Thị trường

Giá dầu Brent giảm về mốc 110 USD/thùng trong phiên đầu tuần

Văn Nam

Văn Nam

leducviettbtc@gmail.com
11:29 | 02/11/2026
(TBTCO) - Giá dầu thế giới giảm nhẹ trong phiên sáng đầu tuần, dầu WTI về mốc 101 USD/thùng, dầu Brent ở mốc 110,41 USD/thùng.
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Giá dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch sáng ngày 2/11, dầu WTI ở mức 101,08 USD/thùng, giảm 3,04 USD/thùng, tương đương 2,92%. Phiên trước đó, giá dầu WTI đóng cửa ở mức 104,12 USD/thùng.

Cùng thời điểm, giá dầu Brent giao dịch ở mức 110,41 USD/thùng, giảm 3,02 USD/thùng, tương đương 2,66%. Giá dầu Brent đóng cửa phiên trước ở mức 113,43 USD/thùng.

Giá dầu giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng đầu tuần, sau thông tin các quan chức Iran và Qatar tiến hành đàm phán ngày thứ ba liên tiếp nhằm thúc đẩy thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Giá dầu Brent giảm về mốc 110 USD/thùng trong phiên đầu tuần
Giá dầu Brent giảm về mốc 110 USD/thùng trong phiên đầu tuần. Ảnh: TL.

Trước đó, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố tập kích nhiều mục tiêu ở Saudi Arabia, gồm nhà máy lọc dầu Ras Tanura, nhà máy lọc dầu Rabigh và cơ sở sản xuất tại Abqaiq của tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco.

Liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu cũng thông báo đã đánh chặn một tên lửa hành trình do lực lượng Houthi phóng về phía miền Tây nước này.

Các diễn biến trên tiếp tục làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, bất chấp những tín hiệu ngoại giao nhằm hạ nhiệt xung đột.

Theo báo cáo ngày 29/10 của Saxo Bank, giá dầu có thể biến động mạnh trong những tuần tới, chịu tác động từ cuộc bầu cử gần đây tại Israel và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào ngày 3/11.

Saxo Bank dự báo, ngay cả khi xung đột kết thúc, giá dầu thô vẫn có thể duy trì ở mức 70-90 USD/thùng, cao hơn vùng giá 60-70 USD/thùng trước khi xung đột bùng phát.

Văn Nam
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