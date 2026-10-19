Giá vàng hôm nay ngày 19/10: Vàng trong nước giữ giá, thế giới giao dịch quanh 4.166 USD/ounce

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hiện quanh 4.166 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 131 triệu đồng/lượng. Thị trường đang theo dõi đồng thời diễn biến địa chính trị, sức mạnh của đồng USD, lợi suất trái phiếu và giá năng lượng để đánh giá hướng đi tiếp theo của kim loại quý.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Dự báo trong tuần tới còn phân hóa. Một số chuyên gia cho rằng vàng có thể tăng nếu xung đột tại Iran leo thang, bởi bất ổn thường thúc đẩy nhu cầu nắm giữ tài sản trú ẩn. Ngược lại, đồng USD và lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao có thể hạn chế đà tăng, khiến giá vàng tiếp tục dao động trong biên độ hẹp.

Dù chịu sức ép từ các yếu tố này, vàng vẫn cho thấy khả năng chống chịu nhất định. Trong trung hạn, lực mua của các ngân hàng trung ương tiếp tục là yếu tố hỗ trợ giá, dù diễn biến ngắn hạn còn phụ thuộc vào thông tin địa chính trị và kinh tế.

Tác động của xung đột cũng có thể thay đổi nếu căng thẳng hạ nhiệt. Khi đó, giá dầu và kỳ vọng lạm phát có thể giảm, qua đó làm dịu lo ngại về khả năng tăng lãi suất; đồng USD suy yếu cũng có thể tạo thêm lực đỡ cho vàng. Vì vậy, cả kịch bản leo thang lẫn hạ nhiệt đều có thể ảnh hưởng đến giá, nhưng thông qua những kênh khác nhau.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 17/10, giá vàng trong nước không biến động về giá ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

Đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC, PNJ giao dịch ở mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý kết phiên ở ngưỡng 140 - 143,6 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và không thay đổi giá ở chiều bán ra, đưa giá vàng miếng lên ngưỡng 138,6 - 143,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI niêm yết tại 139,1 - 143,1 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 140 - 143 triệu đồng/lượng. PNJ và SJC cùng kết phiên ở ngưỡng 140,1 - 143,1 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu tăng 200.000 đồng/lượng, đưa giá vàng nhẫn lên ngưỡng 138,6 - 142,6 triệu đồng/lượng.