Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - mã Ck: MBB) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng cổ đông được nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2025. Theo đó, ngày 10/7/2026 là ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 10%, tương ứng 1 cổ phiếu MBB nhận 1.000 đồng/cổ phiếu. Ngày thanh toán dự kiến từ ngày 17/7/2026.

Ngân hàng cũng lưu ý sẽ khấu trừ 5% tổng số tiền cổ tức đối với thu nhập từ đầu tư vốn theo quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành trước khi tiến hành chỉ trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

MB chi hơn 8.000 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt 10%, chốt quyền ngày 10/7. Ảnh tư liệu.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, MB đã thông qua kế hoạch chia cổ tức tổng tỷ lệ 25%, gồm 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu. Theo đó, ngân hàng dự kiến chi khoảng 8.055 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt và hơn 12.082 tỷ đồng để phát hành cổ phiếu thưởng, nâng tổng giá trị chi trả cổ tức lên hơn 20.137 tỷ đồng.

Phần cổ tức bằng cổ phiếu sẽ giúp MB phát hành thêm hơn 1,2 tỷ cổ phiếu, qua đó, bổ sung khoảng 12.082 tỷ đồng vào vốn điều lệ. Đây là một trong ba cấu phần thuộc kế hoạch tăng vốn quy mô lớn mà ngân hàng triển khai trong năm 2026.

Cụ thể, MB đặt mục tiêu nâng vốn điều lệ từ 80.550 tỷ đồng lên tối đa 102.687 tỷ đồng, tương đương tăng thêm hơn 22.137 tỷ đồng (tăng 27,5%).

Ngoài phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu, ngân hàng còn dự kiến chào bán 805,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1, qua đó, huy động khoảng 8.055 tỷ đồng, bằng đúng số tiền chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

Đồng thời, MB cũng lên kế hoạch phát hành riêng lẻ tối đa 200 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp để bổ sung thêm khoảng 2.000 tỷ đồng.

Chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông MB, đứng ở góc độ cổ đông cá nhân, nhiều cổ đông cho rằng phương án này khá bất tiện. Cụ thể, khi nhận 100 đồng cổ tức tiền mặt, cổ đông bị khấu trừ ngay 5% thuế thu nhập cá nhân, chỉ còn thực nhận 95 đồng. Sau đó, nếu muốn duy trì tỷ lệ sở hữu khi ngân hàng phát hành thêm cổ phiếu, cổ đông lại phải bỏ thêm tiền để mua.

Phản hồi vấn đề này, lãnh đạo MB cho biết, MB hiện có khoảng 220.000 cổ đông, với nhu cầu rất khác nhau, có người muốn nhận tiền mặt, trong khi số khác ưu tiên cổ phiếu. Nếu chia hoàn toàn bằng cổ phiếu thì cổ đông chưa phải nộp thuế ngay, nhưng khi bán cổ phiếu trong tương lai vẫn phát sinh nghĩa vụ thuế, chỉ khác về thời điểm.

Xét về bản chất, việc duy trì cổ tức tiền mặt cho thấy ngân hàng có năng lực tài chính và dòng tiền tốt, đủ khả năng chia sẻ lợi nhuận với cổ đông. Sau khi nhận cổ tức, cổ đông có thể mua thêm cổ phiếu để duy trì tỷ lệ sở hữu hoặc giữ tiền mặt tùy theo nhu cầu đầu tư./.