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Giá vàng hôm nay ngày 31/10: Vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm mạnh

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
06:53 | 31/10/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới giảm khoảng 145 USD/ounce, trong khi vàng miếng và vàng nhẫn trong nước cùng mất từ 900.000 đến 1,5 triệu đồng/lượng.
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Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hiện giao dịch quanh 3.876 USD/ounce, giảm khoảng 145 USD so với cùng thời điểm sáng hôm trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới tương đương khoảng 121,4 triệu đồng, chưa tính thuế và các chi phí liên quan.

Giá vàng hôm nay ngày 31/10: Vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm mạnh
Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Theo Kitco, vàng giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu ngày 30/10 tại Mỹ. Áp lực lên kim loại quý gia tăng sau khi các cuộc tấn công mới nhằm vào tàu vận tải thương mại tại eo biển Hormuz đẩy giá dầu thô lên cao. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại lạm phát có thể kéo dài, dù dữ liệu mới cho thấy tốc độ tăng trưởng tiền lương tại Mỹ đang chậm lại.

Bên cạnh đó, các số liệu lạm phát của Mỹ cao hơn dự kiến tiếp tục khiến nhà đầu tư thận trọng với triển vọng chính sách tiền tệ. Khi áp lực giá cả còn lớn và năng lượng đắt đỏ, thị trường gia tăng khả năng các ngân hàng trung ương duy trì chính sách thắt chặt lâu hơn. Mặt bằng lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng, bởi kim loại quý không tạo ra thu nhập định kỳ như một số tài sản khác.

Căng thẳng tại Trung Đông tái diễn cũng góp phần kéo dài đà suy yếu của vàng trong tháng 10. Giá kim loại quý đã giảm hơn 3% trong tháng, đứng trước khả năng ghi nhận tháng giảm thứ hai liên tiếp. Theo các chuyên gia, diễn biến này phản ánh sự kết hợp giữa lo ngại lạm phát, triển vọng lãi suất và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những biến động trên thị trường tài chính.

Ngân hàng ANZ nhận định vàng còn có nguy cơ bị bán cùng với các tài sản khác nếu làn sóng bán tháo lan rộng trên thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư hiện đánh giá lại khả năng sinh lời từ những khoản đầu tư quy mô lớn vào trí tuệ nhân tạo (AI), khiến tâm lý thị trường biến động và có thể làm gia tăng nhu cầu nắm giữ tiền mặt.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 30/10, giá vàng trong nước giảm mạnh ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Cụ thể, đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC và PNJ giảm 1,3 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, lần lượt kết phiên ở ngưỡng 137 - 141, 4 triệu đồng/lượng và 136,2 - 141, 4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giảm 1,5 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng về ngưỡng 136 - 140 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 1,2 triệu đồng/lượng, lần lượt niêm yết tại 136,2 - 140,2 triệu đồng/lượng và 137 - 140 triệu đồng/lượng.

Tương tự, PNJ giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 136 - 140 triệu đồng/lượng. SJC giảm 900.000 đồng/lượng, đưa giá vàng nhẫn về ngưỡng 134,3 - 138,3 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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Cập nhật: 31/10/2026 07:00

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