Thị trường

Hà Nội kết nối tinh hoa làng nghề Việt với thị trường toàn cầu

19:03 | 14/11/2026
(TBTCO) - Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất, năm 2026 không chỉ tạo không gian giao lưu giữa nghệ nhân Việt Nam và quốc tế, mà còn hướng tới xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, kết nối đầu tư và phát triển chuỗi giá trị cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ.
aa

Với chủ đề “Hội tụ bản sắc văn hóa làng nghề - Kết nối tinh hoa toàn cầu”, Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất, năm 2026 đã khai mạc vào tối ngày 13/11, tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.

Sự kiện có sự tham dự của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Bùi Duy Cường cùng đại diện các cơ quan, tổ chức quốc tế. Khoảng 200 nghệ nhân, nhà thiết kế đến từ 60 quốc gia, vùng lãnh thổ và đông đảo khách trong nước, quốc tế tham dự.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Bùi Duy Cường nhấn mạnh, làng nghề truyền thống không chỉ tạo việc làm, phát triển kinh tế mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của Thăng Long - Hà Nội.

Hiện thành phố có khoảng 1.350 làng nghề và làng có nghề theo thông tin giới thiệu tại Festival. Trong đó, 337 làng nghề, làng nghề truyền thống và 47 nghề truyền thống quốc gia. Đáng chú ý, 4 làng nghề của Hà Nội đã được vinh danh trong Mạng lưới các Thành phố Thủ công Sáng tạo toàn cầu của Hội đồng Thủ công thế giới, gồm gốm sứ Bát Tràng, dệt lụa Vạn Phúc, điêu khắc Sơn Đồng và khảm trai Chuyên Mỹ.

Hà Nội kết nối tinh hoa làng nghề Việt với thị trường toàn cầu
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất, năm 2026. Ảnh: Huy Kiên

Theo lãnh đạo TP. Hà Nội, bảo tồn làng nghề không chỉ là gìn giữ sản phẩm, mà còn phải bảo tồn tri thức, kỹ năng nghề, không gian văn hóa và tạo điều kiện để các thế hệ tiếp nối. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, biến động thị trường và thay đổi công nghệ, các làng nghề cần đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng, bảo vệ môi trường và mở rộng thị trường, nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng.

Bởi vậy, Festival được tổ chức không chỉ nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghệ thuật của làng nghề Việt Nam, mà còn thúc đẩy xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, kêu gọi đầu tư phát triển chuỗi liên kết giá trị và nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Các hoạt động trưng bày, trình diễn, trải nghiệm, thiết kế sáng tạo, chuyển đổi số và sản xuất xanh tạo điều kiện để nghệ nhân, doanh nghiệp và đối tác gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Thành phố kỳ vọng những kết nối tại Festival sẽ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm thủ công, mở rộng thị trường xuất khẩu và gắn kết làng nghề với du lịch văn hóa, chuỗi giá trị toàn cầu.

Một điểm đáng chú ý tại Festival là đề xuất tăng cường hợp tác giữa Hội đồng Thủ công thế giới (WCC) và Hà Nội nhằm nâng tầm giá trị các làng nghề truyền thống trên trường quốc tế.

Ông Sundeep Kumar, Phó Chủ tịch WCC khu vực châu Á, đồng Chủ tịch Tiểu ban Thành phố Thủ công thế giới khẳng định, Hà Nội là đối tác quan trọng của tổ chức này. Ông cho rằng, với khoảng 1.350 làng nghề, Thủ đô còn nhiều tiềm năng để có thêm các cộng đồng nghề thủ công được công nhận và quảng bá quốc tế.

Đáng chú ý, WCC đề xuất xây dựng Biên bản ghi nhớ hợp tác với Hà Nội, trong đó có nội dung thành lập Trung tâm Thủ công thế giới tại Thủ đô. Trung tâm dự kiến trở thành đầu mối kết nối nghệ nhân, nhà thiết kế, nhà nghiên cứu, nhà giáo dục và doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động trình diễn, thiết kế sáng tạo, triển lãm, đổi mới sáng tạo và kết nối thương mại.

