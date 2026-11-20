Trong nghiên cứu công bố tháng 11/2026, Savills phân tích dữ liệu của hơn 2.000 tòa nhà văn phòng tại các thị trường quốc tế. Mô hình định giá của Savills tính đến các yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá thuê, gồm hạng tòa nhà, tuổi công trình, kết nối giao thông và diện tích sàn.

Trong 5 thị trường được công bố kết quả, Hong Kong ghi nhận mức chênh lệch tiềm năng cao nhất, lên tới 23% đối với các tòa nhà có chứng nhận môi trường tốt. Tiếp đến là khu vực Amsterdam Zuid với 18%, City of London 11%, Midtown New York 7% và Chicago 6%.

Bà Sarah Brooks, Phó Giám đốc Savills World Research, cho biết chênh lệch giá thuê vẫn được ghi nhận sau khi mô hình đã tính đến các đặc điểm của tòa nhà. Mức chênh lệch giữa các thị trường phản ánh sự khác biệt về cung cầu, quy định và nhu cầu của khách thuê. Ở những nơi chứng nhận xanh đã phổ biến trong phân khúc văn phòng cao cấp, giá trị của chứng nhận có thể thể hiện rõ hơn ở khả năng duy trì sức cạnh tranh của tòa nhà.

Văn phòng có chứng nhận xanh có thể cho thuê cao hơn tới 23%. Ảnh: T.L

Tại Việt Nam, theo số liệu của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) được Savills dẫn, đến quý III/2026 có 910 công trình đạt chứng nhận xanh, với tổng diện tích sàn hơn 23,29 triệu m². Số liệu bao gồm nhiều loại hình bất động sản, trong đó có văn phòng.

Theo Savills, các yêu cầu về hiệu quả năng lượng cũng đang được nâng lên. Quy chuẩn QCVN 04-3:2026/BXD, có hiệu lực từ ngày 1/2/2027, quy định yêu cầu kỹ thuật khi thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo một số loại công trình có tổng diện tích sàn từ 2.500 m² trở lên, bao gồm văn phòng. Các yêu cầu tập trung vào vỏ công trình, hệ thống điều hòa không khí, chiếu sáng và kiểm soát hiệu quả sử dụng năng lượng.

Ông William Gramond, Giám đốc Bộ phận Cho thuê Thương mại, Savills Hà Nội, cho rằng chứng nhận xanh là một lợi thế khi khách thuê cân nhắc giữa các tòa nhà. Mức giá họ sẵn sàng trả còn phụ thuộc vào vị trí, chất lượng công trình, hiệu quả sử dụng diện tích và chi phí vận hành. Khi các yếu tố này chưa đáp ứng nhu cầu, chứng nhận xanh khó tạo cơ sở để chủ đầu tư nâng giá thuê.

Theo ông Gramond, lợi thế của văn phòng xanh sẽ rõ hơn khi khách thuê có thể nhận thấy sự khác biệt trong quá trình sử dụng, từ mức tiêu thụ năng lượng, chi phí vận hành đến chất lượng môi trường làm việc. Đây cũng là những yếu tố có thể giúp chủ đầu tư thu hút khách thuê và duy trì sức cạnh tranh của tòa nhà trong dài hạn./.