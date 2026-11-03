Nền tảng số phổ biến nhất chưa chắc là lựa chọn ưa dùng của mọi thế hệ

Theo Báo cáo The Connected Consumer - Digital Platforms H1 2026, Grab và Green SM có tỷ lệ sử dụng tương đương, nhưng Gen X nghiêng về GrabCar trong khi Gen Z ưu dùng Green SM Taxi.

Tương tự, GrabFood và ShopeeFood đều có tỷ lệ sử dụng 53%, nhưng Gen X và Gen Y ưu dùng GrabFood, còn Gen Z lại ưa dùng ShopeeFood. Xu hướng này cũng xuất hiện ở mảng nhắn tin: 71% Gen X sử dụng Zalo thường xuyên nhất, trong khi tỷ lệ này ở Gen Z chỉ là 34%.

Grab và Green SM là hai nền tảng gọi xe được sử dụng phổ biến nhất, với tỷ lệ sử dụng lần lượt là 66% và 64% trong số người tham gia khảo sát. Tuy nhiên, nền tảng được ưa dùng lại khác nhau tùy loại hình di chuyển. Với xe máy, 45% người dùng sử dụng GrabBike thường xuyên nhất, so với 38% của Green SM Bike. Với ô tô, 42% người dùng sử dụng Green SM Taxi thường xuyên nhất, so với 37% của GrabCar.

GrabBike dẫn đầu thị trường gọi xe máy, trong khi Green SM Taxi dẫn đầu ở dịch vụ gọi xe ô tô. Nguồn: Decision Lab

GrabFood và ShopeeFood có cùng tỷ lệ sử dụng, ở mức 53% người tham gia khảo sát. Trong nhóm người dùng dịch vụ giao đồ ăn, Gen X và Gen Y có chung nền tảng ưa dùng: 42% sử dụng GrabFood thường xuyên nhất, so với 32% của ShopeeFood. Gen Z là nhóm duy nhất có lựa chọn ngược lại, với 46% sử dụng ShopeeFood thường xuyên nhất và 33% chọn GrabFood.

Ở mảng mua sắm trực tuyến, 60% người tham gia khảo sát sử dụng TikTok Shop, nhưng chỉ 22% xem đây là nền tảng mua sắm chính. Shopee được 82% người tham gia khảo sát sử dụng và là nền tảng mua sắm chính của 61%. Trong nhóm người mua sắm trực tuyến, Shopee là nền tảng mua sắm chính ở cả ba thế hệ, với tỷ lệ cao nhất ở Gen Z (67%, so với 60% ở Gen X và 59% ở Gen Y). Tỷ lệ chọn TikTok Shop làm nền tảng chính ở Gen Y (24%) và Gen Z (23%) cao hơn so với Gen X (17%).

Ông Thue Quist Thomasen, CEO của Decision Lab nhận định, độ phủ giúp nền tảng xuất hiện trước mắt người tiêu dùng, nhưng giờ đây không còn là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa các nền tảng dẫn đầu. Khi các nền tảng hàng đầu tại Việt Nam có lượng người dùng gần như ngang nhau, lợi thế thuộc về nền tảng được người dùng quay lại thường xuyên nhất.

Zalo được 81% người tham gia khảo sát sử dụng để liên lạc với bạn bè và gia đình, đồng thời là nền tảng được 54% sử dụng thường xuyên nhất. Facebook được 61% sử dụng cho mục đích này, nhưng chỉ 21% dùng thường xuyên nhất. Với Messenger, các con số này lần lượt là 48% và 16%.

Xét theo thế hệ, Zalo là nền tảng được ưa dùng ở cả ba nhóm, nhưng tỷ lệ này giảm dần ở nhóm người dùng trẻ hơn: 71% ở Gen X, 55% ở Gen Y và 34% ở Gen Z. Ở Gen Z, Messenger (29%) và Facebook (23%) bám sát ngay sau Zalo.

Google là công cụ tìm kiếm được biết đến và sử dụng rộng rãi nhất. Trên máy tính, 95% người dùng tìm kiếm biết đến Google và 92% sử dụng công cụ này. Cốc Cốc, công cụ tìm kiếm nội địa, đứng thứ hai với mức độ nhận biết 70% và tỷ lệ sử dụng 41% trên máy tính. Trên thiết bị di động, các con số này của Cốc Cốc lần lượt là 54% và 31%.

ChatGPT là công cụ AI được sử dụng nhiều nhất, trong khi Gemini tiếp tục gia tăng mức độ phổ biến.

Đối với các công cụ AI, chỉ 8% người tham gia khảo sát chưa từng sử dụng bất kỳ công cụ AI nào. ChatGPT và Gemini là hai công cụ được sử dụng phổ biến nhất, nhưng có xu hướng trái ngược. ChatGPT vẫn dẫn đầu với tỷ lệ sử dụng 67%, dù đã giảm có ý nghĩa thống kê so với quý I/2026. Trong khi đó, Gemini tăng trưởng đều đặn qua từng quý và đạt 58%, với mức tăng có ý nghĩa thống kê. Tương tự Cốc Cốc trong mảng tìm kiếm, AI Hay (12%) là công cụ nội địa duy nhất trong top 10 công cụ AI được sử dụng phổ biến nhất./.