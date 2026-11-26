Thông tin tại buổi họp báo chiều 26/11 về các hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho biết, Hội nghị CLMV lần thứ 12 và ACMECS lần thứ 11 dự kiến có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cùng đại diện một số đối tác khu vực và tổ chức quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng thông tin về 2 hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng, đây là hai hội nghị cấp cao thường kỳ, có vai trò quan trọng đối với hợp tác tiểu vùng Mekong và thường được tổ chức hai năm một lần. Hai hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động sâu sắc, khó lường, đặt ra cả cơ hội và thách thức đối với các quốc gia.

Bên cạnh những thuận lợi cho phát triển, các nước tiểu vùng Mekong đang phải đối mặt với nhiều thách thức xuyên biên giới như biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, tội phạm mạng và các vấn đề môi trường. Trong khi đó, các quốc gia đều đang nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh và bền vững.

Trước yêu cầu đó, các nước thành viên kỳ vọng hai hội nghị sẽ thống nhất những định hướng hợp tác mới, tạo chuyển biến cả về nội dung ưu tiên và phương thức triển khai, qua đó nâng cao hiệu quả, tính thiết thực của các cơ chế hợp tác đối với từng quốc gia cũng như toàn khu vực.

Tăng cường kết nối, huy động nguồn lực phát triển tiểu vùng

Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 có chủ đề “Kết nối CLMV - Phát huy tiềm năng - Kiến tạo tương lai thịnh vượng”. Các nội dung trọng tâm gồm gia tăng kết nối kinh tế nội khối và giữa CLMV với các đối tác ngoài khu vực; thúc đẩy kết nối hạ tầng, logistics, thương mại, chuỗi cung ứng, con người và môi trường; đồng thời huy động hiệu quả các nguồn lực để tạo đột phá cho hợp tác.

Trong khi đó, Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11 có chủ đề “Tăng cường phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới ACMECS thông minh và bền vững”, tập trung rà soát kết quả hợp tác, xác định định hướng trong thời gian tới và xây dựng Kế hoạch tổng thể ACMECS cho giai đoạn mới.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cho biết, đến nay, các nước thành viên đều bày tỏ sự nhất trí cao với chủ đề và những ưu tiên được đề xuất tại hai hội nghị.

Một trong những trọng tâm được các nhà lãnh đạo trao đổi là tăng cường kết nối chiến lược giữa các nước tiểu vùng trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại, đầu tư, hạ tầng, logistics đến môi trường, văn hóa, du lịch, giáo dục và kết nối con người. Qua đó, tạo thêm không gian phát triển mới, đồng thời thúc đẩy thuận lợi hóa hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp trong khu vực.

Các nhà lãnh đạo cũng dự kiến thảo luận giải pháp tăng cường phối hợp ứng phó với những thách thức chung, đặc biệt là biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong, góp phần bảo đảm sinh kế và cuộc sống ổn định lâu dài cho người dân.

Bên cạnh đó, việc tăng cường gắn kết các cơ chế hợp tác tiểu vùng với ASEAN, các đối tác phát triển, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế cũng là một ưu tiên quan trọng. Mục tiêu là tạo sự cộng hưởng về nguồn lực, sáng kiến và chương trình hợp tác, đóng góp vào hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN đến năm 2045.

Việt Nam phát huy vai trò nòng cốt trong hợp tác Mekong

Đối với Việt Nam, việc đăng cai hai hội nghị vừa là vinh dự, trách nhiệm, vừa là cơ hội quan trọng để phát huy vai trò chủ động, tích cực trong thúc đẩy hợp tác tiểu vùng Mekong - khu vực có ý nghĩa chiến lược đối với Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh, việc tổ chức hai hội nghị là bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng, đặc biệt là phát huy vai trò trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại và hội nhập quốc tế; củng cố, làm sâu sắc hơn tình đoàn kết, quan hệ hữu nghị, hợp tác và gắn kết chiến lược với các nước láng giềng, qua đó mở rộng không gian phát triển và góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.

Trong khuôn khổ ACMECS, Việt Nam cũng tích cực thúc đẩy xây dựng tiếng nói chung của các nước Mekong với các đối tác, mở rộng mạng lưới đối tác phát triển nhằm đa dạng hóa nguồn lực. Việt Nam từng đóng góp quan trọng trong việc đưa vấn đề nguồn nước trở thành một lĩnh vực ưu tiên hợp tác của ACMECS, đồng thời thúc đẩy thành lập Nhóm công tác về môi trường nhằm tăng cường phối hợp bảo vệ nguồn nước sông Mekong.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng, công tác chuẩn bị cho hai hội nghị đã được triển khai bài bản, đồng bộ và khẩn trương, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành. Các nước thành viên cũng đánh giá cao công tác chuẩn bị của Việt Nam.

“Tin tưởng rằng, với sự ủng hộ của các nước thành viên, các nước tiểu vùng Mekong, với tinh thần đóng góp hết sức trách nhiệm của Việt Nam trong vai trò là nước chủ nhà, hai hội nghị tới đây sẽ thành công tốt đẹp và thực sự tạo ra những chuyển biến thực chất trong cơ chế hợp tác tiểu vùng này, góp phần củng cố đoàn kết, tin cậy chính trị giữa các nước Mekong, đóng góp thực sự vào sự phát triển của các quốc gia tiểu vùng Mekong và của Cộng đồng ASEAN”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh.