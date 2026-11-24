Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026). Ảnh: Quang Phúc

Ngày 24/11/2026, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Báo Tài chính - Đầu tư trân trọng giới thiệu toàn văn diễn văn:

Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Kính thưa các vị lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động.

Kính thưa các vị đại biểu khách quý, các vị khách quốc tế, các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, những người làm văn hoá.

Kính thưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài!

Hôm nay, trong không khí cả nước lần đầu tiên đón Ngày Văn hóa Việt Nam, tại Thủ đô Hà Nội - Thủ đô nghìn năm văn hiến, Thành phố vì hòa bình, chúng ta long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam, tôi xin gửi tới đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu khách quý, các nhân sĩ, trí thức, những người sáng tạo Văn hóa, cùng toàn thể đồng bào, đồng chí lời chào trân trọng nhất. Trong giờ phút trang trọng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất, người đã thắp lên ngọn đuốc văn hóa cho dân tộc ta trong thời đại mới; tưởng nhớ và biết ơn các thế hệ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các thế hệ trí thức, văn nghệ sĩ, những người làm văn hóa và đồng bào các dân tộc đã dựng xây, gìn giữ và làm rạng rỡ nền văn hóa Việt Nam.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày diễn văn. Ảnh: Quang Phúc

Gần sáu thế kỷ trước, Nguyễn Trãi đã tuyên cáo với non sông: “Như nước Đại Việt ta từ trước, vốn xưng nền văn hiến đã lâu”. Văn hiến ấy là mạch nguồn chảy suốt mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước. Có những lúc dân tộc ta mất thành, mất đất, nhưng chưa bao giờ mất tiếng nói, mất nếp nhà, mất cốt cách của mình. Hơn một nghìn năm Bắc thuộc không đồng hóa được người Việt; gần một thế kỷ thực dân đô hộ không dập tắt được lòng yêu nước. Chính văn hóa đã giữ cho dân tộc ta là chính mình qua mọi thăng trầm của lịch sử, để sau mỗi lần bị chà đạp lại đứng dậy, sau tăm tối lại tìm thấy ánh sáng.

Kính thưa đồng bào, đồng chí!

Tám mươi năm trước, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa tròn mười lăm tháng tuổi. Ngân khố trống rỗng, nạn đói vừa cướp đi sinh mạng của hàng triệu đồng bào, giặc dốt còn bủa vây khắp làng quê, thù trong giặc ngoài cùng lúc rình rập. Ngày 20/11/1946, thực dân Pháp nổ súng gây hấn ở Hải Phòng, Lạng Sơn; chiến tranh đã cận kề từng con phố. Vậy mà chỉ bốn ngày sau, sáng 24/11/1946, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh bước lên diễn đàn khai mạc Hội nghị, trước hơn hai trăm đại biểu giới văn hóa của cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

Tại diễn đàn lịch sử ấy, Người không chỉ bàn chuyện giữ vững nền độc lập, bảo vệ thành quả cách mạng, mà còn bàn chuyện dựng tâm hồn, giữ hồn cốt dân tộc, dựng xây nền văn hoá của một đất nước vừa giành được độc lập, tự do. Đó là tầm nhìn của bậc đại trí: Người đã vạch ra những định hướng lớn cho nền văn hóa mới. Văn hóa phải thấm vào sâu trong tâm lý của quốc dân, phải sửa đổi được tham nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ. Văn hóa phải làm cho quốc dân có tinh thần vì nước quên mình, vì lợi ích chung mà quên lợi ích riêng. Văn hóa phải làm cho ai cũng có lý tưởng tự chủ, độc lập, tự do; phải làm cho mỗi người dân Việt Nam, từ già đến trẻ, cả đàn ông và đàn bà, ai cũng hiểu nhiệm vụ của mình và biết hưởng hạnh phúc mà mình gây dựng nên. Người chỉ rõ: phương Tây hay phương Đông có cái gì tốt, ta học để tạo ra một nền văn hóa Việt Nam có tinh thần thuần túy Việt Nam, hợp với tinh thần dân chủ. Và Người để lại cho muôn đời sau một chân lý: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Lời căn dặn ấy là tuyên ngôn văn hóa của nước Việt Nam mới: “Soi đường” mở lối, dẫn dắt “Quốc dân” trở thành hành động, thành sức mạnh đưa cả dân tộc tiến lên.

Hội nghị Văn hoá toàn quốc năm 1946, là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử; dưới ngọn cờ độc lập dân tộc, Nhà nước mới của Nhân dân đã quy tụ giới văn hóa cả nước, nối dài mạch tư tưởng của Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943. Hội nghị khẳng định văn hóa là một mặt trận của cách mạng cùng chính trị, kinh tế, quân sự trong sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc. Hội nghị đã tiếp thêm ngọn lửa niềm tin, để chưa đầy một tháng sau, khi Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến vang lên, biết bao trí thức, văn nghệ sĩ đã rời phố thị lên chiến khu, mang theo cây bút, cây đàn, giá vẽ, máy ảnh, nguyện gắn đời mình với vận mệnh của dân tộc. Từ đây, mỗi trí thức, văn nghệ sĩ thực sự trở thành người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa.

Kính thưa đồng bào, đồng chí!

Tám mươi năm qua, văn hóa Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc qua mọi khúc quanh của lịch sử. Những định hướng lớn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra năm 1946 đã thấm vào mọi lĩnh vực của đời sống, trở thành sức mạnh để dân tộc ta chiến đấu, chiến thắng và phát triển.

Trong chín năm kháng chiến trường kỳ, văn hóa luôn theo chân đồng bào, chiến sĩ. Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ hai, tháng 7/1948 tại Việt Bắc, với bản báo cáo “Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam” của đồng chí Trường Chinh, đã xác lập đường lối, nhiệm vụ và phương châm công tác văn hóa kháng chiến. Những lớp bình dân học vụ tiếp tục sáng đèn trong đêm, đưa hàng triệu đồng bào thoát nạn mù chữ. Cuộc vận động “Đời sống mới” với tinh thần cần, kiệm, liêm, chính đem nếp sống văn minh vào từng xóm làng, từng gia đình, trong phẩm chất, lối sống của người cán bộ cách mạng và không ít nhà tư sản yêu nước sẵn sàng đem cơ nghiệp, của cải phục vụ kháng chiến, đặt vận nước lên trên lợi ích riêng. Tinh thần ấy còn thể hiện qua nét vẽ, vần thơ, tiếng hát vang lên giữa núi rừng, theo đoàn quân ra trận; nhiều văn nghệ sĩ đã ngã xuống khi tài năng đang độ chín. Văn hóa đã hun đúc ý chí “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”; tình làng nghĩa xóm, tinh thần “lá lành đùm lá rách” hóa thành sức mạnh của những làng kháng chiến, của hàng chục vạn dân công gánh gồng ra mặt trận, tiếp sức cho quân và dân làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, văn hóa là sức mạnh tinh thần của cả hậu phương lớn miền Bắc và tiền tuyến lớn miền Nam. Văn hóa cố kết cộng đồng trở thành sức mạnh của thế trận lòng dân: Hậu phương “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”; những làng chiến đấu, những vùng “đất thép” kiên trung nơi tuyến lửa. Trên đường Trường Sơn, nơi chiến hào, trong địa đạo, ở đâu có bom đạn, ở đó có lời ca. Các nhà văn, nhà báo, nhà quay phim, những diễn viên đoàn văn công có mặt ở tuyến đầu, để lại những trang viết, thước phim, bức ảnh mang hơi thở của một thời oanh liệt. Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và Chiến sĩ Công an cách mạng trung với nước, hiếu với dân, những cô gái thanh niên xung phong mở đường, những bà mẹ nuôi giấu cán bộ đã trở thành biểu tượng văn hóa của cả một dân tộc. Chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” cùng lời Bác “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” thấm vào từng con người, trở thành sức mạnh vô địch, đưa dân tộc ta đến mùa Xuân toàn thắng năm 1975.

Đất nước thống nhất, văn hóa lại nhận lấy sứ mệnh hoà hợp dân tộc, củng cố nghĩa tình đồng bào, tinh thần tương thân tương ái đã giúp cả dân tộc vượt qua thiếu thốn, bao vây, cấm vận. Bước vào công cuộc đổi mới, tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật” của Đại hội VI đã khơi dậy mạnh mẽ năng lực sáng tạo của văn nghệ sĩ và của toàn xã hội. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào từng thôn, bản, tổ dân phố. Từ Quần thể di tích Cố đô Huế, Vịnh Hạ Long đến Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương; thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái; không gian văn hoá Cồng chiêng Tây Nguyên, Đờn ca tài tử Nam Bộ, cùng hàng chục di sản của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh, trở thành niềm tự hào của dân tộc và tài sản chung của nhân loại. Tiếng Việt, áo dài, ẩm thực, điện ảnh, âm nhạc Việt Nam theo bước chân hội nhập đến với bạn bè năm châu; đồng bào ta ở nước ngoài giữ gìn tiếng mẹ đẻ, dạy con cháu nhớ về cội nguồn. Khi đại dịch Covid-19 ập đến, khi bão lũ tàn phá, cả nước lại một lòng hướng về nơi gian khó; những thầy thuốc thấm lời Bác dạy “lương y như từ mẫu”, những chiến sĩ quân đội, công an “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” có mặt nơi tuyến đầu; phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát lan tỏa khắp mọi miền. Mạch nguồn “nhiễu điều phủ lấy giá gương” của văn hóa làng xã vẫn chảy mạnh mẽ trong đời sống hôm nay: Ở đâu tình người còn ấm, ở đó cộng đồng còn vững; ở đâu lòng dân đồng thuận, ở đó sức mạnh dân tộc được kết tinh.

