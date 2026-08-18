BAC A BANK tặng nhiều ưu đãi thiết thực cho khách hàng mở thẻ tín dụng

Từ khi ra mắt năm 2023, thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK Mastercard đã trở thành một phương thức thanh toán tiện lợi, hỗ trợ khách hàng chủ động trong chi tiêu và tiếp cận vô vàn ưu đãi.

Tiếp tục gia tăng giá trị dành cho chủ thẻ, BAC A BANK triển khai chương trình “Mở thẻ mới - Quà tới tay” từ nay đến hết ngày 15/12/2026 với các chính sách hấp dẫn về quà tặng và phí thường niên dành cho chủ thẻ mới.

Mở thẻ - Chi tiêu - Nhận quà thiết thực

Trong thời gian Chương trình có hiệu lực, khách hàng chỉ cần mở mới thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK Mastercard và phát sinh chi tiêu theo điều kiện sẽ có cơ hội sở hữu quà tặng tiện ích.

Cụ thể, khách hàng có tổng chi tiêu cao nhất từ 10.000.000 đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ sẽ nhận vali xách tay cao cấp. Với tổng chi tiêu từ 3.000.000 đồng trong cùng thời gian, khách hàng sẽ nhận bộ hộp trữ đông tiện ích.

Bên cạnh những món quà thiết thực, Chương trình còn mang đến chính sách ưu đãi phí thường niên dành cho chủ thẻ mới. Theo đó, khách hàng được miễn phí thường niên 02 năm khi phát sinh tối thiểu 03 giao dịch tài chính qua thẻ trong vòng 45 ngày kể từ ngày phát hành; hoặc được miễn phí thường niên năm đầu tiên.

Chương trình “Mở thẻ mới - Quà tới tay” áp dụng trên hai dòng thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK Mastercard hiện hữu gồm Thẻ Cashback Platinum và Thẻ Rewards Gold, mang đến lựa chọn phù hợp với nhu cầu chi tiêu của từng khách hàng.

Thêm tiện ích cho mỗi giao dịch

Không chỉ tận hưởng các quyền lợi từ chương trình “Mở thẻ mới - Quà tới tay”, chủ thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK Mastercard còn có cơ hội tiếp cận nhiều ưu đãi từ mạng lưới đối tác của Ngân hàng trong các lĩnh vực mua sắm, ẩm thực, di chuyển và tiêu dùng hàng ngày.

Một số đặc quyền chi tiêu nổi bật có thể kể đến voucher 100.000 đồng khi mua sắm trên Shopee; giảm tới 30% tại hệ thống nhà hàng Golden Gate; voucher giảm 20% khi sử dụng Green SM; hoàn tiền 10% tại chuỗi cửa hàng TH truemart cùng nhiều ưu đãi thiết thực khác.

BAC A BANK triển khai chương trình “Mở thẻ mới - Quà tới tay” từ nay đến hết ngày 15/12/2026 với các chính sách hấp dẫn.

Chia sẻ về trải nghiệm sử dụng thẻ, một khách hàng của BAC A BANK cho biết: “Điều tôi quan tâm khi lựa chọn thẻ tín dụng là sự thuận lợi trong thanh toán và những tiện ích có thể sử dụng thường xuyên. Với thẻ BAC A BANK Mastercard, tôi có thể chủ động chi tiêu và đồng thời tiếp cận nhiều ưu đãi tại các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ uy tín. Đây là những quyền lợi khá sát sườn đáp ứng hầu hết nhu cầu mua sắm, ăn uống, đi lại… trong cuộc sống thường nhật.”

Hướng tới trải nghiệm thiết thực cho khách hàng

Theo đại diện Trung tâm Thẻ BAC A BANK: “Chúng tôi hướng tới những chiếc thẻ tín dụng không chỉ đáp ứng nhu cầu thanh toán mà còn mang lại những giá trị thiết thực trong đời sống hàng ngày. Qua việc liên tục hoàn thiện sản phẩm và mở rộng mạng lưới đối tác, BAC A BANK mong muốn nâng cao trải nghiệm của khách hàng và ưu đãi tích hợp trong từng giao dịch.”

Với sự kết hợp đồng bộ giữa quà tiện ích, chính sách phí thường niên hấp dẫn và hệ sinh thái ưu đãi đa dạng, chương trình “Mở thẻ mới - Quà tới tay” một lần nữa khẳng định nỗ lực của Ngân hàng không ngừng gia tăng giá trị dành cho khách hàng sở hữu thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK Mastercard, đồng thời góp phần khuyến khích phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong mọi mặt đời sống.