Doanh nghiệp

Stavian hóa chất ghi dấu ấn hai năm liên tiếp tại bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500

17:57 | 06/11/2026
(TBTCO) - Tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500 Summit 2026 với vai trò Nhà tài trợ Đồng hành, Tập đoàn Stavian tiếp tục khẳng định sự hiện diện tại các diễn đàn kinh tế và doanh nghiệp hàng đầu khu vực. Trong khuôn khổ Hội nghị, Stavian Hóa chất đã nhận chứng nhận xếp hạng 227 trong Fortune Southeast Asia 500 năm 2026, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp góp mặt trong danh sách 500 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất Đông Nam Á.
aa

Ngày /11/2026, Hội nghị Thượng đỉnh 500 Doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á năm 2026 của Fortune (Fortune Southeast Asia 500 Summit 2026) với chủ đề “Chân trời mới, Tăng trưởng bền vững” (New Horizons, Enduring Growth) lần đầu tiên được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, quy tụ đại diện các cơ quan quản lý, lãnh đạo Fortune cùng đông đảo lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia trong khu vực. Tập đoàn Stavian đã đồng hành cùng Hội nghị với vai trò Nhà tài trợ Đồng hành, đồng thời ghi dấu ấn với sự tham gia của lãnh đạo Tập đoàn trong các hoạt động kết nối và thảo luận chuyên môn. Trong khuôn khổ Hội nghị, Stavian Hóa chất được Fortune vinh danh ở vị trí #227 trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp góp mặt trong danh sách 500 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất Đông Nam Á.

Stavian hóa chất ghi dấu ấn hai năm liên tiếp tại bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500
Ông Đinh Đức Thắng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Stavian nhận chứng nhận tại sự kiện

Fortune Southeast Asia 500 là bảng xếp hạng thường niên do Tạp chí Fortune thực hiện dựa trên doanh thu của các doanh nghiệp trong khu vực Đông Nam Á. Theo số liệu được Fortune công bố vào tháng 6/2026, Stavian Hóa chất ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với doanh thu tăng 3,4% và lợi nhuận tăng 9,3% so với năm trước. Việc duy trì sự hiện diện trong bảng xếp hạng hai năm liên tiếp phản ánh quy mô hoạt động và năng lực kinh doanh của Stavian Hóa chất, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc củng cố hiệu quả vận hành, mở rộng thị trường và phát triển mạng lưới đối tác quốc tế.

Stavian hóa chất ghi dấu ấn hai năm liên tiếp tại bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500

Đại diện Stavian Hóa chất cùng các doanh nghiệp được vinh danh trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026 tại Hội nghị Fortune Southeast Asia 500 Summit 2026.

Hội nghị tập trung thảo luận về những xu hướng định hình môi trường kinh doanh Đông Nam Á, các động lực tăng trưởng mới và cơ hội hợp tác đầu tư trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều chuyển dịch. Tham dự sự kiện, đoàn đại biểu Tập đoàn Stavian do ông Đinh Đức Thắng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn dẫn đầu đã tham gia các phiên thảo luận chuyên sâu, đồng thời gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc Fortune Southeast Asia 500 và các đối tác chiến lược trong khu vực. Qua đó, Tập đoàn Stavian tiếp tục mở rộng kết nối với cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, thúc đẩy cơ hội hợp tác và phát triển trong các lĩnh vực kinh doanh chiến lược.

Đặc biệt, Tập đoàn Stavian còn đóng góp những góc nhìn chuyên môn tại Hội nghị thông qua sự tham gia của ông Lê Đăng Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hạ tầng Công nghệ cao Stavian, với vai trò diễn giả tại phiên thảo luận “Building the AI Growth Engine”. Tại đây, ông đã chia sẻ về vai trò của hạ tầng số, năng lượng và đầu tư trong phát triển nền kinh tế trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển hạ tầng công nghệ chiến lược nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế số tại Việt Nam và khu vực.

Stavian hóa chất ghi dấu ấn hai năm liên tiếp tại bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500
Ông Lê Đăng Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hạ tầng Công nghệ cao Stavian với vai trò diễn giả tại phiên thảo luận

Với định hướng phát triển dài hạn, Stavian Hóa chất tiếp tục tập trung nâng cao năng lực quản trị, tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, mở rộng mạng lưới đối tác và đa dạng hóa các giải pháp cung ứng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất công nghiệp. Trên nền tảng hệ sinh thái của Tập đoàn Stavian với bốn trụ cột chiến lược gồm Công nghiệp, Công nghệ, Năng lượng và Thương mại, doanh nghiệp hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng giá trị trong chuỗi cung ứng toàn cầu và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Sự hiện diện tại Fortune Southeast Asia 500 Summit 2026, cùng dấu mốc hai năm liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500, tiếp tục những nỗ lực của Stavian Hóa chất nói riêng và Tập đoàn Stavian nói chung trong hành trình phát triển và hội nhập quốc tế, đồng thời mở ra thêm những cơ hội kết nối, hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp hàng đầu khu vực.

