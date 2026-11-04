Thuế - Hải quan

Hải quan khu vực XVII thu hơn 29 tỷ đồng từ hậu kiểm

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
14:33 | 04/11/2026
(TBTCO) - Thông qua đẩy mạnh kiểm tra sau thông quan (hậu kiểm) theo hướng quản lý rủi ro, Hải quan khu vực XVII đã thu nộp ngân sách nhà nước hơn 29 tỷ đồng. Cùng với đó, đơn vị phát hiện, xử lý 622 vụ vi phạm hành chính, đạt 144% kế hoạch.
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Hải quan khu vực XVII số hóa quản lý phương tiện qua biên giới Hải quan khu vực XVII: Tối ưu hóa các giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu Hải quan khu vực XVII quản lý rủi ro, đồng hành cùng doanh nghiệp

Trao đổi với phóng viên, đại diện Hải quan khu vực XVII cho hay, từ đầu năm 2026 đến nay, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã được đơn vị triển khai quyết liệt, tập trung vào hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hành vi vi phạm trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Hải quan khu vực XVII thu hơn 29 tỷ đồng từ hậu kiểm
Hải quan khu vực XVII thu hơn 29 tỷ đồng từ hậu kiểm. Ảnh: Thanh Hương

Chỉ tính trong tháng 10/2026, đơn vị đã ban hành Kế hoạch số 2396/KH-HQKV17 ngày 8/10/2026 về tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời, xây dựng Kế hoạch số 2504/KH-HQKV17 ngày 21/10/2026, triển khai cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027.

Kết quả, toàn đơn vị đã phát hiện, xử lý 622 vụ vi phạm hành chính, đạt 144% chỉ tiêu được giao. Trong đó, Hải quan chủ trì bắt giữ, xử lý 597 vụ, đạt 147% kế hoạch; phối hợp xử lý 25 vụ. Đáng chú ý, đơn vị đã kiến nghị khởi tố 11 vụ, bằng 220% chỉ tiêu được giao.

Bên cạnh đó, lực lượng Hải quan duy trì 417/458 lượt tuần tra, kiểm soát, đạt 91% kế hoạch; hoàn thành 100% hồ sơ điều tra nghiên cứu nắm tình hình và hồ sơ sưu tra theo chỉ tiêu.

Cùng với kiểm soát tại địa bàn, Hải quan khu vực XVII chú trọng công tác hậu kiểm, tập trung vào doanh nghiệp và lô hàng có dấu hiệu rủi ro, qua đó kịp thời phát hiện vi phạm, chống thất thu thuế.

Kết quả, đơn vị đã thực hiện 36 cuộc hậu kiểm, trong đó 34 cuộc đã hoàn thành, 1 cuộc đang triển khai và 1 cuộc dự kiến thực hiện ngày 12/11/2026. Riêng kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan có 33 cuộc, gồm 2 cuộc đánh giá tuân thủ, 6 cuộc theo dấu hiệu vi phạm và 25 cuộc theo kế hoạch kiểm tra năm 2026 áp dụng quản lý rủi ro.

Qua hậu kiểm, số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 29 tỷ đồng, bằng 3,64 lần chỉ tiêu được giao và vượt khoảng 4% so với chỉ tiêu phấn đấu 27,8 tỷ đồng của đơn vị.

Thời gian tới, Hải quan khu vực XVII tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; đẩy mạnh kiểm tra sau thông quan, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước.
Song Linh
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Hải quan khu vực XVII kiểm tra sau thông quan thu ngân sách nhà nước chống buôn lậu gian lận thương mại xử lý vi phạm hành chính

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