Từ thực tiễn sinh động ấy, nhận thức lý luận của Đảng về văn hóa ngày càng sâu sắc, hoàn chỉnh: từ ngọn đuốc soi đường năm 1946 đến nền tảng tinh thần của xã hội; từ sức mạnh nội sinh đến trụ cột và hệ điều tiết của phát triển theo Nghị quyết số 80-NQ/TW. Thể chế hóa chủ trương của Đảng, Quốc hội đã xác lập ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam.

Nhìn lại tám mươi năm, chúng ta tự hào khẳng định: bản sắc dân tộc được bồi đắp qua các cuộc kháng chiến trường kỳ và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, công cuộc đổi mới và hội nhập; những truyền thống tốt đẹp như nhân nghĩa, cố kết cộng đồng, cần cù, hiếu học, sáng tạo được hun đúc; nếp nhà Việt Nam với đạo hiếu, lòng thủy chung được gìn giữ; văn hóa thấm vào chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, làm nên những hình mẫu cao đẹp: người cán bộ liêm chính, người chiến sĩ trung kiên, người doanh nhân tử tế, người nghệ sĩ tâm huyết, học sinh, sinh viên hiếu học, người lao động cần cù, sáng tạo; một nền văn hóa mới, kết tinh sắc màu của 54 dân tộc anh em, đã định hình và ngày càng tỏa sáng. Chúng ta cũng thẳng thắn nhận thấy trong văn hoá cũng còn những bộ phận chưa phát triển tương xứng với tầm vóc lịch sử và khát vọng của dân tộc. Đó là những trăn trở đặt lên vai thế hệ hôm nay. Nhìn thẳng vào những hạn chế ấy cũng chính là làm theo lời Bác dặn: văn hóa phải sửa đổi được tham nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ.

Kính thưa đồng bào, đồng chí!

Tại Lễ kỷ niệm hôm nay, chúng ta tri ân các thế hệ đồng bào, chiến sĩ, nhất là những người đã dựng nền móng cho nền văn hóa mới; các trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo, cán bộ văn hoá đã hiến dâng tuổi xuân và cả cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc; những tác giả mà di sản của họ đã sống cùng năm tháng, nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ người Việt Nam. Chúng ta trân trọng những nghệ nhân giữ lời then, tiếng khèn, điệu hát, nghề xưa; những thầy giáo, cô giáo mang con chữ lên non cao, ra đảo xa; những cán bộ văn hóa cơ sở lặng lẽ giữ ánh đèn nhà văn hóa nơi thôn bản, biên cương. Chính những con người bình dị mà cao quý ấy, đã làm cho ngọn lửa văn hóa của dân tộc không bao giờ tắt.

Chúng ta vui mừng và tin tưởng khi thế hệ trẻ hôm nay đang tiếp nối mạch nguồn ấy bằng ngôn ngữ của thời đại mới. Những người trẻ đưa làn điệu dân ca vào âm nhạc đương đại, phục dựng cổ phục, kể chuyện lịch sử bằng điện ảnh, hoạt hình và nền tảng số. Khi hơn tám triệu lượt khán giả, trong đó có đông đảo thanh niên, đến rạp xem bộ phim “Mưa đỏ” về những người lính Thành cổ Quảng Trị năm xưa, khi những ca khúc mang hồn cốt dân gian vang lên trên các sân khấu quốc tế, chúng ta hiểu rằng tình yêu văn hóa dân tộc không hề phai nhạt, mà đang được khơi dậy, được tiếp sức, được bồi đắp và lan toả.

Kính thưa đồng bào, đồng chí!

Tám mươi năm xây dựng và phát triển nền văn hóa cách mạng để lại cho chúng ta những bài học có giá trị bền vững, đó là:

Văn hóa phải đi trước, mở đường. Ở đâu văn hóa được đặt đúng vị trí, ở đó sự phát triển có hướng đi, có chiều sâu và bền vững; ở đâu văn hóa bị xem nhẹ, ở đó sự phát triển dễ lệch hướng và phải trả giá đắt.

Nhân dân là cội nguồn và chủ thể của văn hóa. Văn hóa sinh ra từ đời sống Nhân dân, phải trở về phục vụ Nhân dân, lấy hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo. Văn hóa xa dân thì khô héo, văn hóa vì dân thì trường tồn.

