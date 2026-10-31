Ngân hàng - Bảo hiểm

HDBank đạt 18.379 tỷ đồng lợi nhuận 9 tháng, tổng tài sản vượt 1,14 triệu tỷ đồng

14:30 | 31/10/2026
(TBTCO) - Lợi nhuận tăng 24,2%, hệ sinh thái phục vụ hơn 34 triệu khách hàng; HDBank tiếp tục mở rộng nguồn vốn quốc tế, thúc đẩy tài chính số và đồng hành cùng các động lực tăng trưởng của nền kinh tế.
aa
HDBank dẫn đầu nhóm ngân hàng Việt Nam, Á quân hiệu quả hoạt động trong Top 50 ngân hàng niêm yết lớn nhất Đông Nam Á Chủ tịch HDbank nhận Cúp Thánh Gióng 2026, ghi dấu trong top 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM công bố kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2026 với lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 18.379 tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ; tổng tài sản đạt 1,143 triệu tỷ đồng. Kết quả phản ánh năng lực tăng trưởng của ngân hàng và hệ sinh thái tài chính, đồng thời tạo nguồn lực để HDBank tiếp tục chia sẻ cùng khách hàng, đầu tư công nghệ và kết nối dòng vốn cho phát triển.

Tăng trưởng quy mô, phát huy hiệu quả, củng cố nền tảng vốn

Trong 9 tháng, tổng thu nhập hoạt động của HDBank đạt 34.062 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ. Thu nhập ngoài lãi đạt 6.538 tỷ đồng, tăng 21,8%, với đóng góp từ thanh toán, bảo hiểm, ngoại hối và các dịch vụ tài chính, cho thấy nguồn thu tiếp tục được đa dạng hóa. Riêng quý III, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5.191 tỷ đồng.

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 22,8%, tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,9%. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 24,9%, thể hiện hiệu quả quản trị chi phí và vận hành.

Đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất đạt 1,143 triệu tỷ đồng, tăng 22,7% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt 756 nghìn tỷ đồng, tăng 28,55%, tập trung vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME).

Tổng huy động vốn đạt 1,024 triệu tỷ đồng; trong đó, tiền gửi khách hàng tăng 26,5% so với đầu năm, củng cố nguồn lực để ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế.

Vốn chủ sở hữu đạt 94.304 tỷ đồng. HDBank cũng vừa thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 30%, nâng vốn điều lệ từ 50.053 tỷ đồng lên 65.069 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nền tảng vốn được tăng cường giúp ngân hàng chủ động đầu tư cho công nghệ, mở rộng hoạt động và nâng cao năng lực phục vụ khách hàng.

Các chỉ tiêu an toàn tiếp tục được chú trọng. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 13,9%; tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) ở mức 71,5%; các chỉ số thanh khoản LCR và NSFR theo chuẩn Basel III duy trì trên 100%. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ ở mức 2,45% và hợp nhất ở mức 2,55%. HDBank tiếp tục tập trung kiểm soát chất lượng tín dụng, thu hồi và xử lý nợ, gắn tăng trưởng với củng cố chất lượng tài sản.

HDBank đạt 18.379 tỷ đồng lợi nhuận 9 tháng, tổng tài sản vượt 1,14 triệu tỷ đồng

Chia sẻ lợi ích, tiếp sức doanh nghiệp và người dân

Song hành với kết quả kinh doanh, HDBank tiếp tục triển khai các giải pháp giảm chi phí vốn, hỗ trợ khách hàng phát triển sản xuất kinh doanh.

Thực hiện định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về giảm lãi suất cho vay, tiếp nối các chương trình ưu đãi từ đầu năm, ngân hàng triển khai hai gói tín dụng tổng quy mô 15.000 tỷ đồng, với mức giảm lãi suất 1,5%/năm. Trong đó, 10.000 tỷ đồng dành cho SME; 5.000 tỷ đồng dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ vay phục vụ sản xuất kinh doanh, phát triển nông nghiệp.

Cùng với ưu đãi lãi suất, các chương trình ưu đãi phí, giải pháp quản lý dòng tiền và tiện ích số giúp khách hàng tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả giao dịch. Đây cũng là cách HDBank gắn tăng trưởng của ngân hàng với sự phát triển của doanh nghiệp và đời sống người dân.

