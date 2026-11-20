Sáng 20/11, tại Trung tâm Hội nghị Hải Cảnh Vân Nam, TP. Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Bộ Công thương Việt Nam chủ trì, phối hợp với Chính quyền nhân dân tỉnh Vân Nam, Trung Quốc tổ chức Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị nhân dân Trung Quốc Vương Dũng dự, phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Diễn đàn.

Phía Việt Nam, cùng dự với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng gồm: Nguyễn Hải Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công thương; Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; Dương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu; Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Cùng dự có các đồng chí: Phạm Thanh Bình, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc; Nghiêm Việt Chung, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh; lãnh đạo khoảng 20 doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn tư nhân lớn như EVN, Viettel, Petrovietnam, TKV, Vietnam Airlines, Vietjet, FPT, Viglacera…

Về phía Trung Quốc có đồng chí Vương Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên Đảng tổ, Phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị nhân dân Trung Quốc (hàm Phó Thủ tướng); đồng chí Mạc Cao Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam; đồng chí Trương Lực, Ủy viên Đảng tổ Bộ Thương mại, Phó Đại diện Đàm phán Thương mại Quốc tế (hàm Thứ trưởng), Bộ Thương mại Trung Quốc; đồng chí Tôn Đại Vĩ, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Chính hiệp Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây; đồng chí Trình Lệ Hoa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Đảng tổ, Chủ tịch Ủy ban Chính hiệp TP. Trùng Khánh; đồng chí Điền Hướng Lợi, Bí thư Đảng tổ, Chủ tịch Ủy ban Chính hiệp tỉnh Tứ Xuyên; đồng chí Triệu Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng tổ, Chủ tịch Ủy ban Chính hiệp tỉnh Quý Châu.

Diễn đàn diễn ra trong khuôn khổ chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 và làm việc song phương tại Trung Quốc. Đây là diễn đàn kết nối Việt Nam với khu vực Tây Nam Trung Quốc có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, với gần 600 doanh nghiệp và gần 800 đại biểu hai phía tham dự.

Trước phiên chính thức, lãnh đạo cấp cao hai nước tham quan Khu trưng bày sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan Khu trưng bày sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp hai nước tại Diễn đàn.

Sau phát biểu chào mừng của Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Mạc Cao Nghĩa, Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng phát biểu khai mạc Diễn đàn.

Bộ trưởng đánh giá sự tham dự đông đảo của gần 600 đại biểu, trong đó có các tập đoàn hàng đầu hai nước, cho thấy nhu cầu, tầm quan trọng của kết nối chiến lược Việt Nam - Trung Quốc nói chung, Việt Nam với khu vực Tây Nam Trung Quốc nói riêng.

Bộ trưởng nhấn mạnh, dưới sự dẫn dắt của Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai Nhà nước, quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc đang phát triển lên tầm cao mới; hợp tác thương mại, đầu tư, công nghiệp, năng lượng là một trong những trụ cột quan trọng, hai nước đều là đối tác thương mại, đầu tư hàng đầu của nhau. Bộ Công thương đã thiết lập quan hệ phối hợp chặt chẽ nhiều năm với Vân Nam, Quảng Tây, Trùng Khánh, mong muốn tiếp tục ký kết, triển khai thỏa thuận hợp tác với Tứ Xuyên, Quý Châu. Trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu ngày càng thông lợi; hợp tác năng lượng, trong đó có liên kết điện, được củng cố.

Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng phát biểu khai mạc Diễn đàn

Tuy vậy, năm 2025 thương mại Việt Nam với khu vực Tây Nam Trung Quốc mới đạt 66,7 tỷ USD, chưa tương xứng với tiềm năng của thị trường có quy mô kinh tế 3.150 tỷ USD, trên 350 triệu người tiêu dùng. Theo Bộ trưởng, kết nối chiến lược không chỉ là xây dựng quan hệ với từng địa phương mà cần được tính toán dựa trên vị trí, vai trò, ưu thế bổ sung giữa các ngành, lĩnh vực của Việt Nam với toàn khu vực Tây Nam, đặt trong tổng thể quan hệ Việt - Trung cũng như toàn khu vực. Bộ Công Thương sẽ nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của Lãnh đạo cấp cao, phối hợp với bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước cụ thể hoá thành kế hoạch, chương trình hành động, hợp đồng, dự án thiết thực.

Phát biểu tại Diễn đàn, đồng chí Vương Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị nhân dân Trung Quốc cho biết, dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam tiếp tục được nâng lên tầm cao mới; Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Trung Quốc. Tại khu vực Tây Nam, hàng hóa Việt Nam ngày càng có thêm cơ hội tiếp cận thị trường Trung Quốc, doanh nghiệp Trung Quốc tích cực tìm cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Phía Trung Quốc mong muốn lấy khu vực Tây Nam làm một trong những địa bàn thúc đẩy hợp tác song phương.

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hợp tác thời gian tới dựa trên ba định hướng xuyên suốt: kết nối đồng bộ hạ tầng với thể chế và thị trường; cùng nâng cao năng lực sản xuất và tự chủ của mỗi nền kinh tế; lấy lợi ích lâu dài của người dân, doanh nghiệp hai nước làm thước đo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất 5 sáng kiến chiến lược.

Một là, cùng xây dựng hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vận hành thông suốt, kết nối với các trung tâm kinh tế Tây Nam Trung Quốc.

Hai là, hình thành các cụm liên kết sản xuất xuyên biên giới với sự tham gia thực chất của doanh nghiệp hai nước, trước mắt ở các chuỗi thiết bị điện, linh kiện ô tô, chế biến nông sản.

Ba là, thí điểm chuỗi thương mại nông sản tin cậy từ vùng sản xuất đến hệ thống phân phối.

Bốn là, xây dựng chương trình hợp tác xanh gắn năng lượng với sản xuất và an toàn sinh thái, tăng cường chia sẻ dữ liệu thủy văn trên các dòng sông chung.

Năm là, thiết lập mạng lưới cùng nghiên cứu, cùng ứng dụng, cùng đào tạo nhân lực.

Để các sáng kiến đi vào thực tiễn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên lựa chọn danh mục dự án ưu tiên giai đoạn 2027 - 2030, xác định rõ cơ quan chủ trì, đối tác, nguồn lực, thời hạn; mỗi kỳ Diễn đàn dành thời gian đánh giá kết quả, tháo gỡ vướng mắc.

Các cơ quan và doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc trao các biên bản ghi nhớ hợp tác trong những lĩnh vực có tiềm năng và nhu cầu kết nối

Trong khuôn khổ chương trình, các cơ quan và doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc trao các biên bản ghi nhớ hợp tác trong những lĩnh vực có tiềm năng và nhu cầu kết nối. Đây là cơ sở để các bên tiếp tục trao đổi, xây dựng kế hoạch triển khai và nghiên cứu các hoạt động hợp tác cụ thể trong thời gian tới.