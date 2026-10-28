Giá vàng hôm nay ngày 28/10: Vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh

Giá vàng thế giới

Theo cập nhật sáng 28/10, giá vàng thế giới lên 4.061 USD/ounce, tăng hơn 44 USD so với sáng hôm trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa tính thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 127,4 triệu đồng/lượng.

Kim loại quý phục hồi trong phiên 27/10, vượt trở lại mốc 4.000 USD/ounce. Giá dầu giảm, qua đó phần nào hạ nhiệt lo ngại lạm phát, trong khi nhà đầu tư chờ quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Dù vậy, đồng USD mạnh lên và triển vọng chính sách tiền tệ thắt chặt tiếp tục hạn chế đà tăng của vàng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Theo Kitco News, giá dầu thô đi xuống sau những nỗ lực ngoại giao tại Trung Đông, giúp giảm bớt lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng. Dữ liệu của Conference Board cũng cho thấy chỉ số niềm tin tiêu dùng Mỹ tháng 10 đạt 91,7 điểm, cao hơn mức dự báo 81 điểm.

Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn chịu sức ép từ chi phí sinh hoạt cao và dự báo lạm phát trong 12 tháng tới ở mức 5,8%. Những yếu tố này khiến dữ liệu tích cực chưa thể xóa bỏ bất định về triển vọng kinh tế và chính sách tiền tệ Mỹ.

Ông Aakash Doshi - Giám đốc chiến lược vàng tại State Street Investment Management, cho rằng đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng đang gây áp lực lên giá vàng, do kim loại quý không tạo ra dòng thu nhập định kỳ. State Street vẫn dự báo vàng có thể đạt 4.750 - 5.500 USD/ounce vào cuối quý I/2027, song đã giảm xác suất của kịch bản tích cực từ 70% xuống 60%, phản ánh rủi ro ngắn hạn gia tăng.

Bà Suki Cooper - Giám đốc nghiên cứu hàng hóa toàn cầu tại Standard Chartered, nhận định giá vàng cần xác lập vùng đáy ổn định để tránh nguy cơ điều chỉnh sâu hơn. Theo bà, đợt bán tháo gần đây lan sang nhiều loại tài sản, cho thấy tâm lý bất an và nhu cầu tiền mặt để đáp ứng các yêu cầu ký quỹ.

Thị trường hiện hướng sự chú ý tới cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày 27 - 28/10 của Fed. Các dữ liệu thị trường được Kitco dẫn lại cho thấy nhà đầu tư nghiêng về khả năng cơ quan này giữ nguyên lãi suất, nhưng vẫn theo dõi khả năng lãi suất tăng trở lại vào tháng 12. Nếu kỳ vọng thắt chặt tiếp tục mạnh lên, đồng USD và lợi suất trái phiếu có thể duy trì ở mức cao, gây thêm sức ép lên vàng.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 27/10, giá vàng trong nước tăng ở cả phân khúc vàng nhẫn và vàng miếng.

Đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 139 - 142 triệu đồng/lượng. SJC và PNJ tăng 300.000 đồng/lượng, niêm yết tại 139 - 142 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và không thay đổi giá ở chiều bán ra, kết phiên ở ngưỡng 137,5 - 141, 7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giao dịch ở ngưỡng 137 - 142 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI tăng 200.000 đồng/lượng, đưa giá vàng lên ngưỡng 137,3 - 141,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 200.000 đồng/lượng, niêm yết tại 137 - 141 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 200.000 đồng/lượng, giao dịch tại. 137,5 - 140,5 triệu đồng/lượng. SJC và PNJ không thay đổi giá so với phiên trước, lần lượt niêm yết tại 135 - 139 triệu đồng/lượng và 137,6 - 140,6 triệu đồng/lượng.