Hệ sinh thái hơn 34 triệu khách hàng, gia tăng sức bật từ tài chính số

Hệ sinh thái tài chính HDBank hiện phục vụ hơn 34 triệu khách hàng. Các mảng ngân hàng, ngân hàng số, tài chính tiêu dùng và chứng khoán tiếp tục mở rộng khả năng tiếp cận, đa dạng hóa dịch vụ và tạo thêm động lực tăng trưởng.

Tại HDBank, trên 94% giao dịch của khách hàng cá nhân được thực hiện qua kênh số; hơn 60% khách hàng mới đến từ các nền tảng số. Những kết quả này cho thấy chuyển đổi số ngày càng đóng góp trực tiếp vào năng lực phục vụ, thu hút khách hàng và hiệu quả hoạt động.

Vikki Digital Bank tiếp tục phát triển sản phẩm số, nâng cấp công nghệ và mở rộng khách hàng sau chuyển đổi. Đến cuối tháng 9, huy động vốn đạt 248.373 tỷ đồng, dư nợ đạt 143.123 tỷ đồng. Những nỗ lực đổi mới được ghi nhận qua hai danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á”, “Thương hiệu truyền cảm hứng” tại APEA 2026, cùng các giải thưởng dành cho sản phẩm VikkiONE Connect.

Trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng, HD SAISON đạt lợi nhuận trước thuế 1.184 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ; dư nợ đạt 26.452 tỷ đồng, tăng 19,9% so với cuối năm 2025. Với hơn 28.600 điểm giới thiệu dịch vụ và đã phục vụ hơn 17,5 triệu khách hàng, HD SAISON tiếp tục mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho các nhu cầu thiết yếu, đồng thời chú trọng quản trị chất lượng tín dụng.

Ở mảng chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS) đạt lợi nhuận trước thuế 2.241 tỷ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ, hoàn thành 66% kế hoạch năm. Doanh thu hoạt động đạt 3.018 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ; ROE quy năm đạt 27,5%.

HDS đang chuẩn bị chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), dự kiến trong quý IV/2026 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, đồng thời thực hiện thủ tục đăng ký niêm yết trên HOSE. Đây là bước đi nhằm tăng cường năng lực tài chính, mở rộng hoạt động và phát huy vai trò kết nối trên thị trường vốn.

Kết nối dòng vốn quốc tế, đồng hành cùng những dự án tạo động lực phát triển

Trong quý III, HDBank huy động thành công khoản vay xã hội hợp vốn trị giá 721 triệu USD từ hơn 20 định chế tài chính quốc tế, hướng tới hỗ trợ SME, ưu tiên doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Khoản vốn góp phần mở rộng nguồn lực tài chính cho những lĩnh vực tạo giá trị kinh tế và tác động xã hội tích cực.

HDBank đạt 18.379 tỷ đồng lợi nhuận 9 tháng, tổng tài sản vượt 1,14 triệu tỷ đồng
HDBank ưu tiên doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Ngân hàng đồng thời mở rộng hợp tác với Citi, Standard Chartered và các ngân hàng quốc tế trong lĩnh vực thị trường vốn, tài trợ thương mại, thanh toán, quản lý dòng tiền và nguồn vốn quốc tế.

Cổ phiếu HDB được đưa vào bộ chỉ số FTSE Global All Cap trong kỳ đánh giá tháng 9/2026, mở rộng khả năng tiếp cận cộng đồng nhà đầu tư tổ chức quốc tế.

Tại hội nghị ngành ngân hàng đồng hành cùng vùng Đông Nam Bộ ngày 23/10, HDBank và Vikki Digital Bank cam kết tài trợ 124.500 tỷ đồng cho bốn dự án hạ tầng, tài chính và đô thị tại TP.HCM, Đồng Nai; đồng thời tham gia đồng tài trợ Metro số 4-5 tại TP.HCM. Khoản đồng tài trợ Metro chưa bao gồm trong tổng giá trị 124.500 tỷ đồng.

Thông qua các cam kết này, HDBank và Vikki Digital Bank tiếp tục đồng hành cùng những dự án có khả năng tăng cường kết nối vùng, mở rộng không gian đô thị và thúc đẩy các động lực tăng trưởng dài hạn.

