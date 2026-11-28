Tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Chất lượng quản trị công ty, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp là những yếu tố quan trọng góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư, nâng cao sức hấp dẫn của thị trường vốn.

Tại Hội nghị Bàn tròn về quản trị công ty khu vực châu Á của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), diễn ra ngày 26/11 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh vai trò của quản trị công ty đối với sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam, đồng thời đề cập những định hướng nhằm tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại Hội nghị Bàn tròn về quản trị công ty khu vực châu Á của OECD, ngày 26/11/2026. Ảnh: Đức Minh

Thời gian qua, Chính phủ và Bộ Tài chính đã tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho thị trường chứng khoán theo hướng tăng cường tính minh bạch, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, củng cố kỷ luật, kỷ cương thị trường. Những nỗ lực này được ghi nhận khi thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp từ tháng 9/2026.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhìn nhận, chất lượng quản trị công ty tại Việt Nam dù đã cải thiện, nhưng chưa đồng đều. Hoạt động công bố thông tin tại một bộ phận doanh nghiệp đại chúng vẫn còn hạn chế.

Xuất phát từ thực tiễn này, trong Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, Chính phủ xác định, tăng cường quản trị công ty theo tiêu chuẩn OECD đối với các công ty đại chúng là một trong những giải pháp nâng cao tính minh bạch của thị trường.

Cụ thể hóa định hướng trên, đầu năm 2026, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã phối hợp với Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) ban hành Bộ nguyên tắc quản trị công ty Việt Nam 2026, trên cơ sở tham chiếu Bộ nguyên tắc quản trị công ty G20/OECD năm 2023, tiếp cận Bộ thẻ điểm quản trị công ty ASEAN và áp dụng cơ chế “tuân thủ hoặc giải thích”.

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng quản trị tại các công ty đại chúng. Doanh nghiệp được khuyến khích tăng cường vai trò của thành viên độc lập, nâng cao năng lực thành viên, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, qua đó phát huy vai trò định hướng chiến lược, giám sát ban điều hành. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng quản trị tại các công ty đại chúng. Doanh nghiệp được khuyến khích tăng cường vai trò của thành viên độc lập, nâng cao năng lực thành viên, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, qua đó phát huy vai trò định hướng chiến lược, giám sát ban điều hành.

Cùng với đó, Bộ Tài chính sẽ tăng cường minh bạch thông tin và bảo vệ quyền lợi cổ đông thông qua thúc đẩy công bố thông tin bằng tiếng Anh, từng bước áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, tăng cường quản lý các giao dịch có xung đột lợi ích, tạo điều kiện để nhà đầu tư đánh giá đúng giá trị doanh nghiệp và tham gia thị trường bình đẳng.

Đối với doanh nghiệp nhà nước, định hướng trọng tâm là nâng cao chất lượng quản trị, chú trọng tính minh bạch, hiệu quả quản lý và trách nhiệm giải trình, từng bước tiệm cận chuẩn mực OECD, góp phần nâng cao mặt bằng quản trị của toàn thị trường.

Củng cố niềm tin thị trường

Song hành với những cải cách về cấu trúc thị trường và khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài, yêu cầu củng cố niềm tin đối với thị trường chứng khoán Việt Nam cũng được đặt ra.

Theo ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch UBCKNN, qua quá trình đối thoại với các nhà đầu tư quốc tế trong lộ trình nâng hạng, cơ quan quản lý nhận thấy, việc xây dựng niềm tin cần được thực hiện đồng thời ở hai cấp độ, gồm cấp độ thị trường và cấp độ doanh nghiệp.

Ở cấp độ thị trường, nhà đầu tư quốc tế thường ưu tiên những quốc gia có môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, có khả năng dự báo, đặc biệt về lãi suất và tỷ giá. Quá trình xây dựng chính sách cần minh bạch, đi đôi với hiệu quả thực thi. Tiếng nói của nhà đầu tư cần được tôn trọng, những vấn đề họ quan tâm cần được giải quyết nhất quán. Đồng thời, cơ quan quản lý cần có đầy đủ thẩm quyền và công cụ hữu hiệu để duy trì trật tự thị trường.