Thu Hằng
Từ khóa:
Stavian Hóa chất Tập đoàn Stavian hội nhập quốc tế của Tập đoàn Stavian

Bài liên quan

Tập đoàn Stavian trao đổi với chuyên gia RAND về phát triển hạ tầng siêu trí tuệ và hợp tác công nghệ Việt Nam – Hoa Kỳ

Tập đoàn Stavian trao đổi với chuyên gia RAND về phát triển hạ tầng siêu trí tuệ và hợp tác công nghệ Việt Nam – Hoa Kỳ

BIDV và Tập đoàn Stavian ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

BIDV và Tập đoàn Stavian ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

Dành cho bạn

TCBS sắp rót thêm vốn vào TCEX, tiến sát ngưỡng vốn mở sàn tài sản mã hóa

TCBS sắp rót thêm vốn vào TCEX, tiến sát ngưỡng vốn mở sàn tài sản mã hóa

Đề cao chất lượng, khắc phục tình trạng bỏ giá rất thấp nhưng không chú trọng chất lượng và tiến độ

Đề cao chất lượng, khắc phục tình trạng bỏ giá rất thấp nhưng không chú trọng chất lượng và tiến độ

Hợp nhất Luật Ngân sách: Giao tiền phải gắn với kết quả

Hợp nhất Luật Ngân sách: Giao tiền phải gắn với kết quả

Áp lực nguồn cung tăng, giá các mặt hàng nhóm đậu tương giảm

Áp lực nguồn cung tăng, giá các mặt hàng nhóm đậu tương giảm

Định giá đúng rủi ro để khơi thông dòng vốn dài hạn

Định giá đúng rủi ro để khơi thông dòng vốn dài hạn

Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất thu ngân sách tăng gần 15% sau 10 tháng

Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất thu ngân sách tăng gần 15% sau 10 tháng

Đọc thêm

Việt Nam trở thành thị trường giàu tiềm năng của ngành điện tử và thiết bị thông minh

Việt Nam trở thành thị trường giàu tiềm năng của ngành điện tử và thiết bị thông minh

Nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng, thương mại điện tử phát triển nhanh cùng xu hướng mở rộng chuỗi cung ứng đang đưa Việt Nam trở thành thị trường giàu tiềm năng đối với ngành điện tử, thiết bị thông minh và đồ gia dụng. Điều này mở ra cơ hội hợp tác, đầu tư và phát triển thị trường cho các nhà sản xuất, nhà cung cấp quốc tế cũng như doanh nghiệp trong nước.
Mở cửa thị trường Israel, doanh nghiệp Việt cần vượt rào cản tiêu chuẩn

Mở cửa thị trường Israel, doanh nghiệp Việt cần vượt rào cản tiêu chuẩn

(TBTCO) - Kim ngạch thương mại Việt Nam – Israel dự kiến đạt 4,4 tỷ USD năm 2026, tăng 21% so với năm trước. VIFTA tạo lợi thế thuế quan cho hàng Việt, nhưng để khai thác hiệu quả thị trường, doanh nghiệp cần đáp ứng quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu Kosher khi cần thiết và chủ động kiểm soát rủi ro địa chính trị.
Infographics: 10 tháng, số vốn các doanh nghiệp đăng ký bổ sung vào nền kinh tế gần 5,8 triệu tỷ đồng

Infographics: 10 tháng, số vốn các doanh nghiệp đăng ký bổ sung vào nền kinh tế gần 5,8 triệu tỷ đồng

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 10 tháng năm 2026, cả nước có 243.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế đạt gần 5,8 triệu tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ.
Kết nối doanh nghiệp Việt vào chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu

Kết nối doanh nghiệp Việt vào chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu

Từ lợi thế thu hút FDI, Bắc Ninh có cơ hội phát triển hệ sinh thái công nghiệp liên kết sâu hơn với chuỗi giá trị toàn cầu, trong đó nâng cao năng lực doanh nghiệp nội địa và gia tăng tỷ lệ nội địa hóa là những yêu cầu then chốt.
Việt Nam cam kết tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định cho doanh nghiệp EU