Năm 2026, HDBank được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam; đồng thời được Euromoney trao các danh hiệu “Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất châu Á”, “Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam” và “Ngân hàng tốt nhất dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam”.

Với nền tảng tài chính được củng cố, năng lực số ngày càng mở rộng và sức bật từ hệ sinh thái, HDBank tiếp tục theo đuổi tăng trưởng gắn với chất lượng, an toàn và hiệu quả. Trọng tâm của ngân hàng là đưa dòng vốn và dịch vụ tài chính đến gần hơn nhu cầu thiết thực của người dân và doanh nghiệp, tạo giá trị bền vững cho cổ đông, khách hàng và nền kinh tế./.

Hải Băng
Từ khóa:
hdbank Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM hdb Vikki Digital Bank VikkiONE Connect HD Saison HDS ngân hàng bán lẻ tốt nhất

Bài liên quan

HDBank dành 2.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, lãi suất chỉ từ 7,8%/năm đến hết quý I/2027

HDBank dành 2.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, lãi suất chỉ từ 7,8%/năm đến hết quý I/2027

Chủ tịch HDbank nhận Cúp Thánh Gióng 2026, ghi dấu trong top 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu

Chủ tịch HDbank nhận Cúp Thánh Gióng 2026, ghi dấu trong top 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu

HDBank dẫn đầu nhóm ngân hàng Việt Nam, Á quân hiệu quả hoạt động trong Top 50 ngân hàng niêm yết lớn nhất Đông Nam Á

HDBank dẫn đầu nhóm ngân hàng Việt Nam, Á quân hiệu quả hoạt động trong Top 50 ngân hàng niêm yết lớn nhất Đông Nam Á

Dành cho bạn

BAF: Tăng trưởng doanh thu, mở rộng kênh phân phối thịt sạch

BAF: Tăng trưởng doanh thu, mở rộng kênh phân phối thịt sạch

Văn Phú: Lợi nhuận gộp 9 tháng đầu năm 2026 tăng 68,9%

Văn Phú: Lợi nhuận gộp 9 tháng đầu năm 2026 tăng 68,9%

Thị trường tiền tệ tuần 26 - 30/10: "Đảo chiều" bơm ròng hơn 28.000 tỷ đồng, USD biến động trái chiều sau tuần họp lãi suất

Thị trường tiền tệ tuần 26 - 30/10: "Đảo chiều" bơm ròng hơn 28.000 tỷ đồng, USD biến động trái chiều sau tuần họp lãi suất

Ngày 31/10: Giá cà phê và hồ tiêu phiên cuối tháng 10 đồng loạt giảm mạnh

Ngày 31/10: Giá cà phê và hồ tiêu phiên cuối tháng 10 đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 31/10: Vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 31/10: Vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm mạnh

Bảo hiểm tử kỳ tạo sức bật, mở các hướng đi mới

Bảo hiểm tử kỳ tạo sức bật, mở các hướng đi mới

Đọc thêm

Doanh nghiệp và địa phương "bắt nhịp" đưa bảo hiểm nông nghiệp vào mùa vụ mới

Doanh nghiệp và địa phương "bắt nhịp" đưa bảo hiểm nông nghiệp vào mùa vụ mới

(TBTCO) - Dư địa phát triển bảo hiểm nông nghiệp được mở rộng khi Nghị định số 346/2026/NĐ-CP trao thêm quyền chủ động, linh hoạt hơn cho doanh nghiệp và địa phương. Để chính sách sớm phát huy hiệu quả, việc địa phương sớm ban hành danh mục hỗ trợ, doanh nghiệp năng động triển khai, bảo vệ sinh kế người dân trước rủi ro ngay từ những vụ sản xuất tới.
Tập đoàn Bảo Việt (BVH) đạt gần 48.000 tỷ đồng doanh thu 9 tháng đầu năm

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) đạt gần 48.000 tỷ đồng doanh thu 9 tháng đầu năm

(TBTCO) - Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh quý III năm 2026 (trước soát xét), theo đó công ty mẹ và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với tổng doanh thu hợp nhất 9 tháng đạt 47.928 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2025.
Bảo hiểm PTI lãi 245 tỷ đồng sau 9 tháng, lợi nhuận gộp hoạt động tài chính tăng gần 65%

Bảo hiểm PTI lãi 245 tỷ đồng sau 9 tháng, lợi nhuận gộp hoạt động tài chính tăng gần 65%

