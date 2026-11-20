VN30-Index giảm nhẹ 1,67 điểm (-0,09%) trong phiên cuối tuần 20/11, đóng cửa tại 1.786,84 điểm. Dù mức giảm không lớn, chỉ số vẫn nằm dưới ngưỡng tâm lý 1.800 điểm sau nhịp điều chỉnh mạnh trong các phiên trước đó. Tính chung cả tuần, VN30-Index mất 3,15%, phản ánh áp lực điều chỉnh đáng kể tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

FPT gây sức ép lớn nhất, lấy đi khoảng 1,1 điểm của VN30-Index. Các mã VPB, MBB, HDB, ACB và MWG cũng tác động tiêu cực, với tổng mức đóng góp giảm của nhóm dẫn đầu đạt 5,348 điểm.

Dù lực kéo từ VPL và VIC khá lớn, áp lực tại các cổ phiếu còn lại khiến VN30 chưa thể trở lại sắc xanh. VPL là mã đóng góp tích cực nhất, giúp VN30 tăng khoảng 2,8 điểm. VIC cũng đóng góp hơn 2,3 điểm, trong khi STB, TCB, TCX và BSR tiếp tục hỗ trợ chỉ số. Tổng mức đóng góp tăng của nhóm cổ phiếu dẫn đầu đạt 8,775 điểm.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn tháng 12/2026 (41I1GC000) đóng cửa tại 1.780,2 điểm, giảm 0,61% so với phiên trước. Chênh lệch giữa giá hợp đồng và chỉ số cơ sở chuyển từ mức dương 2,59 điểm trong phiên 19/11 sang mức âm 6,64 điểm. Ba hợp đồng còn lại gồm kỳ hạn tháng 1, tháng 3 và tháng 6/2027 cũng duy trì chênh lệch âm, dao động từ 9,34 đến 11,94 điểm.

Sắc đỏ bao phủ cả 8 hợp đồng tương lai VN30 và VN100, với mức giảm từ 0,39% đến 1,51%. Đáng chú ý, toàn bộ các kỳ hạn đều đóng cửa thấp hơn chỉ số cơ sở. Trong đó, hợp đồng VN100 tháng 6/2027 có basis âm sâu nhất, lên tới 16,84 điểm. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng trên thị trường phái sinh khi các chỉ số cơ sở vẫn chưa thoát khỏi xu hướng điều chỉnh.

Thanh khoản hợp đồng VN30 tháng 12 tăng mạnh trong phiên đầu tiên đảm nhận vai trò kỳ hạn chính sau khi hợp đồng tháng 11 đáo hạn. Khối lượng giao dịch đạt 185.882 hợp đồng, gấp khoảng 5,4 lần phiên trước, tương ứng tăng 438,5%. Khối lượng mở (OI) cũng tăng 13,33%, từ 27.657 lên 31.343 hợp đồng, tương đương tăng 3.686 hợp đồng.

Thanh khoản và OI cùng gia tăng phản ánh hoạt động giao dịch và nắm giữ vị thế tập trung mạnh hơn tại kỳ hạn tháng 12/2026. Tuy nhiên, giá hợp đồng giảm sâu hơn chỉ số cơ sở và chuyển sang chênh lệch âm. Kỳ vọng ngắn hạn vẫn nghiêng về sự thận trọng. Theo nhận định của các chuyên gia từ Công ty Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch đang ưu tiên phòng ngừa rủi ro cho danh mục trên thị trường cơ sở.

Phiên cuối tuần khép lại với trạng thái thận trọng trên cả thị trường cơ sở và phái sinh. VN30-Index tiếp tục nằm dưới 1.800 điểm, trong khi chênh lệch của toàn bộ hợp đồng tương lai chuyển sang âm. Vùng hỗ trợ 1.770 điểm và kháng cự 1.800 điểm của hợp đồng tháng 12 sẽ là những mốc đáng chú ý trong các phiên giao dịch tới./.