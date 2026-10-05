Thị phần môi giới quý III: VPS giữ ngôi đầu, SSI và TCBS bám sát

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa công bố số liệu thị phần giá trị giao dịch môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ quý III/2026. Nhóm 10 công ty chứng khoán dẫn đầu chiếm tổng cộng 64,86% thị phần, trong đó khoảng cách giữa ba vị trí đầu tiếp tục thu hẹp.

VPS vẫn đứng đầu với 11,54% thị phần. Bám sát VPS là SSI với 11,09%, chênh lệch giữa hai công ty chỉ còn 0,45 điểm phần trăm.

Nguồn: HOSE.

Đáng chú ý, TCBS tiếp tục gia tăng thị phần, đạt 10,03% trong quý III, lần đầu vượt ngưỡng 10% và giữ vị trí thứ ba. Như vậy, cả ba công ty dẫn đầu đều đạt trên 10% thị phần, trong khi khoảng cách từ TCBS tới VPS chỉ còn 1,51 điểm phần trăm.

Ở nhóm tiếp theo, Vietcap đứng thứ tư với thị phần 7,8%, HSC xếp thứ năm với 6,1%. MBS giữ vị trí thứ sáu với 4,84%, tiếp đến là VNDirect với 3,9% và KIS Việt Nam với 3,72%. Hai vị trí cuối trong top 10 thuộc về Mirae Asset (Việt Nam) và VPBankS, với thị phần lần lượt 3,03% và 2,81%.

Xét diễn biến từ đầu năm, Vietcap, TCBS và KIS Việt Nam nằm trong nhóm ghi nhận mức cải thiện thị phần đáng kể, với mức tăng khoảng 0,6 - 0,8 điểm phần trăm. MBS và Mirae Asset (Việt Nam) cũng ghi nhận thị phần tăng nhẹ.

Ở chiều ngược lại, thị phần của VPS, HSC, VNDirect và VPBankS đều thu hẹp. Những thay đổi này khiến tương quan thị phần môi giới trên HOSE có sự dịch chuyển, đặc biệt tại nhóm công ty chứng khoán dẫn đầu.

Theo số liệu quý III/2026, thứ tự top 10 công ty chứng khoán về thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ trên HOSE lần lượt là VPS, SSI, TCBS, Vietcap, HSC, MBS, VNDirect, KIS Việt Nam, Mirae Asset (Việt Nam) và VPBankS./.