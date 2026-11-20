Căn cứ Thông tư số 61/2025/TT-NHNN ngày 31/12/2025 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 11/2026/TT-NHNN ngày 19/05/2026 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại; Văn bản số 9860/KV2-QS2 ban hành ngày 26/10/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Khu vực 2 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm trụ sở PGD MBV Phú Nhuận, Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) thông báo về việc thay đổi địa điểm của Phòng Giao dịch Phú Nhuận, cụ thể như sau:

Địa chỉ cũ: Số 142 Phổ Quang, phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ mới: Một phần tòa nhà số 209 Hoàng Văn Thụ (tầng trệt, tầng lửng), phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày dự kiến hoạt động: 23/11/2026.

Với việc nâng cấp cơ sở vật chất và không gian giao dịch tại các vị trí mới, Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại cam kết mang đến những trải nghiệm dịch vụ tài chính tối ưu và chất lượng nhất cho khách hàng.

Nhân dịp này, MBV gửi lời cảm ơn tới cá cơ quan quản lý, khách hàng và đối tác đã đồng hành trong suốt thời gian qua, đồng thời rất mong tiếp tục nhận được sự tín nhiệm trong chặng đường phát triển sắp tới./.