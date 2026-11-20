Giá bạc trong nước và thế giới ngày 20/11 đồng loạt giảm. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h05 ngày 20/11, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1.284.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.324.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 105.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 108.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 1.284.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.324.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 1.284.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.511.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 34.239.914 đồng/kg (mua vào) và 35.306.578 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h05 ngày 20/11/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 41,8305 USD/ounce, giảm 2,48% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc thế giới tiếp tục đối mặt với áp lực giảm giá sau khi biên bản cuộc họp tháng 10 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hé lộ khả năng cơ quan này vẫn để ngỏ phương án tăng lãi suất nhằm kiểm soát lạm phát. Những tín hiệu về chính sách tiền tệ cứng rắn tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, làm suy giảm sức hấp dẫn của các kim loại quý.

Biên bản được Fed công bố lúc 2h ngày 19/11 (giờ Việt Nam) cho thấy, nhiều quan chức nhận định, việc nâng lãi suất thêm có thể trở thành lựa chọn cần thiết nếu áp lực lạm phát chưa được kiểm soát hiệu quả. Dù vậy, tại cuộc họp tháng 10, Fed quyết định giữ nguyên chính sách tiền tệ để có thêm thời gian theo dõi và đánh giá các dữ liệu kinh tế trước khi đưa ra những điều chỉnh tiếp theo.

Diễn biến này khiến thị trường gia tăng sự dè dặt trước định hướng lãi suất của Mỹ trong thời gian tới. Khả năng Fed tiếp tục duy trì lập trường thắt chặt có thể củng cố sức mạnh của đồng USD và đẩy lợi suất trái phiếu đi lên, qua đó tạo thêm áp lực đối với giá bạc. Trong khi đó, bất kỳ tín hiệu nào cho thấy Fed có xu hướng nới lỏng chính sách đều có thể trở thành yếu tố hỗ trợ thị trường kim loại quý.

Ở diễn biến khác, đồng USD vẫn giao dịch quanh vùng cao nhất trong 19 tháng. Sức mạnh của đồng bạc xanh khiến vàng và bạc trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác, qua đó hạn chế nhu cầu trên thị trường quốc tế. Cùng với đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục đứng trên ngưỡng 5%, làm gia tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ các tài sản không sinh lãi như bạc.

Trong những ngày tới, giới đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi số liệu khởi công nhà ở cùng các phát biểu của quan chức Fed. Những thông tin này được kỳ vọng cung cấp thêm manh mối về triển vọng lãi suất Mỹ trong năm 2027, qua đó định hình xu hướng của thị trường bạc./.