Bên cạnh đó, WCC đề xuất thúc đẩy giáo dục và truyền nghề thông qua Học viện Thủ công thế giới, tăng cường hợp tác với các trường đại học, trường thiết kế và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Nghệ nhân sẽ được tạo điều kiện tham gia giảng dạy, hướng dẫn sinh viên thực hành tại các xưởng nghề, đồng thời đưa tri thức thủ công truyền thống vào chương trình đào tạo thiết kế đương đại.

Theo ông Sundeep Kumar, việc được công nhận danh hiệu làng nghề thủ công thế giới cần đi đôi với những hành động thiết thực, để danh hiệu trở thành công cụ thúc đẩy phát triển chứ không chỉ dừng ở hoạt động tôn vinh.

Hà Nội kết nối tinh hoa làng nghề Việt với thị trường toàn cầu
Các đại biểu tham quan các sản phẩm làng nghề trưng bày. Ảnh: Huy Kiên

Festival diễn ra từ ngày 13 - 16/11/2026 tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, cùng một số địa điểm như Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt (Bát Tràng). Các hoạt động bên lề kéo dài từ ngày 12 - 17/11.

Với quy mô không gian trưng bày khoảng 10.000 m2, sự kiện bố trí nhiều phân khu gồm không gian trưng bày, tạo tác sản phẩm làng nghề trong nước và quốc tế; thiết kế sáng tạo; chuyển đổi số; Net-Zero gắn với phát triển xanh, bền vững; triển lãm hoa, cây cảnh, văn hóa ẩm thực và thương mại.

Trong khuôn khổ chương trình, ngày 15/11 diễn ra Hội thi sản phẩm thủ công châu Á - Thái Bình Dương và các hoạt động kết nối thiết kế sáng tạo. Tối cùng ngày có chương trình giao lưu văn hóa, trình diễn thời trang thủ công. Các tour tham quan, trải nghiệm cũng được tổ chức tại những làng nghề tiêu biểu của Hà Nội như Vạn Phúc, Chuyên Mỹ và hoạt động kết nối vùng Thủ đô tại tỉnh Ninh Bình./.

Nguyên Phương
Từ khóa:
hà nội khai mạc Festival Bảo tồn Festival Bảo tồn, Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026

Cùng chủ đề: Nghị quyết 80 - phát triển văn hóa

Hà Nội kết nối tinh hoa làng nghề Việt với thị trường toàn cầu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sức mạnh của một dân tộc trước hết được định hình bởi chiều sâu văn hóa

Tuổi trẻ Báo Tài chính - Đầu tư chung tay vì an sinh, giáo dục ở Sơn Tây, Hà Tĩnh

Chi đoàn Báo Tài chính - Đầu tư chung tay mở rộng cơ hội học tập số

Bài liên quan

Hà Nội tích hợp AI, bản đồ số vào nền tảng du lịch trên iHanoi

Hà Nội tích hợp AI, bản đồ số vào nền tảng du lịch trên iHanoi

Hà Nội phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (tỷ lệ 1/5000)

Hà Nội phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (tỷ lệ 1/5000)

Hà Nội thúc tiến độ ký hợp đồng 12 dự án BT

Hà Nội thúc tiến độ ký hợp đồng 12 dự án BT

Dành cho bạn

Phát triển trái phiếu địa phương cần cung ổn định và cầu dài hạn

Phát triển trái phiếu địa phương cần cung ổn định và cầu dài hạn

Tạo lực đẩy chính sách, tiếp sức doanh nghiệp áp dụng IFRS

Tạo lực đẩy chính sách, tiếp sức doanh nghiệp áp dụng IFRS

DragonIZ Hà Tĩnh hướng đến xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, thu hút dòng vốn chất lượng cao

DragonIZ Hà Tĩnh hướng đến xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, thu hút dòng vốn chất lượng cao

Thuế TP. Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm quản lý thuế với Đoàn công tác UBND TP. Huế

Thuế TP. Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm quản lý thuế với Đoàn công tác UBND TP. Huế

Thuế tỉnh Thái Nguyên tập huấn chính sách thuế mới cho hơn 1.300 doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Thuế tỉnh Thái Nguyên tập huấn chính sách thuế mới cho hơn 1.300 doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Dẫn dắt tài chính, kiến tạo tăng trưởng trong kỷ nguyên mới

