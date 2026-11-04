Thị trường

Ngày 4/11: Giá bạc liên tục biến động

08:55 | 04/11/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (4/11) liên tục biến động trong bối cảnh giá dầu đi xuống, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và đồng USD suy yếu. Trong nước, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 640.000 đồng/kg chiều mua vào và 667.000 đồng/kg chiều bán ra. Ngược lại, trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 0,57% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
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Ngày 4/11: Giá bạc liên tục biến động
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay biến động trái chiều. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h45 ngày 4/11, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1.551.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.599.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 24.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 25.000 đồng/lượng chiều bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 1.551.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.599.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 1.551.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.825.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 41.359.897 đồng/kg (mua vào) và 42.639.893 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h45 ngày 4/11/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 4/11: Giá bạc liên tục biến động

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 50.068 USD/ounce, tăng 0,57% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Đà phục hồi của bạc được hỗ trợ bởi diễn biến tích cực trên thị trường năng lượng. Giá dầu giảm hơn 5%, góp phần xoa dịu lo ngại về áp lực lạm phát. Cùng với đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tiếp tục đi xuống, trong khi đồng USD suy yếu, tạo điều kiện thuận lợi cho các kim loại quý lấy lại đà tăng.

Ngày 4/11: Giá bạc liên tục biến động

Một tín hiệu đáng chú ý khác đến từ hoạt động của các quỹ đầu tư. Theo dữ liệu giao dịch, quỹ ETF bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) tăng lượng bạc nắm giữ thêm 113,67 tấn trong phiên ngày 3/11, đưa tổng lượng bạc dự trữ lên khoảng 15.760 tấn.

Đây là phiên thứ hai liên tiếp SLV ghi nhận lượng bạc bổ sung vượt 100 tấn. Trong phiên 30/10, quỹ này đã tăng lượng nắm giữ thêm 103,85 tấn. Như vậy, chỉ trong hai phiên giao dịch, lượng bạc tại quỹ đã tăng tổng cộng hơn 217 tấn. Diễn biến này cho thấy nhu cầu nắm giữ bạc thông qua các quỹ ETF đang có dấu hiệu gia tăng.

Trong ngắn hạn, diễn biến giá bạc sẽ tiếp tục phụ thuộc vào xu hướng của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ, giá năng lượng và những tín hiệu chính sách từ Fed. Bên cạnh đó, tình hình địa chính trị và dòng vốn đầu tư vào các quỹ ETF cũng sẽ là những yếu tố cần theo dõi để đánh giá khả năng duy trì đà phục hồi của kim loại quý này./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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