Việt Nam cam kết tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định cho doanh nghiệp EU

(TBTCO) - Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện và môi trường minh bạch, ổn định cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung cũng như các doanh nghiệp quốc tế, trong đó có các đối tác từ châu Âu khi đến Việt Nam có thể yên tâm kinh doanh hiệu quả và lâu dài.
Hải quan khu vực XVII thu hơn 29 tỷ đồng từ hậu kiểm

Hải quan khu vực XVII thu hơn 29 tỷ đồng từ hậu kiểm

(TBTCO) - Thông qua đẩy mạnh kiểm tra sau thông quan (hậu kiểm) theo hướng quản lý rủi ro, Hải quan khu vực XVII đã thu nộp ngân sách nhà nước hơn 29 tỷ đồng. Cùng với đó, đơn vị phát hiện, xử lý 622 vụ vi phạm hành chính, đạt 144% kế hoạch.
Chuyển đổi số tài chính: Đổi mới phải đi cùng khả năng chống chịu

Chuyển đổi số tài chính: Đổi mới phải đi cùng khả năng chống chịu

(TBTCO) - Công nghệ tài chính, trí tuệ nhân tạo (AI) và các mô hình tài chính số đang mở ra cơ hội nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ. Tuy nhiên, để đổi mới bền vững, hệ thống tài chính cần tăng cường quản trị rủi ro, bảo đảm an toàn vận hành và nâng cao khả năng phục hồi trước những sự cố công nghệ.
Doanh nghiệp tuân thủ tốt sẽ được hưởng lợi từ cơ chế quản lý hải quan mới

Doanh nghiệp tuân thủ tốt sẽ được hưởng lợi từ cơ chế quản lý hải quan mới

Dự thảo Thông tư mới về hải quan đặt trọng tâm vào đánh giá mức độ tuân thủ của doanh nghiệp, làm cơ sở áp dụng biện pháp quản lý phù hợp. Qua đó, doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật được tăng hỗ trợ, trong khi nguồn lực kiểm tra, giám sát được tập trung vào các nguy cơ rủi ro...
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đoàn công tác Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc)

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đoàn công tác Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc)

Stavian hóa chất ghi dấu ấn hai năm liên tiếp tại bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500

Stavian hóa chất ghi dấu ấn hai năm liên tiếp tại bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500

Tăng tốc triển khai CCP, đảm bảo vận hành đúng lộ trình vào đầu năm 2027

Tăng tốc triển khai CCP, đảm bảo vận hành đúng lộ trình vào đầu năm 2027

Phát động cuộc thi sáng tạo truyền thông, lan tỏa kiến thức bảo vệ người tiêu dùng

Phát động cuộc thi sáng tạo truyền thông, lan tỏa kiến thức bảo vệ người tiêu dùng

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm liên quan đến công bố thông tin trái phiếu

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm liên quan đến công bố thông tin trái phiếu

Vừa mở thầu gói tư vấn then chốt của Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Vừa mở thầu gói tư vấn then chốt của Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

HOSE điều chỉnh danh sách chứng khoán cơ sở của chứng quyền có bảo đảm từ ngày 6/11

HOSE điều chỉnh danh sách chứng khoán cơ sở của chứng quyền có bảo đảm từ ngày 6/11

Giải ngân đầu tư công vượt kế hoạch, Hà Nội tập trung xử lý dự án chậm tiến độ

Giải ngân đầu tư công vượt kế hoạch, Hà Nội tập trung xử lý dự án chậm tiến độ

Ngày 6/11: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 6/11: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 5/11: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung bật tăng mạnh

Ngày 5/11: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung bật tăng mạnh

Ngày 4/10: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng trở lại

Ngày 4/10: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng trở lại

Chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công: 5 đơn vị bị xếp loại chưa tốt

Chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công: 5 đơn vị bị xếp loại chưa tốt

Giá vàng hôm nay ngày 6/11: Giá vàng trong nước quay đầu giảm lên đến 1,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 6/11: Giá vàng trong nước quay đầu giảm lên đến 1,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 4/11: Giá vàng trong nước tăng, vàng thế giới quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 4/11: Giá vàng trong nước tăng, vàng thế giới quay đầu giảm

Ngày 5/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Ngày 5/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay 5/11: USD đồng loạt giảm, DXY chạm đáy 5 tuần sau bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay 5/11: USD đồng loạt giảm, DXY chạm đáy 5 tuần sau bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