Ngày 27/11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế về Năm Việt Nam APEC 2027. Đây là sự kiện mở đầu cho quá trình triển khai các hoạt động chuẩn bị khi Việt Nam chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027.

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, ngày 19/11, trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 tại Thâm Quyến (Trung Quốc), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027, chính thức khởi động chặng đường chuẩn bị cho năm APEC do Việt Nam đăng cai.

Đây là lần thứ ba Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC, sau hai lần tổ chức vào các năm 2006 và 2017. Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, việc tiếp tục được các nền kinh tế thành viên tin tưởng giao trọng trách này là sự ghi nhận đối với những đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam trong tiến trình hợp tác khu vực.

Trong bối cảnh khu vực và thế giới đang có những chuyển biến sâu sắc, Việt Nam mong muốn cùng các nền kinh tế thành viên phát huy vai trò của APEC là diễn đàn hàng đầu về hợp tác, liên kết kinh tế khu vực; đồng thời củng cố các lĩnh vực hợp tác truyền thống và mở rộng những hướng đi mới, sáng kiến mới.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhắc lại khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ chuyển giao vai trò chủ nhà APEC 2027: Việt Nam cam kết là một chủ nhà tận tâm, lắng nghe để củng cố đồng thuận, kết nối để mở rộng hợp tác, cùng các thành viên tạo nên những kết quả có giá trị lâu dài cho khu vực.

Ba ưu tiên hợp tác định hình Năm APEC 2027

Trên cơ sở kế thừa những kết quả hợp tác của APEC 2026 và định hướng từ Tầm nhìn Putrajaya 2040, Việt Nam lựa chọn chủ đề Năm APEC 2027 là “Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung”.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ thông tin về Năm APEC 2027. Ảnh: LV

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, chủ đề phản ánh tầm nhìn và quyết tâm của các nền kinh tế thành viên trong việc lấy tự cường làm nền tảng, đổi mới sáng tạo làm động lực, tăng cường hợp tác để thích ứng với những biến chuyển của thời đại và cùng định hình tương lai thịnh vượng của khu vực.

Chủ đề này do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm công bố và đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của nhiều nền kinh tế thành viên APEC.

Để cụ thể hóa chủ đề, Việt Nam đề xuất ba ưu tiên hợp tác gồm: Nâng cao năng suất của nền kinh tế; thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực; nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế và chất lượng đời sống của người dân.

Trong đó, nâng cao năng suất được xác định là yêu cầu quan trọng nhằm tạo động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là hướng đi cần thiết trong bối cảnh môi trường phát triển khu vực đang thay đổi nhanh chóng, đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh của các nền kinh tế.

Đối với ưu tiên thúc đẩy thương mại và đầu tư, mục tiêu là duy trì động lực liên kết kinh tế, mở rộng thị trường, tăng cường kết nối và huy động nguồn lực phát triển. Qua đó, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế, thúc đẩy hình thành các chuỗi giá trị mới và đóng góp vào việc hiện thực hóa Tầm nhìn Putrajaya 2040.

Ưu tiên thứ ba tập trung nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế, tăng khả năng thích ứng trước các biến động, chủ động chuyển đổi để nắm bắt cơ hội phát triển mới. Đây cũng là nền tảng để duy trì tăng trưởng bền vững, bảo đảm người dân được thụ hưởng thành quả phát triển.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, ba ưu tiên có mối quan hệ chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau. Trong đó, nâng cao năng suất tạo nền tảng cho tăng trưởng và năng lực cạnh tranh; thương mại và đầu tư mở rộng không gian liên kết, chuyển hóa năng lực phát triển thành cơ hội kinh tế; còn tính tự cường, năng động giúp các nền kinh tế thích ứng, chuyển đổi và khai mở những động lực tăng trưởng mới, hướng tới nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Thông qua ba ưu tiên này, Việt Nam kỳ vọng cùng các thành viên đưa hợp tác APEC đi vào những vấn đề thiết thực, tạo ra các sáng kiến và kết quả có giá trị lâu dài, thay vì chỉ dừng lại ở những cam kết mang tính định hướng.

Hơn 200 hoạt động kết nối 7 tỉnh, thành phố

Thông tin về kế hoạch tổ chức, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ cho biết, trên cơ sở tham vấn các nền kinh tế thành viên và theo thông lệ APEC, Việt Nam dự kiến tổ chức hơn 200 hoạt động lớn nhỏ trong năm 2027. Trong đó có 11 hội nghị cấp Bộ trưởng và đối thoại cấp cao, diễn ra tại 7 tỉnh, thành phố gồm: Gia Lai, Khánh Hòa, Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và An Giang. Sự kiện trọng tâm của Năm APEC 2027 là Tuần lễ Cấp cao, dự kiến tổ chức vào tháng 11/2027 tại Phú Quốc.

Đại diện Ủy ban Quốc gia APEC 2027 nhấn nút công bố Cổng thông tin điện tử về Năm APEC Việt Nam 2027. Ảnh: LV

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết, Việt Nam mong muốn Tuần lễ Cấp cao không chỉ đánh dấu thành công của năm đăng cai mà còn tạo cú hích cho Phú Quốc phát triển đồng bộ hạ tầng, tăng cường kết nối quốc tế, từng bước trở thành trung tâm kinh tế, dịch vụ của khu vực.

Công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027 đã được Việt Nam triển khai từ sớm, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Từ tháng 7/2025, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia APEC 2027, gồm 5 Tiểu ban và Ban Thư ký Quốc gia, nhằm chỉ đạo, điều phối toàn diện công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động.

Về nội dung, Việt Nam đang tích cực tham vấn các nền kinh tế thành viên, phối hợp với Ban Thư ký APEC và các diễn đàn chuyên môn xây dựng sáng kiến, văn kiện và những kết quả hợp tác dự kiến. Các nội dung được nghiên cứu theo hướng bảo đảm tính đồng thuận, khả thi và có thể tiếp tục triển khai sau khi Năm APEC 2027 kết thúc.

Bên cạnh mục tiêu thúc đẩy hợp tác khu vực, việc đăng cai APEC 2027 còn là dịp để Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước hòa bình, ổn định, có nền kinh tế năng động, đổi mới sáng tạo và hội nhập sâu rộng vào các chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu.

Việt Nam cũng mong muốn giới thiệu tới bạn bè quốc tế hình ảnh con người thân thiện, hiếu khách, nền văn hóa đa dạng, giàu bản sắc cùng những giá trị đặc trưng về cảnh quan, văn hóa của các vùng miền.

Đặc biệt, Việt Nam hướng tới đưa APEC đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp, giúp các chủ thể hiểu rõ những lợi ích thiết thực cũng như cơ hội phát triển mà tiến trình hợp tác này mang lại.