Dẫn dắt tài chính, kiến tạo tăng trưởng trong kỷ nguyên mới

Đọc thêm

Ngày 14/11: Giá bạc trong nước và thế giới biến động mạnh

Ngày 14/11: Giá bạc trong nước và thế giới biến động mạnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (14/11) đồng loạt giảm khi đồng USD tăng mạnh, lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao và triển vọng Fed tiếp tục giữ lãi suất cao. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 1.467.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 1.520.000 đồng/kg ở chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 2,63% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
Ngày 14/11: Giá cà phê nối dài đà giảm, hồ tiêu giữ mốc 138.000 đồng/kg

Ngày 14/11: Giá cà phê nối dài đà giảm, hồ tiêu giữ mốc 138.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay (14/11) đồng loạt giảm từ 700 - 900 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá trung bình tại Tây Nguyên trong khoảng 82.300 - 83.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục giữ ở mốc 135.500 - 138.000 đồng/kg.
Ngày 14/11: Giá một số loại lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 14/11: Giá một số loại lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Giá một số loại lúa tươi hôm nay (14/11) tại ku vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động, giao dịch mua bán chậm. Cụ thể, giá lúa tươi OM 34 tăng 100 đồng/kg dao động mốc 6.400 - 6.500 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 tăng 100 đồng/kg dao động mốc 6.500 - 6.600 đồng/kg….
Ngày 14/11: Giá cao su trên các sàn chủ chốt tại châu Á biến động trái chiều

Ngày 14/11: Giá cao su trên các sàn chủ chốt tại châu Á biến động trái chiều

Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á hôm nay (14/11) tăng giảm đan xen, nhưng đà giảm chiếm ưu thế. Cụ thể, cả 2 kỳ hạn TSR20 tại Singapore đều giảm, trong khi hợp đồng tháng 11 tại Thượng Hải tăng 0,94% thì hợp đồng tháng 1/2027 giảm 0,62%. Tại Nhật Bản, kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 0,61%.
Nâng cao bản lĩnh, tăng cường phối hợp

Nâng cao bản lĩnh, tăng cường phối hợp

(TBTCO) - Ngày 10/11/2026, tại Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố (xã Long Điền, TP. Hồ Chí Minh), Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức Hội thao Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ năm 2026 với sự tham gia của 9 đội thi và hơn 90 vận động viên đến từ các đơn vị trong Tổng công ty. Hội thao nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và năng lực ứng phó sự cố của lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở.
Hàng hóa lưu thông trong nước sẽ có khung pháp lý riêng về xác định xuất xứ Việt Nam

Hàng hóa lưu thông trong nước sẽ có khung pháp lý riêng về xác định xuất xứ Việt Nam

(TBTCO) - Nghị định số 384/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, lần đầu thiết lập khung pháp lý riêng, thống nhất về xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước. Quy định mới tạo cơ sở để doanh nghiệp tự xác định, công bố xuất xứ, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý kiểm tra, giám sát và phòng chống gian lận xuất xứ.
Bộ trưởng Bộ Công thương quy định hạn mức khuyến mại, giảm giá tối đa

Bộ trưởng Bộ Công thương quy định hạn mức khuyến mại, giảm giá tối đa

(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Công thương quy định cụ thể hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa, căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội, yêu cầu thuận lợi hóa thương mại từng thời kỳ và phù hợp với chính sách cạnh tranh.
Giá cà phê giảm trong ngắn hạn trước áp lực dư cung

Giá cà phê giảm trong ngắn hạn trước áp lực dư cung

(TBTCO) - Giá cà phê trong phiên giao dịch gần đây giảm liên tiếp, trong đó Arabica giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tuần. Giai đoạn cuối năm, áp lực dư cung tiếp tục tăng sẽ tạo áp lực lên giá cà phê trong nước và thế giới trong ngắn hạn.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hà Nội tích hợp AI, bản đồ số vào nền tảng du lịch trên iHanoi

Hà Nội tích hợp AI, bản đồ số vào nền tảng du lịch trên iHanoi

Hà Nội kết nối tinh hoa làng nghề Việt với thị trường toàn cầu

Hà Nội kết nối tinh hoa làng nghề Việt với thị trường toàn cầu

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất xây dựng danh mục ưu tiên hạ tầng chiến lược ASEAN đến năm 2040

