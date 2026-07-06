MB sắp trả cổ tức bằng cổ phiếu, chào bán hơn 805 triệu cổ phiếu để tăng vốn vượt 100.000 tỷ đồng

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB - mã Ck: MBB) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Theo nghị quyết, MB sẽ triển khai hai phương án tăng vốn theo thứ tự: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trước, sau đó chào bán cổ phiếu theo quyền mua cho cổ đông hiện hữu. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền của 02 phương án là cùng một thời điểm, phù hợp quy định pháp luật.

Nguồn: MB.

Đối với đợt chào bán ra công chúng, MB dự kiến phát hành gần 805,5 triệu cổ phiếu theo hình thức thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu. Trong quá trình thực hiện, quyền mua được phép chuyển nhượng một lần; cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho nhà đầu tư khác, với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Đồng thời, việc phân phối cổ phiếu sẽ bảo đảm tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại MB không vượt mức 23,2315% vốn điều lệ.

Theo kế hoạch, toàn bộ số tiền dự kiến thu được gần 8.055 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh. Trong đó, 3.170 tỷ đồng dành cho vay bổ sung vốn lưu động sản xuất, kinh doanh; 4.180 tỷ đồng cho vay dự án đầu tư và cho vay đầu tư tài sản cố định; gần 705 tỷ đồng cho vay cá nhân tiêu dùng và mua nhà. Trường hợp số tiền thu được không đủ để thực hiện toàn bộ các mục đích trên, MB sẽ ưu tiên sử dụng theo đúng thứ tự này.

<!--cke_bookmark_147S--><!--cke_bookmark_147E--><!--cke_bookmark_147S--><!--cke_bookmark_147E--><!--cke_bookmark_147S--><!--cke_bookmark_147E--><!--cke_bookmark_154S--><!--cke_bookmark_154E--><!--cke_bookmark_569S--><!--cke_bookmark_569E--> Đồ họa: Ánh Tuyết

“Trong trường hợp kết thúc thời gian phân phối cổ phiếu theo quy định, MB không chào bán hết số cổ phiếu đã đăng ký và số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, HĐQT quyết định thực hiện một hoặc một số các biện pháp: đề nghị Cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn đợt chào bán phù hợp quy định pháp luật; và/hoặc sử dụng nguồn vốn khác để thực hiện kế hoạch vốn, phù hợp quy định pháp luật, quy định MB” - Nghị quyết nêu rõ.

Hội đồng quản trị cũng giao Chủ tịch Hội đồng quản trị cập nhật, hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán, ký các văn bản, báo cáo và thực hiện các thủ tục với cơ quan quản lý có thẩm quyền; đồng thời giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị triển khai phương án phát hành theo đúng quy định pháp luật và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, MB đã thông qua kế hoạch chia cổ tức tổng tỷ lệ 25%, gồm 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu. Theo đó, ngân hàng dự kiến chi khoảng 8.055 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt và hơn 12.082 tỷ đồng để phát hành cổ phiếu thưởng, nâng tổng giá trị chi trả cổ tức lên hơn 20.137 tỷ đồng.

Phần cổ tức bằng cổ phiếu sẽ giúp MB phát hành thêm hơn 1,2 tỷ cổ phiếu, qua đó, bổ sung khoảng 12.082 tỷ đồng vào vốn điều lệ.

Ngoài phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu, ngân hàng còn dự kiến chào bán 805,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1, qua đó, huy động khoảng 8.055 tỷ đồng, bằng đúng số tiền chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

Đồng thời, MB cũng lên kế hoạch phát hành riêng lẻ tối đa 200 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Sau khi hoàn thành các cấu phần, MB nâng vốn điều lệ từ 80.550 tỷ đồng lên tối đa 102.687 tỷ đồng, tương đương tăng thêm hơn 22.137 tỷ đồng (tăng 27,5%).