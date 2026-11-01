Thị trường

Ngày 1/11: Giá cà phê và hồ tiêu tiếp đà giảm

06:43 | 01/11/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (1/11) tiếp tục giảm 400 - 500 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 86.500 - 87.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu giảm tại tất cả các địa phương sản xuất trọng điểm, với mức điều chỉnh đồng loạt 1.000 đồng/kg.
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Ngày 1/11: Giá cà phê và hồ tiêu tiếp đà giảm
Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm 400 - 500 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê tiếp tục giảm

Theo khảo sát sáng ngày 1/11, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm 400 - 500 đồng/kg so với ngày hôm trước, dao động trong khoảng 86.500 - 87.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk giảm 400 đồng/kg, xuống còn 87.000 đồng/kg.

Tại Đắk Nông (Lâm Đồng), giá cũng lùi 500 đồng/kg, về mức 87.000 đồng/kg. Cùng chung xu hướng, giá cà phê tại Gia Lai và Lâm Đồng đồng loạt giảm 500 đồng/kg, xuống còn 86.800 đồng/kg và 86.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê trên 2 sàn giao dịch chủ chốt đồng loạt tăng. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 42 USD/tấn, tương đương 1,32%, lên mức 3.219 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 tăng 28 USD/tấn, tương đương 0,88%, đạt 3.204 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 tăng 1,75 US cent/pound, tương đương 0,61%, lên mức 287,2 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 cũng nhích thêm 0,05 US cent/pound, tương đương 0,02%, đạt 276,8 US cent/pound.

Giá tiêu giảm phiên thứ hai liên tiếp

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Giá tiêu hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Theo khảo sát ngày 1/11, thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm tại tất cả các địa phương sản xuất trọng điểm, với mức điều chỉnh đồng loạt 1.000 đồng/kg so với ngày trước.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá tiêu giảm từ 138.500 đồng/kg xuống còn 137.500 đồng/kg. Dù tiếp tục điều chỉnh, đây vẫn là địa phương có giá thu mua cao nhất cả nước.

Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tiêu giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức 136.500 đồng/kg, thấp hơn Đắk Lắk 1.000 đồng/kg. Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) ghi nhận mức thu mua 135.500 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với phiên trước.

Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước (Đồng Nai) cùng giảm về mức 135.000 đồng/kg, thấp nhất trong các địa phương được khảo sát.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại một số quốc gia xuất khẩu lớn cũng ghi nhận xu hướng giảm trong phiên giao dịch gần nhất.

Theo dữ liệu của Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen Indonesia giảm 0,73%, tương đương 50 USD/tấn, xuống còn 6.800 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giảm 100 USD/tấn, tương ứng 1,72%, xuống mức 5.700 USD/tấn. Đây là mức chào bán thấp nhất trong nhóm thị trường tiêu đen được khảo sát.

Trong khi đó, giá tiêu đen Malaysia tiếp tục duy trì mức 9.100 USD/tấn, cao nhất trong các quốc gia được IPC công bố.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn giữ nguyên so với phiên trước. Cụ thể, tiêu đen loại 500 g/l được chào bán ở mức 5.950 USD/tấn, trong khi loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn.

Xét về tương quan, giá tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l hiện cao hơn tiêu đen Brazil ASTA 570 khoảng 250 USD/tấn và thấp hơn tiêu đen Indonesia khoảng 850 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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