Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt hơn 63 tỷ USD sau 10 tháng

Trong đó, xuất khẩu nông sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 32,65 tỷ USD, tăng 3,9%. Xuất khẩu lâm sản đạt 16,13 tỷ USD, tăng 7,3%; thủy sản đạt 10,44 tỷ USD, tăng 11,7%.

Đáng chú ý, xuất khẩu đầu vào sản xuất đạt 3,15 tỷ USD, tăng 56,4%; sản phẩm chăn nuôi đạt 642,7 triệu USD, tăng 25,1% và muối đạt 12,5 triệu USD, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm trước.

Dây chuyền sản xuất chế biến tôm đông lạnh của Nhà máy thủy sản Minh Phú. Ảnh: An Thư

Xét theo khu vực thị trường, châu Á tiếp tục là thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lớn nhất của Việt Nam, chiếm 49,7% tổng thị phần. Tiếp đến là châu Mỹ với 22,2% và châu Âu với 13,4%. Thị phần xuất khẩu sang châu Phi và châu Đại Dương lần lượt chiếm 2,2% và 1,5%.

So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sang châu Á tăng 11,8%, châu Mỹ tăng 2,2%, châu Âu tăng 4,4% và châu Đại Dương tăng 13,9%. Riêng thị trường châu Phi ghi nhận mức giảm 14,5%.

Ở cấp độ thị trường, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản tiếp tục là ba đối tác xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lớn nhất của Việt Nam, với thị phần tương ứng 25,1%, 19,9% và 7,3%. Trong 10 tháng, giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 19% so với cùng kỳ năm trước; Hoa Kỳ tăng 1% và Nhật Bản tăng 4,8%.

Ở chiều ngược lại, giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 10 năm 2026 của Việt Nam ước đạt 4,64 tỷ USD, tăng 6,9% so với tháng trước và tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 44,12 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông sản đạt 28,09 tỷ USD, tăng 12,8%; giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 4,43 tỷ USD, tăng 21,4%; giá trị nhập khẩu thủy sản đạt 2,65 tỷ USD, giảm 3,1%; giá trị nhập khẩu lâm sản đạt 3,1 tỷ USD, tăng 16,7%; giá trị nhập khẩu đầu vào sản xuất đạt 5,81 tỷ USD, giảm 11,9%; giá trị nhập khẩu muối đạt 35,2 triệu USD, tăng 19,6%

Như vậy, cán cân thương mại nông, lâm, thủy sản Việt Nam tháng 10 năm 2026 ước đạt thặng dư 2,3 tỷ USD, tăng 10,1% so với tháng trước và tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, cán cân thương mại nông, lâm, thủy sản Việt Nam ước đạt thặng dư 18,91 tỷ USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước.