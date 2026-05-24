VCCI và Bảo hiểm PVI thiết lập hợp tác toàn diện, đồng hành nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác toàn diện trong giai đoạn 2026 – 2027

Thỏa thuận được ký kết trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới từ tiến trình hội nhập quốc tế, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cùng yêu cầu ngày càng cao về quản trị rủi ro và phát triển bền vững. Trên cơ sở đó, VCCI và Bảo hiểm PVI thống nhất thúc đẩy các hoạt động phối hợp thiết thực nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển ổn định, nâng cao khả năng thích ứng và gia tăng năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị trong nước và quốc tế.

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của Chính phủ và chiến lược phát triển ngành trong từng giai đoạn. Đồng thời, hai bên sẽ tăng cường kết nối giữa các hội viên VCCI với hệ sinh thái khách hàng và đối tác của Bảo hiểm PVI theo từng lĩnh vực, ngành nghề và khu vực kinh tế.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Hồ Sỹ Hùng – Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhấn mạnh, trong bối cảnh nền kinh tế đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu cao hơn về năng lực cạnh tranh, quản trị và hội nhập, Việt Nam cần có thêm nhiều doanh nghiệp mạnh, phát triển bài bản, có năng lực dẫn dắt như Bảo hiểm PVI để tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng chung của nền kinh tế.

“Bảo hiểm PVI là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, có năng lực tài chính, kinh nghiệm quản trị rủi ro và hệ thống dịch vụ rộng khắp. Việc VCCI và Bảo hiểm PVI thiết lập hợp tác toàn diện không chỉ mở ra cơ hội hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp, mà còn góp phần thúc đẩy sự hình thành của những doanh nghiệp Việt Nam có quy mô, năng lực và sức cạnh tranh ngày càng cao, đóng góp tích cực vào tăng trưởng bền vững của đất nước” - ông Hùng chia sẻ.

Thông qua hợp tác này, Bảo hiểm PVI sẽ phát huy thế mạnh và năng lực của thương hiệu bảo hiểm phi nhân thọ giữ vị trí số 1 thị trường Việt Nam về thị phần để cung cấp các giải pháp bảo hiểm toàn diện, chuyên biệt cho khối doanh nghiệp. Các sản phẩm và dịch vụ trọng tâm bao gồm bảo hiểm tài sản và kỹ thuật, bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm con người, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm năng lượng… cùng nhiều giải pháp bảo hiểm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại và xuất nhập khẩu.

Đại diện Bảo hiểm PVI, ông Phạm Anh Đức – Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm PVI cho biết, việc ký kết thỏa thuận hợp tác với VCCI có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam của Bảo hiểm PVI. Với vai trò là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu thị trường, Bảo hiểm PVI không chỉ cung cấp các giải pháp bảo hiểm, mà còn mong muốn góp phần nâng cao năng lực quản trị rủi ro, bảo vệ tài sản, hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo thêm nền tảng an toàn cho sự phát triển của doanh nghiệp.

“Với sứ mệnh đồng hành và bảo vệ sự phát triển bền vững của khách hàng, Bảo hiểm PVI mong muốn thông qua hợp tác với VCCI có thể mở rộng hơn nữa khả năng tiếp cận, hỗ trợ và cung cấp các giải pháp bảo hiểm chuyên biệt cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Đây cũng là bước đi thể hiện trách nhiệm và khát vọng của Bảo hiểm PVI trong việc nâng tầm giá trị doanh nghiệp Việt, đẩy mạnh phát triển bền vững, góp phần vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” - ông Phạm Anh Đức khẳng định.

Với năng lực tài chính vững mạnh, kinh nghiệm triển khai các chương trình bảo hiểm quy mô lớn cùng hệ thống dịch vụ rộng khắp toàn quốc, Bảo hiểm PVI hiện là doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam duy nhất 4 năm liên tiếp đạt xếp hạng tín nhiệm tài chính quốc tế A- (Xuất sắc) từ tổ chức AM Best. Bên cạnh đó, Bảo hiểm PVI cũng liên tục được các tổ chức quốc tế uy tín vinh danh với nhiều giải thưởng quan trọng. Mới đây nhất Bảo hiểm PVI là đại diện doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam duy nhất được International Finance Magazine (Vương quốc Anh) trao tặng 2 giải thưởng danh giá “Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ tốt nhất Việt Nam 2026” (Best Non-Life Insurance Company – Vietnam 2026) và “Nhà bảo hiểm phi nhân thọ sáng tạo nhất Việt Nam 2026” (Most Innovative General Insurer – Vietnam 2026).

Đây là nền tảng quan trọng để Bảo hiểm PVI tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro, bảo vệ tài sản và phát triển bền vững.

Việc ký kết giữa VCCI và Bảo hiểm PVI không chỉ mở ra cơ hội hợp tác thiết thực giữa hai tổ chức có uy tín trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp và bảo hiểm, mà còn góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển khu vực kinh tế tư nhân theo chủ trương của Chính phủ về xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam năng động, hiện đại và có năng lực cạnh tranh cao trong giai đoạn phát triển mới./.