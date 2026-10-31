ABBank kết nối hệ sinh thái, gia tăng giải pháp tài chính cho khách hàng

Hai sự kiện ký kết diễn ra ngày 27 và 29/10/2026 đánh dấu những bước tiến mới trong chiến lược mở rộng hợp tác của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank). Không chỉ tăng cường kết nối với các doanh nghiệp trong những lĩnh vực bổ trợ cho hoạt động ngân hàng, ABBank còn đẩy mạnh liên kết với cơ sở đào tạo, gắn nguồn lực doanh nghiệp với tri thức học thuật và nhu cầu thực tiễn.

ABBank ký kết hợp tác toàn diện với VBI. Ảnh: CTV

Cụ thể, ngày 27/10, ABBank ký kết hợp tác toàn diện với 4 đối tác gồm: Tổng Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI), Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI), Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Quản lý Tài sản FIDT và Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics).

Thông qua các thỏa thuận, ABBank hướng tới kết nối các dịch vụ tài chính bổ trợ, đáp ứng nhu cầu khách hàng từ tích lũy, bảo vệ tài chính, hoạch định tài sản đến thanh toán, mua sắm và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.

Với khách hàng cá nhân, hợp tác cùng VBI và PTI góp phần mở rộng lựa chọn bảo hiểm. Trong đó, giải pháp Tích Lũy An Gia được ABBank phát triển cùng VBI, kết hợp nhu cầu tích lũy với quyền lợi bảo vệ theo điều kiện sản phẩm. Hợp tác với FIDT mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tư vấn hoạch định tài chính và quản lý tài sản độc lập.

Ở phân khúc doanh nghiệp, thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 giữa ABBank và Viettronics hướng tới mở rộng khách hàng trong hệ sinh thái Viettronics, phát triển ngân hàng số và tài trợ chuỗi cung ứng, tập trung vào các lĩnh vực điện tử, công nghệ, xây dựng cơ điện và năng lượng.

Chủ tịch HĐQT ABBank Vũ Văn Tiền nhấn mạnh, kết nối nguồn lực giữa các doanh nghiệp lớn giúp các bên bổ trợ năng lực, gia tăng giá trị cho khách hàng và nâng cao sức cạnh tranh.

Tiếp đến, ngày 29/10, ABBank đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), tập trung vào bốn trụ cột: đào tạo, nghiên cứu khoa học; giải pháp tài chính và hỗ trợ giáo dục; phát triển nguồn nhân lực, cơ hội nghề nghiệp; đồng hành phát huy lợi thế của mỗi bên.

ABBank ký kết hợp tác với NEU. Ảnh: CTV

Đáng chú ý, ABBank cùng Tập đoàn Geleximco đồng hành với NEU thông qua Quỹ học bổng Tài năng Geleximco - NEU - ABBank, tổng giá trị 30 tỷ đồng, trong đó ABBank đóng góp 10 tỷ đồng.

Ngân hàng cũng tài trợ 200 triệu đồng cho Viện Ngân hàng - Tài chính (NEU) phục vụ nghiên cứu khoa học và triển khai hai chương trình học bổng An Bình Khát Vọng, An Bình Sự Nghiệp với tổng trị giá 300 triệu đồng.

Đặc biệt, học bổng An Bình Sự Nghiệp tạo cơ hội để sinh viên thực tập tại ABBank, được đào tạo, hướng dẫn với mức hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng và tuyển thẳng vào ngân hàng sau khi hoàn thành chương trình học.

Chủ tịch HĐQT ABBank Vũ Văn Tiền cho rằng, hợp tác với NEU là sự đầu tư vào nền tảng dài hạn của ngành tài chính - ngân hàng. Việc đưa những bài toán thực tế vào giảng đường, đồng thời tạo điều kiện để nghiên cứu học thuật được kiểm nghiệm trong thực tiễn sẽ thúc đẩy sự luân chuyển tri thức giữa nhà trường và doanh nghiệp.