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất xây dựng danh mục ưu tiên hạ tầng chiến lược ASEAN đến năm 2040

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu các hoạt động tại Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu các hoạt động tại Campuchia

Hà Nội phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (tỷ lệ 1/5000)

Hà Nội phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (tỷ lệ 1/5000)

Hà Nội thúc tiến độ ký hợp đồng 12 dự án BT

Hà Nội thúc tiến độ ký hợp đồng 12 dự án BT

Công bố Ngày Thương mại điện tử quốc gia 12/12

Công bố Ngày Thương mại điện tử quốc gia 12/12

Huế: Đến cuối tháng 11, phấn đấu giải ngân đầu tư công đạt 75 - 80%

Huế: Đến cuối tháng 11, phấn đấu giải ngân đầu tư công đạt 75 - 80%

Kiến tạo hành lang phát triển, tiếp sức doanh nghiệp nhỏ vươn tầm

Kiến tạo hành lang phát triển, tiếp sức doanh nghiệp nhỏ vươn tầm

Người nộp thuế ngày càng chủ động trong môi trường số

Người nộp thuế ngày càng chủ động trong môi trường số

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: Không giữ ổn định vĩ mô sẽ xói mòn lòng tin, khó huy động nguồn lực

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: Không giữ ổn định vĩ mô sẽ xói mòn lòng tin, khó huy động nguồn lực

Mục tiêu lợi nhuận biến động mạnh

Mục tiêu lợi nhuận biến động mạnh

Ngày 12/11: Giá heo hơi kéo dài chuỗi ngày hồi phục

Ngày 12/11: Giá heo hơi kéo dài chuỗi ngày hồi phục

Ngày 13/11: Giá heo hơi cả nước tiếp tục đà tăng trên diện rộng

Ngày 13/11: Giá heo hơi cả nước tiếp tục đà tăng trên diện rộng

Ngày 14/11: Giá heo hơi quay trở lại mốc 50.000 đồng/kg

Ngày 14/11: Giá heo hơi quay trở lại mốc 50.000 đồng/kg

Từ 1/3/2027: Cho phép thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ chứng khoán mới

Từ 1/3/2027: Cho phép thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ chứng khoán mới

Tỷ giá USD hôm nay 14/11: USD đảo chiều tăng mạnh, tín hiệu Fed nâng lãi suất 50 điểm cơ bản đẩy DXY vượt 103 điểm

Tỷ giá USD hôm nay 14/11: USD đảo chiều tăng mạnh, tín hiệu Fed nâng lãi suất 50 điểm cơ bản đẩy DXY vượt 103 điểm

Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ trách nhiệm về việc chậm tiến độ 6 dự án tại sân bay Long Thành

Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ trách nhiệm về việc chậm tiến độ 6 dự án tại sân bay Long Thành

Tỷ giá USD hôm nay 13/11: USD đồng loạt tăng, DXY leo đỉnh 19 tháng khi kỳ vọng Fed nâng lãi suất nóng trở lại

Tỷ giá USD hôm nay 13/11: USD đồng loạt tăng, DXY leo đỉnh 19 tháng khi kỳ vọng Fed nâng lãi suất nóng trở lại

Tỷ giá USD hôm nay 12/11: USD bật tăng, DXY áp sát 103 điểm khi Fed có thể nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm

Tỷ giá USD hôm nay 12/11: USD bật tăng, DXY áp sát 103 điểm khi Fed có thể nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm

Ngày 12/11: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Ngày 12/11: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Giá xăng E5 và E10 đồng loạt về dưới 20.000 đồng/lít

Giá xăng E5 và E10 đồng loạt về dưới 20.000 đồng/lít

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Thời điểm này chưa phù hợp để phát hành trái phiếu quốc tế

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Thời điểm này chưa phù hợp để phát hành trái phiếu quốc tế

Giá vàng hôm nay ngày 13/11: Vàng thế giới mất hơn 110 USD, vàng trong nước giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 13/11: Vàng thế giới mất hơn 110 USD, vàng trong nước giảm tới 1 triệu đồng/lượng