(TBTCO) - Lũy kế 9 tháng năm 2026, PTI ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 245 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng gần 65%, trở thành "điểm sáng". Doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 3.238,7 tỷ đồng, duy trì đà tăng 16,7% sau quá trình tái cơ cấu danh mục bảo hiểm nhiều năm.
VBI – HMFI: 8 năm hợp tác chiến lược, hướng tới tăng trưởng bền vững

VBI – HMFI: 8 năm hợp tác chiến lược, hướng tới tăng trưởng bền vững

(TBTCO) - Ngày 27-28/10, Bảo hiểm VietinBank - VBI và Hyundai Marine & Fire Insurance (HMFI) tổ chức sự kiện hội nghị thường niên, đánh dấu năm thứ 8 trong quan hệ hợp tác chiến lược. Sự kiện tạo cơ hội để VBI kết nối kinh nghiệm quốc tế, cập nhật các xu hướng về phát triển sản phẩm, nâng cao trải nghiệm khách hàng và ứng dụng công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường và duy trì tăng trưởng bền vững.
Bảo hiểm nông nghiệp: Cần chuyển mạnh từ 'hỗ trợ khắc phục hậu quả sau rủi ro' sang 'quản trị rủi ro chủ động'

Bảo hiểm nông nghiệp: Cần chuyển mạnh từ 'hỗ trợ khắc phục hậu quả sau rủi ro' sang 'quản trị rủi ro chủ động'

(TBTCO) - Sáng 30/10, tại TP. Cần Thơ, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND TP. Cần Thơ và Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 346/2026/NĐ-CP ngày 5/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp.
Tỷ giá USD hôm nay 30/10: USD đồng loạt giảm, DXY lùi dưới 102 điểm bất chấp chỉ số PCE Mỹ tăng lên 3,6%

Tỷ giá USD hôm nay 30/10: USD đồng loạt giảm, DXY lùi dưới 102 điểm bất chấp chỉ số PCE Mỹ tăng lên 3,6%

(TBTCO) - Sáng 30/10, tỷ giá trung tâm giảm 7 đồng, còn 25.637 đồng; USD tại các ngân hàng đồng loạt đi xuống. Chỉ số DXY giảm 0,23%, về 101,64 điểm. Đồng USD chịu áp lực từ tín hiệu tăng lãi suất của nhiều ngân hàng trung ương lớn, dù lạm phát Mỹ lên 3,6% trong tháng 9, củng cố kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt tiền tệ.
Giá vàng hôm nay ngày 30/10: Vàng thế giới lùi về 4.021 USD/ounce, vàng nhẫn SJC giảm 300.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 30/10: Vàng thế giới lùi về 4.021 USD/ounce, vàng nhẫn SJC giảm 300.000 đồng/lượng

(TBTCO) - Vàng thế giới giảm còn 4.021 USD/ounce. Trong nước, vàng miếng đứng giá, còn vàng nhẫn SJC giảm 300.000 đồng/lượng.
Ngân hàng Nhà nước làm rõ ngưỡng thanh toán 5 triệu đồng khi mua bán vàng, xử lý hành vi né quy định

Ngân hàng Nhà nước làm rõ ngưỡng thanh toán 5 triệu đồng khi mua bán vàng, xử lý hành vi né quy định

(TBTCO) - Phản hồi vấn đề của Bảo Tín Minh Châu đặt ra, Ngân hàng Nhà nước nêu rõ ngưỡng 5 triệu đồng được tính trên tổng giá trị mua, bán vàng trong ngày của một khách hàng. Trường hợp cố ý chia nhỏ giao dịch hoặc các đợt thanh toán nhằm né tránh quy định về thanh toán không dùng tiền mặt sẽ bị xem xét, xử lý.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngân sách chi khoảng 68.000 tỷ đồng để giảm giá xăng dầu

Ngân sách chi khoảng 68.000 tỷ đồng để giảm giá xăng dầu

HDBank đạt 18.379 tỷ đồng lợi nhuận 9 tháng, tổng tài sản vượt 1,14 triệu tỷ đồng

HDBank đạt 18.379 tỷ đồng lợi nhuận 9 tháng, tổng tài sản vượt 1,14 triệu tỷ đồng

