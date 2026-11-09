Xã hội

Giải bóng đá thường niên Bộ Tài chính hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
20:51 | 09/11/2026
Dự kiến diễn ra tại Hà Nội trong các ngày 14, 15, 21 và 22/11, Giải bóng đá thường niên Bộ Tài chính có sự tham dự của 24 đội đến từ các đơn vị thuộc Bộ. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời cũng là dịp để đoàn viên, thanh niên Bộ Tài chính giao lưu, rèn luyện thể chất và tăng cường gắn kết.
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Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Nghị quyết nhấn mạnh quan điểm phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội. Văn hóa là nền tảng tinh thần, đồng thời là nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm của quốc gia. Phát triển văn hóa gắn liền với xây dựng con người Việt Nam toàn diện, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Giải bóng đá thường niên Bộ Tài chính hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026
Đồng chí Lê Đôn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính phát biểu tại cuộc họp kỹ thuật và bốc thăm Giải bóng đá thường niên Bộ Tài chính năm 2026.

Mỗi người dân vừa là chủ thể sáng tạo, thực hành, gìn giữ, vừa là người thụ hưởng các giá trị văn hóa. Vì vậy, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là tôn vinh truyền thống, mà còn gắn với những việc làm thiết thực trong đời sống hằng ngày: gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc, ứng xử nhân ái, sống có trách nhiệm, giữ gìn kỷ cương và phát huy tinh thần sáng tạo.

Năm 2026, Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra cùng dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026), 5 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 và Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc từ ngày 18 đến 24/11. Các hoạt động này góp phần lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương và sáng tạo.

Giải bóng đá thường niên Bộ Tài chính hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026
Giải bóng đá thường niên Bộ Tài chính hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026
Thông tin các đội tuyển tham gia Giải bóng đá thường niên Bộ Tài chính năm 2026.

Trong ngành Tài chính, những giá trị ấy được bồi đắp qua tinh thần trách nhiệm trong công việc, sự phối hợp giữa các đơn vị và ý thức đóng góp vì lợi ích chung. Các phong trào thi đua, cuộc vận động của ngành cũng góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, văn minh, nơi mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên cùng lan tỏa lối sống tích cực.

Một trong những hoạt động hưởng ứng là Giải bóng đá thanh niên Bộ Tài chính năm 2026. Giải dự kiến diễn ra tại Hà Nội trong các ngày 14, 15, 21 và 22/11; lễ khai mạc dự kiến tổ chức ngày 14/11, bế mạc và trao giải vào ngày 22/11.

Công tác chuẩn bị cho giải được triển khai từ sớm. Chiều 9/11, tại trụ sở Bộ Tài chính, cuộc họp về công tác tổ chức đã thống nhất Điều lệ, thể thức thi đấu, công tác chuyên môn, trọng tài và trách nhiệm của các đội. Các đội cũng được bốc thăm chia bảng và thống nhất lịch thi đấu.

Không chỉ là sân chơi thể thao, giải đấu còn tạo cơ hội để đoàn viên, thanh niên ở các đơn vị gặp gỡ, giao lưu và tăng cường gắn kết. Trên sân cỏ, mỗi trận đấu đòi hỏi các cầu thủ phối hợp nhịp nhàng, tôn trọng đồng đội, đối thủ và sự điều hành của trọng tài. Tinh thần thi đấu nhiệt tình, trung thực, cao thượng cùng ý chí bền bỉ sẽ góp phần tạo nên không khí sôi nổi, lành mạnh cho giải.

Quá trình tham gia giải cũng khuyến khích đoàn viên, thanh niên rèn luyện thể chất, xây dựng lối sống năng động và phát huy tinh thần tập thể. Qua đó, mối liên hệ giữa các đơn vị được thắt chặt hơn, góp phần tạo dựng môi trường công tác gần gũi, tích cực và giàu sức trẻ.

Từ những hành động thiết thực trong công việc đến các hoạt động văn hóa, thể thao, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên đều có thể góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Ngày Văn hóa Việt Nam và Giải bóng đá thanh niên Bộ Tài chính cùng hướng tới xây dựng đời sống tinh thần phong phú, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sức trẻ trong toàn ngành./.

Thu Hương
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Giải bóng đá thanh niên Bộ Tài chính Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 bộ tài chính Nghị quyết 80-NQ/TW Hội nghị Văn hóa toàn quốc 1946 Phong trào thi đua ngành Tài chính Giá trị văn hóa trong đời sống

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Giải bóng đá thường niên Bộ Tài chính hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

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