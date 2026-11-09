Ngân hàng - Bảo hiểm

Tín dụng xây dựng tăng vọt 15,5% trong quý III, tín dụng kinh doanh bất động sản chững lại

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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17:36 | 09/11/2026
(TBTCO) - Theo VDSC, tín dụng toàn hệ thống tăng 11,6% sau 9 tháng năm 2026; trong khi nhóm ngân hàng niêm yết tăng 12,6%. Đáng chú ý, tín dụng xây dựng tăng vọt 15,5% trong quý III, trái ngược tín dụng kinh doanh bất động sản gần như đi ngang. Diễn biến này cần theo dõi, do khả năng dư nợ liên quan đến chuỗi giá trị bất động sản được ghi nhận vào nhóm xây dựng.
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Báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh quý III/2026 ngành ngân hàng do Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) công bố mới đây cho thấy, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống tính tới ngày 30/9/2026 đạt 11,6% so với đầu năm (tăng 16,7% so với cùng kỳ), tăng thêm khoảng 3,2 điểm phần trăm trong quý III/2026, nhưng vẫn thấp hơn mức 13,9% của cùng kỳ năm 2025.

Trong khi đó, nhóm ngân hàng niêm yết ghi nhận tăng trưởng tín dụng đạt 12,6% so với đầu năm (tăng 17,5% so với cùng kỳ), tiếp tục cao hơn mức tăng chung của toàn hệ thống.

Tín dụng xây dựng tăng vọt 15,5% trong quý III, tín dụng kinh doanh bất động sản chững lại

Theo VDSC, sự phân hóa về tốc độ tăng trưởng tín dụng giữa các nhóm ngân hàng tiếp tục rõ nét trong quý III/2026. Theo đó, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần quy mô lớn tăng 18,6% so với đầu năm, gấp hơn 2 lần nhóm ngân hàng thương mại quốc doanh (7,9%) và cao hơn đáng kể nhóm ngân hàng quy mô trung bình (10,2%).

Dẫn đầu vẫn là các ngân hàng được ưu đãi về hạn mức tăng trưởng tín dụng, gồm HDBank (28,5%), VPBank (28,1%), MB (18,9%) và các ngân hàng có giải ngân cho các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm quốc gia được loại trừ khỏi hạn mức tăng trưởng tín dụng như Techcombank (16,7%), cùng với LPBank (22,9%).

Nhóm ngân hàng quốc doanh tăng trưởng tín dụng thận trọng, bám sát định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước (Vietcombank tăng 8,4%; BIDV tăng 8%; VietinBank tăng 7,4%).

Tín dụng xây dựng tăng vọt 15,5% trong quý III, tín dụng kinh doanh bất động sản chững lại

Xét theo lĩnh vực, VDSC cho biết, cơ cấu tăng trưởng tín dụng đã thay đổi rõ nét trong quý III/2026. Tín dụng xây dựng tăng vọt 15,5% so với quý trước, nâng mức tăng từ đầu năm lên 25,4%, từ mức 8,6% vào cuối quý II/2026 và trở thành lực đẩy lớn thứ hai trong quý, đóng góp khoảng 27% mức tăng dư nợ của nhóm khảo sát, phù hợp với thực trạng giải ngân đầu tư công tăng tốc.

Ngược lại, tín dụng kinh doanh bất động sản gần như đi ngang, khi chỉ tăng 0,9% so với quý II và tăng 22,3% so với đầu năm, sau giai đoạn tăng mạnh trong nửa đầu năm 2026. Điều này phản ánh tác động từ định hướng kiểm soát tín dụng bất động sản của Ngân hàng Nhà nước.

Cùng với đó, dịch vụ tài chính tiếp tục tăng mạnh 41,5% so với đầu năm, tăng 62% so với cùng kỳ; trong khi sản xuất đi ngang so với quý trước, chỉ tăng 12,5% so với đầu năm.

Xét theo kỳ hạn, nhóm phân tích VDSC nêu rõ, tăng trưởng tín dụng tiếp tục nghiêng về trung và dài hạn, với mức tăng lần lượt 16,4% và 15,1% so với đầu năm, cao hơn đáng kể so với mức tăng 9,8% của cho vay ngắn hạn.

Về tăng trưởng tín dụng theo phân khúc khách hàng, tín dụng doanh nghiệp tăng 19,1% so với đầu năm, gấp khoảng 2 lần mức tăng 9,7% của tín dụng bán lẻ, dù tín dụng bán lẻ đã tăng tốc trong quý III/2026, khi tăng thêm 3,6 điểm phần trăm so với 5 điểm phần trăm của tín dụng doanh nghiệp.

Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các ngân hàng duy trì mức tăng 30,5% so với đầu năm, gần như đi ngang so với cuối quý II/2026 sau đợt tăng mạnh trong quý trước.

Nhìn chung, tín dụng quý III/2026 tăng tốc với động lực vẫn đến từ khối doanh nghiệp và các khoản vay kỳ hạn trung - dài hạn, trong đó động lực chuyển dịch từ bất động sản sang xây dựng và tiêu dùng.

“Chúng tôi lưu ý rằng, mức tăng đột biến của tín dụng xây dựng trong bối cảnh tín dụng bất động sản bị kiểm soát chặt cần được theo dõi thêm, do một phần dư nợ liên quan đến chuỗi giá trị bất động sản có thể được ghi nhận vào nhóm xây dựng”, VDSC lưu ý.
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Cập nhật: 09/11/2026 18:30

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