ và hoàn thiện chất lượng dịch vụ. Đây đồng thời là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục tiệm cận các chuẩn mực tiên tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng dấu ấn trên thị trường bảo hiểm khu vực.

Với phương châm “Nghĩ khác – Làm khác – Hiệu quả khác”, Bảo hiểm PVI sẽ tiếp tục đổi mới, củng cố nội lực và chinh phục những cột mốc phát triển mới, qua đó góp phần nâng cao vị thế của thương hiệu bảo hiểm Việt Nam trên trường quốc tế.

Ngoài ra, cũng trong hệ thống PVI, Hanoi Re – một đơn vị thành viên hoạt động trong lĩnh vực tái bảo hiểm – được vinh danh trong hạng mục Best (Re)Insurer tại Country Awards for Excellence – Vietnam 2026. Sự ghi nhận này càng trở nên ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp Hanoi Re kỷ niệm 15 năm thành lập, qua đó góp phần khẳng định năng lực, vị thế và dấu ấn chung của các đơn vị trong hệ thống PVI trên thị trường bảo hiểm và tái bảo hiểm Việt nam./.