Giữ nguồn cội mà không khép kín, hội nhập mà không hòa tan. Dân tộc ta tiếp nhận tinh hoa của nhiều nền văn minh mà vẫn giữ được bản sắc Việt Nam; đó là bản lĩnh đã được thử thách qua bao thế kỷ.

Sự lãnh đạo của Đảng gắn liền với tôn trọng, tin tưởng và tạo môi trường dân chủ cho sáng tạo. Mỗi khi trí thức, văn nghệ sĩ được đặt niềm tin, được tiếp sức thì văn hóa lại có những mùa gặt lớn.

Và văn hóa cách mạng phải lấy xây là chính, chống là cấp bách. Bồi đắp chân, thiện, mỹ là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài; cái đẹp được nuôi dưỡng chính là sức đề kháng mạnh nhất của xã hội trước cái xấu, cái ác và những biểu hiện xuyên tạc, phủ nhận giá trị văn hóa dân tộc.

Kính thưa đồng bào, đồng chí!

Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hướng tới hai mốc son lịch sử: một trăm năm đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và một trăm năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Thế giới biến chuyển từng ngày; trí tuệ nhân tạo và không gian số đang làm thay đổi cách con người học tập, lao động, giao tiếp và cảm nhận cái đẹp. Trong một thế giới như thế, câu hỏi về bản sắc, về giá trị, về sức mạnh tinh thần của một dân tộc càng trở nên hệ trọng. Một quốc gia có thể tiếp nhận tri thức, công nghệ và nguồn lực từ bên ngoài, nhưng không thể thay thế bản sắc, bản lĩnh và khát vọng của chính mình. Những thứ ấy chỉ có thể được hun đúc từ truyền thống văn hóa.

Ngọn đuốc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh thắp lên tại Nhà hát Lớn tám mươi năm trước đã được trao truyền qua nhiều thế hệ. Hôm nay, ngọn đuốc ấy được trao cho chúng ta và truyền cho thế hệ trẻ, những người sẽ đưa đất nước đến các mốc son năm 2030, năm 2045 và những năm tiếp theo. Giữ cho ngọn đuốc ấy cháy sáng là trách nhiệm của mỗi người Việt Nam, ở bất cứ cương vị nào và ở bất cứ nơi đâu.

Ngày Văn hóa Việt Nam hằng năm sẽ là dịp nhắc nhở mỗi người Việt Nam: mình đã làm gì để giữ gìn tiếng Việt trong sáng, để nếp nhà thêm ấm, để quê hương thêm đẹp; mình đã sống tử tế, trung thực, trách nhiệm hơn hay chưa; mình đã góp gì để văn hóa Việt Nam đến được với thế giới, nhất là trên không gian số và trên trường quốc tế. Văn hóa không ở đâu xa; văn hóa ở trong mỗi lời nói, mỗi việc làm, mỗi hoạt động văn hoá và mỗi tác phẩm sáng tạo của Nhân dân.

Tổ quốc đang chờ đợi những tác phẩm lớn, xứng tầm với hiện thực vĩ đại của dân tộc trong kỷ nguyên mới. Nhân dân đang chờ đợi những không gian văn hóa gần gũi, những sản phẩm văn hóa đặc sắc, những con người làm văn hóa tận tâm. Bạn bè quốc tế đang chờ đợi một Việt Nam không chỉ năng động về kinh tế, mà còn hấp dẫn bởi chiều sâu văn hiến và sức sáng tạo văn hoá. Đáp lại sự chờ đợi ấy là trách nhiệm, cũng là vinh dự của thế hệ hôm nay.

Kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam trân trọng đề nghị với Đảng và kêu gọi toàn dân, toàn quân, các nhà văn hóa, văn nghệ sĩ, nhà khoa học, doanh nhân, thanh niên và đồng bào ta khắp mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài tiếp tục thấm nhuần tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh, quán triệt sâu sắc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 80-NQ/TW và những chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đoàn kết, khơi dậy mạnh mẽ lòng tự hào và khát vọng cống hiến để văn hóa thấm sâu vào từng nếp nghĩ, việc làm, vào từng gia đình, cộng đồng, vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; để mỗi người Việt Nam là một chủ thể sáng tạo và lan tỏa các giá trị văn hóa; để văn hóa Việt Nam mãi mãi trường tồn và tỏa sáng, xứng đáng với lịch sử nghìn năm văn hiến và với tầm vóc của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Với niềm tự hào về truyền thống vẻ vang và niềm tin vững chắc vào tương lai, chúng ta nguyện tiếp bước con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ đi trước đã mở, để non sông Việt Nam ngày càng tươi đẹp, để dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc năm châu như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Xin trân trọng cảm ơn!