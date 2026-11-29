Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới được niêm yết ở mức 3.655 USD/ounce, không thay đổi so với sáng hôm trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 114,7 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Sau khi phục hồi và vượt mốc 3.500 USD/ounce, giá vàng đã lấy lại ngưỡng 3.600 USD/ounce. Diễn biến này phần nào cải thiện tâm lý của giới chuyên gia Phố Wall, theo khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco. Tuy nhiên, quan điểm giữa các nhóm nhà đầu tư vẫn có sự khác biệt: các chuyên gia chia khá đều giữa dự báo giá tăng, giảm và đi ngang, trong khi nhà đầu tư cá nhân nghiêng nhiều hơn về khả năng giá giảm.

Khảo sát tuần này ghi nhận ý kiến của 15 chuyên gia Phố Wall. Trong đó, 6 người, tương đương 40%, dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; 5 người, chiếm 33%, cho rằng giá sẽ giảm. Bốn chuyên gia còn lại, tương đương 27%, chưa nghiêng về một xu hướng cụ thể hoặc dự báo giá đi ngang.

Ở cuộc thăm dò trực tuyến với 159 lượt bình chọn, 68 nhà đầu tư cá nhân, tương đương 43%, dự báo giá vàng giảm. Có 57 người, chiếm 36%, kỳ vọng giá tăng; 34 người còn lại, tương đương 21%, nhận định vàng có thể bước vào giai đoạn tích lũy hoặc triển vọng tăng, giảm đang ở thế cân bằng.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 28/11, giá vàng trong nước tiếp tục tăng ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn tại một số thương hiệu

Cụ thể, đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC và PNJ giao dịch ở mức 131 - 136 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và không thay đổi giá ở chiều bán ra, niêm yết ở ngưỡng 129,8 - 136 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu kết phiên ngưỡng 129,5 - 136 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI và Bảo Tín Minh Châu không thay đổi giá so với phiên trước, giá vàng nhẫn giao dịch ngưỡng 129,5 - 134,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 300.000 đồng/lượng, giao dịch tại 129,8 - 133,8 triệu đồng/lượng.

SJC không thay đổi về giá, giao dịch ở ngưỡng 130,8 - 135,8 triệu đồng/lượng. PNJ tăng 700.000 đồng/lượng, giá vàng nhẫn kết phiên ở ngưỡng 127,5 - 133,7 triệu đồng/lượng.