Thuế - Hải quan

Ngành Thuế triển khai thống nhất cơ chế một cửa, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế

Văn Tuấn

Văn Tuấn

tuantbtc@gmail.com
09:57 | 10/11/2026
Cục Thuế vừa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hình thức trực tiếp và trực tuyến trong toàn ngành. Việc tổ chức tập huấn xuất phát từ yêu cầu triển khai đồng bộ Bộ phận một cửa tại Cục Thuế, Thuế tỉnh, thành phố và Thuế cơ sở.
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Trước đó, ngày 8/9/2006, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2505/QĐ-BTC thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Bộ Tài chính tại Cục Thuế.

Ngành Thuế triển khai thống nhất cơ chế một cửa, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế
Cơ quan thuế tiếp tục cụ thể hóa những quy định của Chính phủ và Bộ Tư pháp về cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Ảnh: Phương Thảo

Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 28/10/2026 Cục trưởng Cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1472/QĐ-CT về việc thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Thuế tỉnh, thành phố và Thuế cơ sở. Đây là cơ sở để tổ chức thực hiện thống nhất công tác tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong toàn ngành.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long nhấn mạnh, trong bối cảnh các quy định pháp luật về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được hoàn thiện, việc cập nhật kiến thức và chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ có ý nghĩa quan trọng. Đội ngũ công chức tham gia Bộ phận một cửa cần nắm vững quy định, thực hiện đúng quy trình và đề cao trách nhiệm trong từng khâu tiếp nhận, xử lý, trả kết quả cho người nộp thuế.

Chương trình tập huấn được đại diện Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp) chia sẻ nội dung thông tin tập trung vào ba nhóm nội dung chính.

Thống kê cho thấy, số lượng thủ tục hành chính thuế đã giảm từ 235 thủ tục năm 2025 xuống còn 115 thủ tục năm 2026. Tuy nhiên, kết quả này không phải là điểm dừng. Lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án cải cách, cắt giảm thủ tục và giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế, bảo đảm việc cải cách được thực hiện thường xuyên, thực chất và gắn với hiệu quả phục vụ.

Thứ nhất, quán triệt các quy định pháp luật mới về Bộ phận một cửa: Bao gồm các nội dung trọng tâm từ Nghị định số 309/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các nghị định về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Thông tư số 13/2026/TT-BTP và Thông tư số 14/2026/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Thứ hai, phổ biến Quy tắc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế theo Quyết định số 1361/QĐ-CT ngày 30/9/2026 của Cục Thuế về quán triệt các quy tắc và thông điệp mà quy tắc hướng tới, áp dụng từ khâu tiếp xúc ban đầu, xử lý đúng căn cứ, đảm bảo tiến độ và hoàn thành có trách nhiệm nhằm thay đổi cách thức thực hiện công việc trong giải quyết thủ tục hành chính “Đúng pháp luật hơn - Chủ động hơn - Trách nhiệm hơn - Thuận lợi hơn cho người nộp thuế.

Thứ ba, hướng dẫn nghiệp vụ trên hệ thống công nghệ thông tin: Hướng dẫn chi tiết quy trình tiếp nhận, số hóa, chuyển hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Cục Thuế.

Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Thuế nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục cụ thể hóa những quy định của Chính phủ và Bộ Tư pháp về cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Ngành Thuế đã ban hành các quyết định, quy chế và quy tắc để hướng dẫn, quy định và cụ thể hóa các nội dung tại Nghị định số 118/2025/NĐ-CP, Nghị định số 309/2026/NĐ-CP cùng các thông tư hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Trên cơ sở các quyết định, quy chế mẫu do Cục Thuế ban hành, Thuế các tỉnh, thành phố có trách nhiệm xây dựng, ban hành quy chế triển khai tại địa phương phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời quán triệt đầy đủ tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ.

Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, cần thực hiện nghiêm nguyên tắc khai thác, sử dụng thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu; không yêu cầu người nộp thuế cung cấp lại thành phần hồ sơ, giấy tờ mà cơ quan nhà nước đã có và có thể khai thác được.

Thông qua hội nghị, Cục Thuế tiếp tục khẳng định quyết tâm đổi mới phương thức phục vụ, lấy người nộp thuế làm trung tâm, lấy hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính làm thước đo chất lượng hoạt động.

Việc chuẩn hóa quy trình, khai thác hiệu quả dữ liệu và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin sẽ góp phần xây dựng nền hành chính thuế chuyên nghiệp, hiện đại, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp./.

Văn Tuấn
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