Hướng dẫn giảm 30% thuế thu nhập đối với cá nhân, doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng

Hướng dẫn giảm 30% thuế thu nhập đối với cá nhân, doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng

Vinh danh 100 doanh nghiệp tiêu biểu về văn hóa kinh doanh và uy tín năm 2026

Vinh danh 100 doanh nghiệp tiêu biểu về văn hóa kinh doanh và uy tín năm 2026

Miễn, giảm, gia hạn khoảng 360.000 tỷ đồng thuế, phí để hỗ trợ nền kinh tế

Miễn, giảm, gia hạn khoảng 360.000 tỷ đồng thuế, phí để hỗ trợ nền kinh tế

Cải cách thuế 2026 - 2030: Xây dựng hệ thống quản lý thuế hiện đại, hướng tới các chuẩn mực quốc tế

Cải cách thuế 2026 - 2030: Xây dựng hệ thống quản lý thuế hiện đại, hướng tới các chuẩn mực quốc tế

Giá dầu thế giới ngày 31/10 tăng mạnh, lên mức cao nhất 6 tháng

Giá dầu thế giới ngày 31/10 tăng mạnh, lên mức cao nhất 6 tháng

Bộ Tài chính Việt Nam nghiên cứu kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác đầu tư với Hoa Kỳ và Canada

Bộ Tài chính Việt Nam nghiên cứu kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác đầu tư với Hoa Kỳ và Canada

Tỷ giá USD hôm nay 31/10: USD phân hóa giữa tuần 4 trong 5 ngân hàng trung ương lớn giữ nguyên lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay 31/10: USD phân hóa giữa tuần 4 trong 5 ngân hàng trung ương lớn giữ nguyên lãi suất

Lãi 9 tháng hơn 5.400 tỷ đồng nhờ đà tăng lãi thuần, MSB rục rịch chào bán cổ phiếu

Lãi 9 tháng hơn 5.400 tỷ đồng nhờ đà tăng lãi thuần, MSB rục rịch chào bán cổ phiếu

Ngày 29/10: Giá heo hơi qua mỗi ngày lại lập đáy mới

Ngày 29/10: Giá heo hơi qua mỗi ngày lại lập đáy mới

Ngày 30/10: Giá heo hơi tiếp tục giảm ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước

Ngày 30/10: Giá heo hơi tiếp tục giảm ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước

Tỷ giá USD hôm nay 29/10: USD trong nước đồng loạt tăng, Fed vẫn để ngỏ nâng lãi suất tháng 12

Tỷ giá USD hôm nay 29/10: USD trong nước đồng loạt tăng, Fed vẫn để ngỏ nâng lãi suất tháng 12

Bộ Tài chính đề xuất "gỡ khó" thủ tục khôi phục, chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Bộ Tài chính đề xuất "gỡ khó" thủ tục khôi phục, chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Ngày 30/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp đà tăng mạnh

Ngày 30/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp đà tăng mạnh

Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp cho người nộp thuế ở trạng thái 03, 06

Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp cho người nộp thuế ở trạng thái 03, 06

Bước ngoặt thể chế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa bứt phá

Bước ngoặt thể chế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa bứt phá

Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 31/10: Giá heo hơi càng ngày càng thấp

Ngày 31/10: Giá heo hơi càng ngày càng thấp

Hải quan cảnh báo rủi ro phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ hàng xuất khẩu

Hải quan cảnh báo rủi ro phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ hàng xuất khẩu

