Thuế - Hải quan

Hải quan khu vực II thu hơn 147.000 tỷ đồng sau 10 tháng

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

nguyenlactbtcvn@gmail.com
15:32 | 09/11/2026
(TBTCO) - Đến hết tháng 10/2026, số thu ngân sách nhà nước của Chi cục Hải quan khu vực II đạt 147.012 tỷ đồng, tăng 5,63% so với cùng kỳ năm 2025.
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Theo số liệu từ Chi cục Hải quan khu vực II, lũy kế đến ngày 31/10/2026, số thu ngân sách nhà nước của đơn vị đạt 147.012 tỷ đồng, đạt 87,51% chỉ tiêu pháp lệnh (168.000 tỷ đồng) và 77,78% chỉ tiêu phấn đấu (189.000 tỷ đồng) được giao. So với cùng kỳ năm 2025, số thu tăng 5,63%, tương đương 7.841 tỷ đồng.

Trong khi đó, tổng thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đạt 155.512 tỷ đồng, đạt 77,76% mục tiêu 200.000 tỷ đồng được UBND Thành phố giao.

Riêng trong tháng 10/2026, thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu trên toàn TP. Hồ Chí Minh đạt 16.543 tỷ đồng, trong đó Chi cục Hải quan khu vực II thu 15.720 tỷ đồng.

Trên cơ sở kết quả thu đến hết tháng 10, diễn biến thu cùng kỳ các năm trước và dự báo những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trong những tháng cuối năm, Chi cục Hải quan khu vực II ước thu ngân sách cả năm 2026 đạt 174.151 tỷ đồng.

Mức thu ước đạt này tương đương 103,66% dự toán 168.000 tỷ đồng, nhưng mới bằng 92,14% chỉ tiêu phấn đấu 189.000 tỷ đồng. So với năm 2025, số thu dự kiến tăng 2,01%, tương đương tăng 3.428 tỷ đồng. Theo đó, để đạt chỉ tiêu phấn đấu 189.000 tỷ đồng, trong 2 tháng cuối năm, Chi cục cần thu thêm 41.988 tỷ đồng.

Về hoạt động xuất nhập khẩu, trong tháng 10/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua Chi cục Hải quan khu vực II đạt 20,07 tỷ USD, tăng 16,13% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, trị giá nhập khẩu đạt 10,04 tỷ USD, tăng 14,75%; trị giá xuất khẩu đạt 10,03 tỷ USD, tăng 17,55%.

Lũy kế đến ngày 31/10/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 195,26 tỷ USD, tăng 10,54% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhập khẩu đạt 97,97 tỷ USD, tăng 12,74%; xuất khẩu đạt 97,29 tỷ USD, tăng 8,41%.

Đối với kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế, trong tháng 10 đạt 5,28 tỷ USD, chiếm 26,3% tổng kim ngạch và tăng 5,43% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, nhập khẩu có thuế đạt 5,16 tỷ USD, tăng 7,32%; xuất khẩu có thuế đạt 113 triệu USD, giảm 41,58%.

Tính chung 10 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế đạt 49,64 tỷ USD, chiếm 25,42% tổng kim ngạch, tăng 9,03% so với cùng kỳ năm 2025. Trị giá nhập khẩu có thuế đạt 48,22 tỷ USD, tăng 8,15%; xuất khẩu có thuế đạt 1,42 tỷ USD, tăng 9,53%.

Theo Chi cục Hải quan khu vực II, trong tháng 10, cán cân thương mại nhập siêu 7,9 triệu USD; tính chung 10 tháng đầu năm, nhập siêu 686,81 triệu USD. Các địa bàn có hoạt động xuất khẩu tăng mạnh tập trung tại khu vực Bình Dương trước đây, với nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu và gia công.

Về cơ cấu nguồn thu, các mặt hàng nhập khẩu có kim ngạch lớn, thuế suất cao như ô tô nguyên chiếc và các mặt hàng phục vụ sản xuất, kinh doanh như máy móc, thiết bị, sản phẩm từ chất dẻo tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu thu ngân sách của Chi cục./.

Lạc Nguyên
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chi cục hải quan khu vực II công tác quản lý thuế thu ngân sách tang hoạt động xuất nhập khẩu

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