Quản trị công ty là nền tảng thu hút đầu tư Theo ông Yasuki Masaki, Phó Tổng Thư ký OECD, khuôn khổ quản trị công ty vững chắc là nền tảng xây dựng niềm tin, giúp thị trường vốn vận hành hiệu quả, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, bảo đảm tính minh bạch của thông tin và phân bổ nguồn vốn, hướng tới tạo lập giá trị dài hạn. Đây không chỉ là vấn đề tuân thủ pháp luật, mà còn là điều kiện để thu hút đầu tư, hỗ trợ tăng trưởng doanh nghiệp và nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế.

Ở cấp độ doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBCKNN nhấn mạnh vai trò then chốt của chất lượng quản trị công ty đối với niềm tin của nhà đầu tư, đồng thời bày tỏ sự đồng tình với những phát hiện và khuyến nghị trong báo cáo rà soát của OECD.

Trong khoảng 20 năm qua, nhiều nguyên tắc quản trị công ty của OECD đã được thể chế hóa trong khuôn khổ pháp lý Việt Nam. Cấu trúc báo cáo quản trị theo OECD cũng được áp dụng, song song với việc hoàn thiện quy định về công bố thông tin và bổ sung khái niệm chủ sở hữu hưởng lợi vào pháp luật về doanh nghiệp.

Dù đạt được những bước tiến nhất định, chất lượng quản trị công ty tại Việt Nam vẫn còn khoảng cách nhất định so với các quốc gia ASEAN. Theo ông Bùi Hoàng Hải, nhiều cải thiện thời gian qua chủ yếu xuất phát từ thay đổi quy định pháp lý, thay vì sự chuyển biến trong tư duy quản trị của doanh nghiệp.

Chất lượng quản trị và hiệu quả thực thi cũng là những vấn đề được OECD quan tâm. Ông Carmine Di Noia, Giám đốc Bộ phận Tài chính và Doanh nghiệp, OECD nhấn mạnh, niềm tin là yếu tố thiết yếu đối với sự phát triển của thị trường vốn, cần nhiều thời gian để xây dựng, nhưng có thể nhanh chóng suy giảm.

Để duy trì niềm tin của nhà đầu tư, ông Carmine Di Noia cho rằng, Việt Nam cần ưu tiên tăng cường quản trị công ty và minh bạch thông tin. Cơ quan quản lý có thể xem xét yêu cầu doanh nghiệp niêm yết báo cáo việc thực hiện Bộ nguyên tắc quản trị công ty năm 2026 theo cơ chế “tuân thủ hoặc giải thích”. Về lâu dài, thiết lập đầu mối tiếp cận thông tin tập trung sẽ giúp nhà đầu tư thuận lợi hơn khi đánh giá, so sánh doanh nghiệp.

Đối với hội đồng quản trị, OECD đề xuất hoàn thiện tiêu chí thành viên độc lập, từng bước nâng tỷ lệ thành viên độc lập lên ít nhất một phần ba. Qua trao đổi với các tổ chức đầu tư quốc tế, trong đó có BlackRock, ông Carmine Di Noia cho biết, nhà đầu tư đánh giá cao những thành viên thực sự độc lập và có chuyên môn phù hợp. OECD cũng khuyến khích thành lập các ủy ban đề cử và thù lao, đào tạo thành viên, đánh giá định kỳ hoạt động của hội đồng quản trị.

Gắn với yêu cầu bảo vệ cổ đông thiểu số, ông Carmine Di Noia đề xuất tăng cường tính độc lập của ủy ban kiểm toán, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và quy định về giao dịch với bên liên quan. Những giao dịch này không nhất thiết mang tính tiêu cực, song cần minh bạch và được giám sát độc lập. Cơ quan quản lý có thể xem xét hạ ngưỡng giá trị giao dịch phải được phê duyệt.

Việc đưa các chuẩn mực quản trị vào thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp sẽ góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư, nâng cao sức hấp dẫn và tạo nền tảng phát triển bền vững cho thị trường vốn Việt Nam.