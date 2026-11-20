Ngày 20/11/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) tổ chức lễ trao quyết định niêm yết cho Công ty cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP (mã Ck: BMJ), đồng thời chính thức đưa 104.999.978 cổ phiếu BMJ vào giao dịch trên HOSE, với tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá đạt gần 1.050 tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu BMJ có giá tham chiếu 11.900 đồng/cổ phiếu, với biên độ dao động giá ±20%.

Công ty cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP trong lễ đánh cồng niêm yết cổ phiếu trên HOSE. Nguồn: HOSE.

Công ty cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Xí nghiệp Khai thác khoáng sản thuộc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - TNHH MTV (nay là Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex). Năm 2009, doanh nghiệp được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trở thành công ty đại chúng và đưa cổ phiếu BMJ vào giao dịch trên thị trường UPCoM. Hoạt động kinh doanh chính của BMJ tập trung vào lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm đá.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính kiểm toán, doanh thu hoạt động của BMJ năm 2024 đạt 535 tỷ đồng, với lợi nhuận sau thuế 48,5 tỷ đồng. Sang năm 2025, doanh thu tăng lên 616,9 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 94 tỷ đồng.

Kết thúc quý III/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 538 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 75,7 tỷ đồng.

Tại lễ trao quyết định niêm yết, đại diện lãnh đạo HOSE chúc mừng BMJ nhân dịp cổ phiếu chính thức giao dịch trên sàn. Đồng thời, với vai trò là đơn vị vận hành thị trường, HOSE khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các nghĩa vụ của công ty niêm yết, đặc biệt là công bố thông tin và cập nhật những quy định, chính sách liên quan đến thị trường chứng khoán./.