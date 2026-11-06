Thuế - Hải quan

Tây Ninh: Hải quan làm việc cả cuối tuần, đẩy nhanh thông quan hàng hóa dịp cuối năm

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
18:59 | 06/11/2026
(TBTCO) - Từ ngày 5/11 đến hết năm 2026, Hải quan khu vực XVII tổ chức làm việc cả thứ Bảy và Chủ nhật để giải quyết thủ tục xuất nhập khẩu. Việc kéo dài thời gian phục vụ nhằm rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí lưu kho, lưu bãi, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong giai đoạn cao điểm cuối năm.
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Cụ thể, để đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu tăng cao trong những tháng cuối năm, Chi cục Hải quan khu vực XVII tổ chức làm việc cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần tại các đơn vị hải quan cửa khẩu, ngoài cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Thời gian thực hiện từ đầu từ ngày 5/11 đến hết ngày 31/12/2026.

Tây Ninh: Hải quan làm việc cả cuối tuần, đẩy nhanh thông quan hàng hóa dịp cuối năm
Cán bộ Hải quan khu vực XVII thông quan hàng hoá cho doanh nghiệp. Ảnh: TL

Trong thời gian này, các đơn vị hải quan bố trí lãnh đạo, công chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, kiểm tra, giám sát hải quan và hướng dẫn, xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền.

Việc duy trì hoạt động vào ngày nghỉ cuối tuần nhằm bảo đảm thủ tục hải quan được giải quyết thông suốt, không để gián đoạn hoạt động giao nhận hàng hóa của doanh nghiệp. Đây cũng là giải pháp thiết thực của Hải quan khu vực XVII trong thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục Hải quan và UBND tỉnh Tây Ninh về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Để việc thông quan vào cuối tuần đạt hiệu quả, Hải quan khu vực XVII đề nghị doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đại lý làm thủ tục hải quan chủ động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, hàng hóa và nhân lực. Đối với các lô hàng dự kiến giao nhận vào thứ Bảy, Chủ nhật, doanh nghiệp cần trao đổi sớm với cơ quan hải quan về thời gian đưa hàng đến địa điểm kiểm tra, giám sát.

Cùng với đó, các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng, vận tải và dịch vụ logistics được đề nghị phối hợp với chủ hàng bố trí nhân lực, phương tiện, thiết bị xếp dỡ phù hợp với kế hoạch giao nhận hàng hóa cuối tuần. Sự phối hợp đồng bộ giữa các khâu sẽ góp phần hạn chế thời gian chờ đợi, giảm chi phí lưu kho, lưu bãi và nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu.

Hải quan khu vực XVII cũng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị cửa khẩu, ngoài cửa khẩu công khai lịch làm việc, đầu mối liên hệ và số điện thoại hỗ trợ doanh nghiệp; tiếp nhận, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được báo cáo Chi cục để xem xét, xử lý.

Việc tổ chức làm việc xuyên ngày nghỉ trong gần hai tháng cuối năm thể hiện sự chủ động của Hải quan khu vực XVII trong đồng hành cùng doanh nghiệp, linh hoạt bố trí nguồn lực phục vụ thông quan hàng hóa, nhất là trong giai đoạn cao điểm sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu cuối năm 2026.
Song Linh
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Hải quan khu vực XVII Thông quan hàng hóa cuối năm Làm việc cuối tuần tại hải quan Thủ tục xuất nhập khẩu cuối năm Hoạt động hải quan cửa khẩu Tây Ninh Giảm chi phí lưu kho lưu bãi

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