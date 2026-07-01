Ngân hàng - Bảo hiểm

MB chi hơn 8.000 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt 10%, chốt quyền ngày 10/7

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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17:27 | 01/07/2026
(TBTCO) - Ngân hàng MB chốt ngày 10/7 là ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức tiền mặt 10%, với tổng giá trị chi trả khoảng 8.055 tỷ đồng. Song song, ngân hàng triển khai kế hoạch tăng vốn lớn, hướng tới vốn điều lệ hơn 102.687 tỷ đồng và bứt tốc nhiều chỉ tiêu năm nay.
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Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - mã Ck: MBB) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng cổ đông được nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2025. Theo đó, ngày 10/7/2026 là ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 10%, tương ứng 1 cổ phiếu MBB nhận 1.000 đồng/cổ phiếu. Ngày thanh toán dự kiến từ ngày 17/7/2026.

Ngân hàng cũng lưu ý sẽ khấu trừ 5% tổng số tiền cổ tức đối với thu nhập từ đầu tư vốn theo quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành trước khi tiến hành chỉ trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

MB chi hơn 8.000 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt 10%, chốt quyền ngày 10/7
MB chi hơn 8.000 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt 10%, chốt quyền ngày 10/7. Ảnh tư liệu.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, MB đã thông qua kế hoạch chia cổ tức tổng tỷ lệ 25%, gồm 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu. Theo đó, ngân hàng dự kiến chi khoảng 8.055 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt và hơn 12.082 tỷ đồng để phát hành cổ phiếu thưởng, nâng tổng giá trị chi trả cổ tức lên hơn 20.137 tỷ đồng.

Phần cổ tức bằng cổ phiếu sẽ giúp MB phát hành thêm hơn 1,2 tỷ cổ phiếu, qua đó, bổ sung khoảng 12.082 tỷ đồng vào vốn điều lệ. Đây là một trong ba cấu phần thuộc kế hoạch tăng vốn quy mô lớn mà ngân hàng triển khai trong năm 2026.

Cụ thể, MB đặt mục tiêu nâng vốn điều lệ từ 80.550 tỷ đồng lên tối đa 102.687 tỷ đồng, tương đương tăng thêm hơn 22.137 tỷ đồng (tăng 27,5%).

Ngoài phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu, ngân hàng còn dự kiến chào bán 805,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1, qua đó, huy động khoảng 8.055 tỷ đồng, bằng đúng số tiền chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

Đồng thời, MB cũng lên kế hoạch phát hành riêng lẻ tối đa 200 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp để bổ sung thêm khoảng 2.000 tỷ đồng.

Chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông MB, đứng ở góc độ cổ đông cá nhân, nhiều cổ đông cho rằng phương án này khá bất tiện. Cụ thể, khi nhận 100 đồng cổ tức tiền mặt, cổ đông bị khấu trừ ngay 5% thuế thu nhập cá nhân, chỉ còn thực nhận 95 đồng. Sau đó, nếu muốn duy trì tỷ lệ sở hữu khi ngân hàng phát hành thêm cổ phiếu, cổ đông lại phải bỏ thêm tiền để mua.

Phản hồi vấn đề này, lãnh đạo MB cho biết, MB hiện có khoảng 220.000 cổ đông, với nhu cầu rất khác nhau, có người muốn nhận tiền mặt, trong khi số khác ưu tiên cổ phiếu. Nếu chia hoàn toàn bằng cổ phiếu thì cổ đông chưa phải nộp thuế ngay, nhưng khi bán cổ phiếu trong tương lai vẫn phát sinh nghĩa vụ thuế, chỉ khác về thời điểm.

Xét về bản chất, việc duy trì cổ tức tiền mặt cho thấy ngân hàng có năng lực tài chính và dòng tiền tốt, đủ khả năng chia sẻ lợi nhuận với cổ đông. Sau khi nhận cổ tức, cổ đông có thể mua thêm cổ phiếu để duy trì tỷ lệ sở hữu hoặc giữ tiền mặt tùy theo nhu cầu đầu tư./.

MB tăng vốn quy mô lớn, đặt mục tiêu bứt tốc nhiều chỉ tiêu

Kế hoạch tăng vốn lên tối đa 102.687 tỷ đồng nằm trong chiến lược tăng trưởng mạnh của MB trong năm 2026. Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 15 - 20%, lên khoảng 39.400 - 40.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tổng tài sản của MB được kỳ vọng tăng 28%, vượt mốc 2 triệu tỷ đồng.

MB đặt mục tiêu tín dụng và huy động vốn cùng tăng khoảng 30%, trong đó, dư địa tăng trưởng tín dụng được hỗ trợ đáng kể từ lợi thế nhận chuyển giao ngân hàng yếu kém, đồng thời đòi hỏi nguồn vốn huy động phải tăng tương ứng, để đảm bảo thanh khoản và đáp ứng nhu cầu mở rộng cho vay.

Về tình hình kinh doanh, MB ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý I/2026 đạt 9.628 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ tăng trưởng mạnh ở mảng tín dụng và dịch vụ, dù thu nhập ngoài lãi giảm hơn 30%.

Đến cuối quý I/2026, dư nợ cho vay tại MB đạt 1,12 triệu tỷ đồng, tăng 3,4%, trong khi tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,42%, dưới ngưỡng kiểm soát 1,5%. Về nguồn vốn, tiền gửi khách hàng đạt 905,9 nghìn tỷ đồng, giảm 1,7% so với quý trước, trong khi giấy tờ có giá tăng 11,5% lên 208,8 nghìn tỷ đồng, góp phần củng cố thanh khoản và tạo dư địa cho MB mở rộng tăng trưởng tín dụng./.

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