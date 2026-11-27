VN30-Index hồi phục 24,65 điểm (+1,43%) sau phiên mất gần 50 điểm, đóng cửa tại 1.753,53 điểm. Lực cầu xuất hiện ngay từ đầu phiên, có thời điểm đưa chỉ số vượt 1.760 điểm. Dù diễn biến giằng co trong phần lớn thời gian giao dịch còn lại, VN30-Index vẫn lấy lại ngưỡng 1.750 điểm khi kết phiên. Sắc xanh chiếm ưu thế rõ rệt trong rổ VN30 với 25 cổ phiếu tăng giá, 3 cổ phiếu đứng giá tham chiếu và chỉ 2 cổ phiếu giảm giá.

BSR là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất, mang về khoảng 7,7 điểm cho VN30, theo sau là VIC với hơn 6 điểm. Các cổ phiếu MWG, LPB, VPL và HPG cũng tạo lực kéo đáng kể, mỗi mã đóng góp từ 1,4 đến 2 điểm tăng. Riêng sáu cổ phiếu này đóng góp gần 20,9 điểm, tương đương khoảng 85% mức tăng của chỉ số.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn tháng 12/2026 (41I1GC000) đóng cửa tại 1.757,1 điểm, tăng 23,6 điểm, tương đương 1,36% so với phiên trước. Chênh lệch duy trì ở mức dương 3,57 điểm so với chỉ số cơ sở, thu hẹp nhẹ so với mức 4,62 điểm của phiên trước.

Ở các kỳ hạn còn lại, giá ba hợp đồng tương lai VN30-Index ghi nhận mức tăng từ 1,15% đến 1,58%. Chênh lệch giá tiếp tục phân hóa khi hợp đồng tháng 1/2027 duy trì chênh lệch dương 2,47 điểm, trong khi hai kỳ hạn tháng 3 và tháng 6/2027 ghi nhận chênh lệch âm lần lượt 4,43 điểm và 0,53 điểm.

Sắc xanh cũng bao phủ cả bốn hợp đồng tương lai VN100-Index, với mức tăng từ 0,05% đến 1,53%. Trong đó, hợp đồng kỳ hạn tháng 12/2026 tăng mạnh nhất và ghi nhận chênh lệch dương 6,75 điểm so với chỉ số cơ sở.

Thanh khoản trên thị trường phái sinh tiếp tục duy trì ở mức cao. Khối lượng khớp lệnh hợp đồng 41I1GC000 đạt 262.073 hợp đồng, chỉ giảm nhẹ 1,18% so với phiên trước. Tuy nhiên, khối lượng mở (OI) giảm mạnh 12,42%, xuống còn 37.465 hợp đồng, tương đương giảm 5.315 hợp đồng sau hai phiên liên tiếp gia tăng mạnh.

Theo nhận định của Công ty Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch giảm vị thế đầu cơ trong phiên, nghiêng về kỳ vọng VN30-Index tiếp tục phục hồi sau nhịp giảm mạnh. Dù vậy, xu hướng ngắn hạn của hợp đồng 41I1GC000 vẫn suy yếu, với vùng kháng cự gần nhất quanh 1.770 điểm và hỗ trợ tại 1.740 điểm.

Dù hồi phục tích cực trong phiên cuối tuần, tính chung cả tuần, VN30 vẫn giảm 33,31 điểm, tương đương 1,86%. Việc hợp đồng tương lai chính duy trì chênh lệch dương trong hai phiên liên tiếp phần nào phản ánh kỳ vọng phục hồi của thị trường cơ sở, nhưng xu hướng ngắn hạn vẫn cần thêm tín hiệu xác nhận.