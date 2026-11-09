SSIAM và DCI huy động nguồn lực tài chính Nhật Bản cho khu vực kinh tế thực

Dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao Nhật Bản, ngày 09/11/2026, tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản, Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) và Daiwa Corporate Investment Co., Ltd. (DCI) ký Biên bản ghi nhớ (MOU) về việc chính thức xúc tiến sáng kiến hợp tác giữa hai thị trường Việt Nam – Nhật Bản nói trên.

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) và Daiwa Corporate Investment Co., Ltd. (DCI) ký Biên bản ghi nhớ (MOU)

Khác với mô hình hợp tác quản lý quỹ truyền thống đã được SSIAM và DCI duy trì trong hơn 15 năm qua, sáng kiến lần này mở ra một hướng hợp tác mới, với phạm vi kết nối rộng hơn thông qua mạng lưới các ngân hàng khu vực và cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản, điển hình như thỏa thuận hợp tác với CCI CrossBorder (CCIX) vào tháng 5 năm nay. Đây được xem là tiền đề để SSIAM và DCI tiếp tục mở rộng nền tảng, thu hút sự tham gia của nhiều ngân hàng khu vực khác tại Nhật Bản, qua đó gia tăng quy mô và sức ảnh hưởng của mạng lưới hợp tác.

Cụ thể, nền tảng hợp tác hướng tới thúc đẩy thị trường vốn và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam thông qua ba lĩnh vực trọng tâm.

Thứ nhất, thúc đẩy hoạt động đầu tư và tài trợ vốn trung, dài hạn: Thông qua Daiwa-SSIAM Vietnam Growth Fund IV (Daiwa-SSIAM Fund IV) do SSIAM cùng DCI đồng quản lý và sự tham gia của các ngân hàng khu vực trong vai trò nhà đầu tư, các định chế tài chính Nhật Bản có thêm cơ hội tiếp cận và triển khai các hoạt động đầu tư, tài trợ vốn, góp phần đa dạng hóa nguồn lực tài chính và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp Việt Nam và nền kinh tế.

Thứ hai, mở các kênh cung ứng vốn mới từ hệ thống ngân hàng khu vực Nhật Bản: Thông qua nền tảng hợp tác, các ngân hàng khu vực Nhật Bản có thể triển khai việc thâm nhập vào thị trường Việt Nam như chiến lược đã được hoạch định của họ và triển khai các hình thức tài trợ vốn linh hoạt như cho vay trực tiếp, tài trợ vốn trung gian (mezzanine financing) và đồng tài trợ vốn. Qua đó, sáng kiến đem lại cơ hội kinh doanh mới cho các ngân hàng Nhật Bản, góp phần đa dạng hóa các kênh huy động vốn quốc tế và phù hợp với định hướng của Chính phủ về thu hút nguồn lực tài chính phục vụ phát triển kinh tế Việt Nam.

Thứ ba, thúc đẩy kết nối và hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp hai nước: Nền tảng hợp tác đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và mạng lưới hàng trăm nghìn khách hàng của các ngân hàng khu vực Nhật Bản, mở ra cơ hội hợp tác trong phát triển thị trường, mở rộng hệ thống phân phối, chuyển giao công nghệ và tối ưu hóa hoạt động vận hành. Đồng thời, nền tảng tạo điều kiện thúc đẩy các cơ hội liên doanh, hợp tác chiến lược và mua bán, sáp nhập (M&A), phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển của doanh nghiệp hai nước.

Trong khuôn khổ hợp tác, DCI sẽ phát huy mạng lưới kết nối sâu rộng với các ngân hàng khu vực và tổ chức tài chính Nhật Bản - những đơn vị đang tìm kiếm cơ hội mở rộng hoạt động đầu tư và phát triển kinh doanh tại các thị trường giàu tiềm năng như Việt Nam. Ở chiều ngược lại, SSIAM đóng vai trò cầu nối chiến lược, chủ động tìm kiếm và kết nối các doanh nghiệp Việt Nam có nền tảng tăng trưởng tốt, nhu cầu vốn lớn và tiềm năng hợp tác phù hợp.

Được xây dựng trên nền tảng vững chắc từ Quỹ Daiwa - SSIAM Vietnam Growth Fund từ năm 2009, quan hệ hợp tác giữa SSIAM và DCI nay bước lên một nấc thang chiến lược mới. Việc mở rộng cánh cửa đón nguồn vốn từ hệ thống ngân hàng khu vực Nhật Bản một lần nữa khẳng định vai trò cầu nối tiên phong của SSIAM trong việc đưa các nguồn lực tài chính tinh hoa thế giới đồng hành thực chất cùng sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt./.