Kim ngạch xuất nhập khẩu lập kỷ lục mới sau 10 tháng

Trong 10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu đạt 499,24 tỷ USD, tăng 27,5%; nhập khẩu đạt 511,31 tỷ USD, tăng 37,4%. Do nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu, cán cân thương mại hàng hóa 10 tháng nhập siêu 12,07 tỷ USD, trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu 19,49 tỷ USD.

Riêng tháng 10/2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 122,03 tỷ USD, tăng 3,7% so với tháng trước và tăng 47,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 64,67 tỷ USD, tăng 8,7% so với tháng trước; nhập khẩu đạt 57,36 tỷ USD, giảm 1,4%. Cán cân thương mại tháng 10 xuất siêu 7,31 tỷ USD, sau khi xuất siêu 1,30 tỷ USD trong tháng 9. Đây là tháng thứ hai liên tiếp ghi nhận xuất siêu trong năm 2026.

Về xuất khẩu, khu vực kinh tế trong nước đạt 93,93 tỷ USD trong 10 tháng, tăng 8,2%, chiếm 18,8% tổng kim ngạch. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 405,31 tỷ USD, tăng 33%, chiếm 81,2%.

Thủy sản là một trong những nhóm ngành đạt kim ngạch xuất khẩu cao trong 10 tháng. Ảnh: Đức Thanh

Cơ cấu hàng xuất khẩu tiếp tục tập trung chủ yếu ở nhóm công nghiệp chế biến với kim ngạch 452,74 tỷ USD, chiếm 90,7%. Nhóm nông sản, lâm sản đạt 33,48 tỷ USD, chiếm 6,7%; thủy sản đạt 10,36 tỷ USD, chiếm 2,1%; nhiên liệu và khoáng sản đạt 2,66 tỷ USD, chiếm 0,5%. Trong 10 tháng, có 37 mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, trong đó 8 mặt hàng vượt 10 tỷ USD.

Ở chiều nhập khẩu, khu vực kinh tế trong nước đạt 131,76 tỷ USD, tăng 23%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 379,55 tỷ USD, tăng 43,2%.

Nhóm hàng tư liệu sản xuất đạt 481,03 tỷ USD, chiếm 94,1% tổng kim ngạch nhập khẩu. Trong đó, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng chiếm 58,5%; nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 35,6%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng đạt 30,28 tỷ USD, chiếm 5,9%. Có 47 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, trong đó 8 mặt hàng trên 10 tỷ USD.

Về thị trường, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 159,40 tỷ USD; Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất với 212,46 tỷ USD. Trong 10 tháng, Việt Nam xuất siêu sang Hoa Kỳ 140,10 tỷ USD, tăng 26,2%; xuất siêu sang EU 40,84 tỷ USD, tăng 26,8% và Nhật Bản 3,42 tỷ USD, tăng 110,4%.

Ở chiều ngược lại, nhập siêu từ Trung Quốc đạt 134,94 tỷ USD, tăng 43,2%; từ Hàn Quốc đạt 48,63 tỷ USD, tăng 91,1% và từ ASEAN đạt 16,93 tỷ USD, tăng 46%.

Xét theo khu vực kinh tế, khu vực trong nước nhập siêu 37,83 tỷ USD, trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 25,76 tỷ USD./.