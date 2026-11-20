(TBTCO) - Chính sách giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp được cho rằng sẽ tiếp sức cho doanh nghiệp và người kinh doanh. Đối tượng nào sẽ được áp dụng, điều kiện và cách xác định doanh thu năm được xác định ra sao? Người nộp thuế có thể xem tóm lược qua infographic dưới đây.