Giá vàng

Doji
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,600 ▼2400K 137,600 ▼2400K
Hà Nội - PNJ 133,600 ▼2400K 137,600 ▼2400K
Đà Nẵng - PNJ 133,600 ▼2400K 137,600 ▼2400K
Miền Tây - PNJ 133,600 ▼2400K 137,600 ▼2400K
Tây Nguyên - PNJ 133,600 ▼2400K 137,600 ▼2400K
Đông Nam Bộ - PNJ 133,600 ▼2400K 137,600 ▼2400K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,600 ▼240K 13,900 ▼240K
Miếng SJC Nghệ An 13,600 ▼240K 13,900 ▼240K
Miếng SJC Thái Bình 13,600 ▼240K 13,900 ▼240K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,400 ▼220K 13,800 ▼220K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,400 ▼220K 13,800 ▼220K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,400 ▼220K 13,800 ▼220K
Trang sức 99.9 13,080 ▼220K 13,680 ▼220K
Trang sức 99.99 13,090 ▼220K 13,690 ▼220K
Vàng 99.9 12,550 ▼300K
Vàng 99.99 12,700 ▼340K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1248K 139 ▼1275K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 136 ▼1248K 13,902 ▼240K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 136 ▼1248K 13,903 ▼240K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,318 ▼25K 1,358 ▼25K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,318 ▼25K 1,359 ▼25K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,298 ▼25K 1,348 ▼25K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 126,465 ▼2476K 133,465 ▼2476K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,146 ▼84189K 10,126 ▼93009K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 82,023 ▼1700K 91,823 ▼1700K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 72,586 ▼1525K 82,386 ▼1525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 68,946 ▼1458K 78,746 ▼1458K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 46,567 ▲41806K 56,367 ▲50626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1248K 139 ▼1275K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1248K 139 ▼1275K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1248K 139 ▼1275K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1248K 139 ▼1275K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1248K 139 ▼1275K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1248K 139 ▼1275K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1248K 139 ▼1275K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1248K 139 ▼1275K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1248K 139 ▼1275K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1248K 139 ▼1275K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1248K 139 ▼1275K
Cập nhật: 31/10/2026 15:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17606 17879 18468
CAD 17934 18209 18825
CHF 30632 31008 31646
CNY 0 3835 3931
EUR 28164 28379 29467
GBP 33752 34141 35078
HKD 0 3158 3361
JPY 157 160 167
KRW 0 18 20
NZD 0 14212 14810
SGD 19642 19923 20507
THB 680 743 796
USD (1,2) 25541 0 0
USD (5,10,20) 25579 0 0
USD (50,100) 25606 25620 25990
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,600 25,600 25,980
USD(1-2-5) 24,576 - -
USD(10-20) 24,576 - -
EUR 28,265 28,288 29,635
JPY 159.23 159.52 169.21
GBP 33,914 34,006 35,181
AUD 17,787 17,851 18,530
CAD 18,105 18,163 18,837
CHF 30,955 31,051 31,974
SGD 19,762 19,823 20,602
CNY - 3,798 3,944
HKD 3,220 3,230 3,366
KRW 17.82 18.58 20.22
THB 729.58 738.59 790.91
NZD 14,209 14,341 14,769
SEK - 2,578 2,670
DKK - 3,792 3,927
NOK - 2,744 2,843
LAK - 0.87 1.21
MYR 5,942.82 - 6,708.6
TWD 713.71 - 864.77
SAR - 6,753.85 7,115.12
KWD - 81,408 86,635
AED - 6,767 7,292
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,580 25,610 25,990
EUR 28,275 28,417 29,646
GBP 33,899 34,069 35,104
HKD 3,215 3,234 3,352
CHF 30,825 30,980 31,925
JPY 159.11 160.72 168.70
AUD 17,784 17,909 18,507
SGD 19,739 19,918 20,516
THB 734 749 786
CAD 18,077 18,204 18,802
NZD 14,304 14,859
KRW 18.62 20.60
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25600 25600 26000
AUD 17782 17882 18812
CAD 18132 18232 19245
CHF 31001 31031 32620
CNY 3817.4 3842.4 3977.6
CZK 0 1130 0
DKK 0 3845 0
EUR 28447 28477 30200
GBP 34145 34195 35953
HKD 0 3300 0
JPY 160.49 160.99 171.52
KHR 0 6.097 0
KRW 0 19 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6450 0
NOK 0 2778 0
NZD 0 14351 0
PHP 0 373 0
SEK 0 2605 0
SGD 19820 19950 20671
THB 0 710.3 0
TWD 0 785 0
SJC 9999 13840000 13840000 14140000
SBJ 12500000 12500000 14140000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,490 25,640 26,000
USD20 25,460 25,640 26,000
USD1 25,440 25,640 26,000
AUD 17,711 17,861 19,054
EUR 28,208 28,308 30,008
CAD 18,055 18,155 19,490
SGD 19,877 20,027 20,900
JPY 160.92 162.42 168.22
GBP 33,976 34,126 35,455
XAU 13,838,000 0 14,142,000
CNY 0 3,794 0
THB 0 746 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 31/10/2026 15:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30