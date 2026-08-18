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Hơn 1,4 tỷ cổ phiếu Chứng khoán LPBank chính thức lên HOSE

Thu Hương

Thu Hương

[email protected]
16:01 | 18/08/2026
(TBTCO) - Hơn 1,4 tỷ cổ phiếu LPS của Chứng khoán LPBank chính thức giao dịch trên HOSE từ ngày 18/8, với giá tham chiếu 30.000 đồng/cổ phiếu.
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Ngày 18/8/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết cho Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (mã Ck: LPS), đồng thời chính thức đưa 1.408.668.000 cổ phiếu LPS vào giao dịch, với tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá là 14.086.680.000.000 đồng.

Hơn 1,4 tỷ cổ phiếu Chứng khoán LPBank chính thức lên HOSE
Lãnh đạo Chứng khoán LPBank trong lễ đánh cồng niêm yết cổ phiếu LPB trên sàn HOSE. Nguồn: HOSE.

Giá tham chiếu của cổ phiếu LPS trong ngày giao dịch đầu tiên là 30.000 đồng/cổ phiếu, với biên độ dao động giá ±20%.

Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank được thành lập năm 2009, với tên gọi ban đầu là Công ty Cổ phần Chứng khoán Viettranimex. Trải qua quá trình hoạt động, từ mức vốn điều lệ ban đầu 125 tỷ đồng, đến nay LPS đã nâng vốn điều lệ lên 14.086 tỷ đồng.

Theo kết quả hoạt động kinh doanh, doanh thu thuần của LPS năm 2024 và năm 2025 lần lượt đạt 192.739 tỷ đồng và 1.686.726 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 80.392 tỷ đồng và 522.210 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của LPS đạt 2.717.214 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 574 tỷ đồng.

Tại lễ trao quyết định niêm yết, đại diện lãnh đạo HOSE đã chúc mừng phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu LPS. Với vai trò là đơn vị vận hành thị trường, HOSE cho biết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện các nghĩa vụ của công ty niêm yết, đặc biệt là nghĩa vụ công bố thông tin, đồng thời cập nhật các quy định, chính sách liên quan đến thị trường chứng khoán.

Thu Hương
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