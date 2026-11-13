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Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ trách nhiệm về việc chậm tiến độ 6 dự án tại sân bay Long Thành

Anh Minh

Anh Minh

17:19 | 13/11/2026
(TBTCO) - Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và cơ sở pháp lý của việc điều chỉnh tiến độ 6 dự án đầu tư kinh doanh thuộc Dự án thành phần 4 Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.
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Phối cảnh một hangar tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Phối cảnh một hangar tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà vừa yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam rà soát, làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ và trách nhiệm của các bên liên quan trước khi xem xét điều chỉnh thời hạn hoàn thành các dự án đầu tư kinh doanh thuộc Dự án thành phần 4 Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Cụ thể, lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các hợp đồng đã ký kết và tình hình triển khai thực tế để rà soát cụ thể từng dự án, gói thầu, hạng mục công trình.

Trong đó, Cục Hàng không Việt Nam phải làm rõ khối lượng công việc còn lại, thời hạn hoàn thành theo hợp đồng, nguyên nhân chưa đáp ứng tiến độ và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trên cơ sở đó, Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các nhà đầu tư báo cáo, giải trình cụ thể khối lượng công việc chưa hoàn thành, nguyên nhân chậm tiến độ và trách nhiệm của nhà đầu tư, nhà thầu cùng các bên liên quan; đồng thời đề xuất biện pháp khắc phục, kế hoạch và thời gian hoàn thành.

Đáng chú ý, lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam đối chiếu các nội dung báo cáo, kiến nghị của nhà đầu tư với những điều khoản hợp đồng đã ký kết nhằm xác định điều kiện, cơ sở pháp lý của việc điều chỉnh tiến độ, trách nhiệm của từng bên và biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm tiến độ hợp đồng.

Sau khi hoàn thành việc rà soát, đánh giá, Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm xem xét, quyết định điều chỉnh tiến độ thực hiện các hợp đồng dự án theo thẩm quyền, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp với các điều khoản đã ký kết.

Bộ Xây dựng đặc biệt lưu ý, việc điều chỉnh tiến độ phải có đầy đủ cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, xác định rõ trách nhiệm của các bên liên quan và không làm thay đổi những quyền, nghĩa vụ cơ bản của nhà đầu tư đối với Nhà nước và các bên có liên quan.

Bên cạnh yêu cầu rà soát trách nhiệm, lãnh đạo Bộ Xây dựng chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam đôn đốc các nhà đầu tư khẩn trương triển khai những giải pháp khắc phục, huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu và nguồn lực tài chính để hoàn thành khối lượng công việc còn lại.

Cơ quan quản lý hàng không cũng phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các nhà thầu, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các cơ quan, đơn vị liên quan để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, các dự án thuộc Dự án thành phần 4 phải được hoàn thành để đưa vào khai thác đồng bộ với Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, không làm ảnh hưởng đến tiến độ vận hành chung của cảng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã kiến nghị Bộ Xây dựng chấp thuận điều chỉnh thời hạn hoàn thành công tác đầu tư xây dựng, lắp đặt thiết bị và đưa vào khai thác đối với 6 dự án ưu tiên thuộc Dự án thành phần 4, chậm nhất đến ngày 23/12/2026.

Sáu dự án được đề xuất điều chỉnh gồm: Dự án suất ăn hàng không số 1; Dự án suất ăn hàng không số 2; Dự án sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 1; Dự án sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 2; Dự án bảo dưỡng tàu bay số 1; Dự án bảo dưỡng tàu bay số 3, 4.

Theo các hợp đồng đã được điều chỉnh trong tháng 6/2026, thời hạn hoàn thành công tác đầu tư xây dựng của cả 6 dự án là ngày 31/8/2026. Tuy nhiên, đến cuối tháng 10/2026, mới có 2 dự án hoàn thành phần xây dựng cơ bản và đang triển khai lắp đặt thiết bị công nghệ.

Hai công trình này gồm Dự án suất ăn hàng không số 2 và Dự án sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 2.

Đối với 4 dự án còn lại, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, các công trình chưa hoàn thành phần xây dựng cơ bản và thuộc diện phải triển khai xử lý vi phạm tiến độ từ ngày 1/10/2026 đối với khối lượng, giá trị xây dựng chưa hoàn thành theo quy định của hợp đồng.

Theo báo cáo của các nhà đầu tư, quá trình triển khai những dự án này gặp nhiều khó khăn do khối lượng xây dựng lớn, thiếu hụt nhân công và vật liệu, biến động giá nhiên liệu, vật tư, trong khi thời gian cung ứng thiết bị chuyên ngành nhập khẩu kéo dài.

Một số công trình còn chịu ảnh hưởng từ việc triển khai hạ tầng kỹ thuật chung của Cảng hàng không quốc tế Long Thành chưa đồng bộ, khiến đường tiếp cận, phạm vi thi công và điều kiện đấu nối các hệ thống kỹ thuật gặp trở ngại.

Đáng chú ý, ACV, chủ đầu tư Dự án thành phần 3, bao gồm đường cất hạ cánh và nhà ga hành khách, đã xác định thời điểm bắt đầu khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành từ 0 giờ ngày 24/12/2026 (giờ địa phương).

Đồng thời, ACV cũng đã thông báo tới các hãng hàng không để chủ động xây dựng kế hoạch khai thác phù hợp, phối hợp với ACV và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình chuẩn bị đưa cảng vào hoạt động, bảo đảm đúng tiến độ và tuân thủ các quy định của Nhà nước./.

Anh Minh
Từ khóa:
bộ xây dựng cảng hàng không quốc tế long thành Dự án thành phần 4 Gia hạn tiến độ Bộ Xây dựng, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Dự án thành phần 4, Gia hạn tiến độ, Trách nhiệm nhà đầu tư sân bay long thành Đồng Nai

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